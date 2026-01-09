「女優さんかと思いました〜」25歳の新人女子ゴルファーが花柄ワンピで“かっこ可愛く”登場「センスいい」
新人女子ゴルファーの青木香奈子がJLPGAの公式インスタグラムで花柄ワンピ姿を披露している(C)産経新聞社
新人女子ゴルファーの青木香奈子が、JLPGAアワード2025の式典に参加した際に「ストリートスナップ」の企画としてインタビューに答えている様子がJLPGAの公式インスタグラムで公開されている。
【動画】「せっかくなので脚を出したり」女子ゴルファー青木香奈子の姿をチェック
インスタには「JLPGAアワードの会場で大きな花柄が印象的な素敵なワンピースを着た方を見かけたので写真を撮らせてもらいました」と綴られ、青木が質問に答えている。
青木はスタイルのイメージを聞かれると「普段白黒が好きなんですけど、ちょっと私の中では派手目というか、花柄を入れてかっこ可愛くしてみました」と、笑顔でクルリと回転してみせた。
コーデのポイントについて聞かれる場面では「派手すぎず、大人しすぎず、適度にゴージャス」と述べて満面の笑みを浮かべると、「せっかくなので脚を出したり、あんまりこの丈履かないんですけど、はりきって（丈を）上げてみました！」とコメントした。
これには「すごーくかわいい このワンピースはどちらのものなのでしょう？？？」「ええやん」「センスいい」「お美しいです 女優さんかと思いました〜」「似合ってる〜いい笑顔してるね！」と、大きな反響が続々と寄せられていた。
昨年のJLPGAツアーでデビューしたばかりの25歳に、大きな注目が集まった。
