【サンエックスユニバース】ロッテリア＆ゼッテリアとコラボ！ かわいいキッズセット登場
ハンバーガーショップ「ロッテリア」および「ゼッテリア」にて、1月7日（水）から期間限定で、「サンエックスユニバース」とコラボレーションした「リラックマとみんないっしょ わくわくパーティー♪ キッズセット」が販売される。
＞＞＞3種類のおもちゃをチェック！（写真10点）
サンエックスユニバースは、これまでそれぞれの世界にいた個性豊かなサンエックスのキャラクターたちが、サンエックスのようせいの魔法で、世界を超えてあつまった新しいデザイン。
懐かしさと新鮮さが交わり、永く愛されるキャラクターから新しい仲間まで、あなたに寄り添いながら笑顔がこぼれるひとときを届けてくれる。サンエックスのコたちといっしょに、心がふわりとほどける小さな魔法を感じてみませんか。
「リラックマ」や「たれぱんだ」、「アフロ犬」など、サンエックスを代表する人気キャラクターが大集合した、「サンエックスユニバース」のデザインを使用したキッズセットが登場する。
「リラックマとみんないっしょ わくわくパーティー♪ キッズセット」は、4種類のキッズセットメニュー（A：キッズチーズバーガーセット、B：キッズてりやきバーガーセット、C：チキンからあげっとセット、D：おてがるパンケーキセット）の注文が対象。
おもちゃは、組み立て式のバスを使って、すごろく遊びや点取りゲームを楽しめる「あつまってわくわく♪ サンエックスバス」、キャラクターが立体的に飛び出す仕掛けの付いたケースが可愛い「みんなでわくわく♪ あそべるトランプ」、たくさんのキャラクターパーツを自由に並べて遊べる「いっしょにわくわく♪ ミニチュアBOX」の3種類から1種類を選べる。
ぜひこの機会に、ロッテリアの「キッズセット」をお楽しみを。
（C）2026 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.
