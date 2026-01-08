オンキヨーは、アニメ「進撃の巨人」コラボレーションモデルのEMSヘッド＆フェイススパ「ゾーガンキンスカルプ」を受注販売。その受付を、2026年2月27日15時まで直販サイト「ONKYO DIRECT」などで行う。

発送は4月下旬〜5月上旬にかけ順次の予定。

リヴァイの録り下ろしボイスでガイダンス

クルールラボと共同開発。「CL-ZKS」をベースに、音声ガイダンスと表情筋ケア「Faceモード」機能を追加。オリジナルの本体色に加え、オンキヨーがボイス音質を監修したことによる「Powered by Onkyo」ロゴなどを付与している。

同作の登場キャラクター「リヴァイ」をイメージし、天面には調査兵団の紋章「自由の翼」と「Survey Corps」を配し、リヴァイによる新規録り下ろしボイスを搭載。電源オン/オフや各モード、回転レベルなどの各操作に応じてオリジナルボイス計15ワードでガイダンスしてくれる。

また、クルールラボが長年にわたり培ってきたという技術で電気刺激の不快感を軽減。頭皮や側頭筋のほか、ボディへのEMSトレーニングにも使用できる。

パワフルな動きで頭皮の汚れを浮き上がらせ、シャンプーだけでは落としきれない汚れを除去するとともに、ニオイやベタつきもカット。頭皮環境を整えることで頭皮トラブルを防ぐ。

描き下ろしイラストを使用したマイクロファイバークロスが付属。オリジナルパッケージに封入される。

価格は1万8000円（税および送料込）。

このほか、「収納ポーチ」「ヘアキャップタオル」「A4クリアファイル」「アクリルスタンド」などコラボレーションアイテムも用意している。