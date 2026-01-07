セガの創始者の1人が死去 公式発表で追悼「ゲーム業界における真の先駆者」 デイヴィッド・ローゼンさん95歳
ゲーム会社・セガの創始者の1人で知られるデイヴィッド・ローゼンさんが亡くなった。95歳。セガの公式Xが7日、発表した。
【写真】海外でも速報！若いころのセガ創始者デイヴィッド・ローゼンさん
Xでは「David Rosen氏のご逝去の報に接し、ご遺族、ご友人、関係者の皆様に謹んで哀悼の意を表します」と報告。
続けて「Rosen氏はセガ創設者の一人であり、ゲーム業界における真の先駆者として多大な功績を残されました。従業員一同、Rosen氏の貢献に深く感謝し、心よりご冥福をお祈りいたします」と伝えた。
デイヴィッド・ローゼンさんは、1954年にローゼン・エンタープライゼスを設立。アメリカで人気だったコイン式のアミューズメント機器を輸入し、アミューズメント施設の運営を始め、1965年にセガの前身となる日本娯楽物産と吸収合併し、セガ・エンタープライゼスと社名を改めて会長に就任した。
