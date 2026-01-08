【新アニメ】『モルカー』見里朝希監督×WIT STUDIO『キャンディーカリエス』4月放送＆配信決定！
『PUI PUI モルカー』『My Melody ＆ Kuromi」見里朝希監督×WIT STUDIO制作による新作オリジナルTVアニメ『キャンディーカリエス』が、2026年4月より放送＆配信決定！
2021年3月にYouTubeにて公開され現在175万回再生、海外でも大きな注目を集めたストップモーションアニメ『Candy Caries（キャンディーカリエス）』。
本作は、社会現象を巻き起こした『PUI PUI モルカー』や第8回アジアン・アカデミー・クリエイティブ・アワード2025で最優秀アニメーション賞を受賞したNetflixシリーズ『My Melody ＆ Kuromi』を手掛けた見里朝希監督が生んだショートムービーだ。
このたび、よりキュートでポップにパワーアップしたTVアニメ『キャンディーカリエス』が、2026年4月より放送＆配信することが決定！
プラバンやアクリルという独特な素材によって生み出された ”ぷくちゅる” な世界を舞台に、ぷくぷくにはれた頬っぺたがチャームポイントの甘いものが大好きな女の子・アメと、アメの口の中に住む自由奔放な虫歯・カリエスが繰り広げるドタバタな毎日を描く、とびきり甘くてちょっぴり痛い不思議な世界の物語が始まる。
また、TVアニメの放送＆配信発表にあわせてティザーPVとキービジュアルが公開！
ティザーPVではアメが自分の口の中で居候するカリエスの自由奔放さに右往左往する姿が披露され、ストップモーションアニメの世界で人々を魅了する見里朝希監督らしいこだわりが込められた、可愛さ満点の世界観が凝縮。
キービジュアルでは、口の中から勢いよく飛び出すカリエス、アメの困り顔とともに、二人の周囲には糸ようじや歯磨き粉など歯磨きの必須アイテムが散りばめられ、まだ詳細が明かされていない個性豊かなキャラクターたちの姿も。細部まで遊び心あふれるデザインに、彼らがどんな活躍を見せてくれるのか、期待が高まるばかりだ。
さらに、本作のTVアニメ化決定を受けて監督を務める見里朝希からのコメントも到着！
甘くて痛いぷくちゅるワールドの生みの親として「口の中でDIYして、割と本格的に寄生している虫歯の娘『カリエス』と、それに振り回される宿主の子どもの『アメ』、二人の少し変わった親子の物語をお楽しみください！」と、本作のTV放送を待ち望むファンへ向けてメッセージを寄せた。
また、1月30日より秋葉原アトレ1の特設コーナーにて展開予定の「A-on STORE 出張版」では、『キャンディーカリエス』のグッズ発売も決定！
キーホルダー、ロンT、アメとカリエスのまるっとぴかぴかシールなど、豊富なグッズラインナップをお楽しみに。
商品詳細は公式HP、イベント概要は「A-on STORE 出張版」特集ページをチェックしよう。
そして、本作のLINEスタンプも発売中！ アメやカリエスをあなたのトークの彩りに加えてみては？
これまでにない質感とカラフルでポップな世界観が織り成す ”ぷくぷくでちゅるちゅる” なキャラクターたちの活躍をお楽しみに！
（C）Tomoki Misato/WIT STUDIO/ トゥースフェアリーズ
