健康パンの専門家が解説「玄米パンは体に良い」だけでは不十分？おいしく作るための重要な注意点

健康パンの専門家、むらまつさき氏がYouTubeチャンネル「健康パンの専門家 むらまつ さき【砂糖・油・卵・乳不使用グルテンフリーパン】」で「玄米は本当に健康⁉︎体を守る正しいパン選び」と題した動画を公開。栄養価の高さで知られる玄米だが、パンとしておいしく取り入れる際にはいくつかの注意点があると解説した。



まず、むらまつ氏は玄米が健康食材として注目される理由を説明する。玄米は白米に比べて食物繊維が約6倍と豊富で、「腸活ができる」点が大きなメリットである。また、ビタミンやミネラルも多く含まれるため、疲労回復や美肌への効果も期待できる。さらに、血糖値の急上昇を抑える「低GI食品」であることから、ダイエット中の人にもおすすめの食材だとした。



一方で、玄米をパンにする際には注意が必要だとむらまつ氏は指摘する。氏は注意点を2つ挙げ、1つ目に「玄米100%のパンは避ける」ことを推奨した。玄米粉は、白米から作る米粉とは異なり、外側の硬い皮の部分も含まれるため、「そもそも違うもの」と認識する必要がある。そのため、通常の米粉パンのレシピをそのまま玄米粉に置き換えると、水分量のバランスが崩れて「硬いパンになりやすい」という。



2つ目の注意点は、「独特の苦さや臭みが出やすい」ことだ。玄米の外皮は、外敵から身を守るための部分であり、その成分が苦みやえぐみの原因となる。この風味がパンの味にも影響を与えてしまうため、100%玄米粉のパンはおいしく仕上げるのが難しいと解説した。



結論として、むらまつ氏は健康効果のためだけでなく、「継続するためにおいしさも追求すべき」と強調。100%玄米粉にこだわらず、米粉と6:4や7:3の割合でミックスするなど、おいしく食べられるバランスを見つけることが重要だと語った。健康のためにおいしくないものを食べ続けるのは「もはや修行」であり、楽しみながら続けられる方法を選ぶことが、本当の意味での健康につながると締めくくった。