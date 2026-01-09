既婚者向けマッチングサイト『ヒールメイト（Healmate）』を運営するレゾンデートル株式会社（東京都新宿区）は、このほど「結婚と浮気」に関する調査結果を発表しました。それによると、6割強が「浮気をしたことが、配偶者にバレていない」と回答したことがわかりました。では浮気がバレないのはどのような理由があるのでしょうか。



調査は、「浮気したことがある」と回答した全国の20〜50代の既婚男女480人（男女各240人）を対象として、2025年9月にインターネットで実施されました。



まず、「結婚して何年目に浮気をしましたか」と尋ねたところ、「1年目」（16%）、「3年目」（14%）、「5年目」（12%）が上位となり、6割近くが、結婚して5年以内という結果になりました。



これを世代別に見ても、結婚1〜5年目に浮気をした割合は20代が66.7％、30代が59.2％、40代が54.2％、50代が48.3％となり、どの世代も浮気しやすい・浮気願望が高まる時期は「結婚後1〜5年」という結果になりました。



また、「浮気の期間・頻度・回数・人数」の傾向を見ると、「同じ人と1〜4年程度の期間に月1〜3回、週1回などで定期的に同じ浮気相手（1〜2人）」（24.9％）が最多に。



次いで、「1人と1回」（23.5％）、「数人と数回」（17.0％）、「3人以上の相手と半年以上の期間に月1回以上の頻度で浮気を継続」（11.3％）が続き、既婚者の浮気の傾向は「同じ相手との長期的な浮気」と「1人の相手と1回限りの浮気」が多いことがわかりました。



次に、「浮気をしたことが、配偶者にバレていますか。または、知っていますか」と尋ねたところ、「疑われることもなくバレていない」は41.5%、「疑われているがバレていない」は23.1%となった一方、「浮気公認で、知っている」（15.0%）という意見も一定数見られました。



これを男女別に見ると、「浮気公認で、知っている」では男性（20.0％）が女性（10.0％）の2倍多くなった一方、「疑われることもなくバレていない」では女性（47.9％）が男性（35.0％）より多くなりました。



さらに、世代別で見ると、20代の30.0％が「浮気公認で、知っている」という結果になり、30代（17.5％）、40代（8.3％）、50代（4.2％）と比べて突出して多くなり、世代間で大きな違いがあらわれました。



最後に、「浮気はバレていない」と答えた人に対して、その理由を尋ねたところ、「行動パターンの把握や証拠を残さないなど工夫をしている」（37.9％）が最多となり、具体的には「配偶者が忙しい」「配偶者が家にいない時」など配偶者の行動パターンを把握してるからこそバレない浮気ができたという回答と、「証拠を残さない」「職場以外では会わない」「平日に浮気をし、泊まりや土日に会うことをしない」という浮気をする側の行動パターンを徹底して崩さないという回答が多く寄せられました。



そのほか、「平常心を装っていて気づかれない」（20.9％）、「配偶者が自分に興味がない無関心」（14.3％）といった回答が挙げられた一方で、「配偶者から信用されているから」（8.8％）は1割に満たない結果となりました。