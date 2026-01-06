SBI証券ユーザー必見！金利で選ぶなら「SBI新生銀行」、使い勝手なら「住信SBIネット銀行」か
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
ポイ活YouTuberのおにまるちゃんねるが、「SBI新生銀行の2つのキャンペーンを完全整理｜住信SBIとも比較」と題した動画を公開。現在SBI新生銀行が実施している複数のキャンペーンを整理し、特に注目すべき「金利10倍キャンペーン」や新規口座開設特典について、類似サービスである住信SBIネット銀行と比較しながら解説している。
動画の冒頭で、おにまる氏はSBI新生銀行が実施中の「金利最大10倍キャンペーン」の現状に言及。このキャンペーンは、ハイパー預金の残高総額に応じて金利が上昇する仕組みで、2026年1月5日時点で残高が9,000億円に到達。目標である1兆円を達成すれば、特別金利が年5.0%（税引前）になるという。氏は「キャンペーンが終わる3月31日までに1兆円は必ず突破する」と予測し、その魅力を強調した。
また、新規口座開設者向けの常設特典「ウェルカムプログラム」についても詳しく解説。新規口座開設とエントリーで1,500円、給与振込で5,000円など、複数の条件を達成することで合計最大2万円がもらえるプログラムを紹介。おにまる氏は、特典の一部はポイントサイトとの併用ができない点に触れつつ、ポイントの価値を考慮し自身はポイントサイト経由で口座を開設したと明かした。
動画の後半では、多くのSBI証券ユーザーが悩む「住信SBIネット銀行とSBI新生銀行のどちらを選ぶべきか」という問題について比較。両行ともSBI証券との連携機能（スイープ機能）を持つが、金利面ではSBI新生銀行の「SBIハイパー預金」（0.5%）が、住信SBIネット銀行の「SBIハイブリッド預金」（0.31%）を上回る。しかし、おにまる氏がX（旧Twitter）で実施したアンケートでは、金利が低いにもかかわらず住信SBIネット銀行をメインで使っているユーザーが過半数を占めたという。その理由として「使い勝手と自動化が最強」「目的別口座が便利すぎる」といった声が寄せられたことを紹介し、金利だけでなく利便性も重要な選択基準であることを示した。
SBI新生銀行は、金利の高さや強力なキャンペーンで攻勢をかけており、資産を少しでも増やしたいユーザーにとって魅力的な選択肢となっている。一方で、住信SBIネット銀行が長年培ってきた使い勝手の良さや自動化機能も根強い支持を得ている。今回の動画は、自身の投資スタイルや銀行に求める機能によって、どちらの銀行が最適かが変わってくることを明確に示唆する内容となっている。
動画の冒頭で、おにまる氏はSBI新生銀行が実施中の「金利最大10倍キャンペーン」の現状に言及。このキャンペーンは、ハイパー預金の残高総額に応じて金利が上昇する仕組みで、2026年1月5日時点で残高が9,000億円に到達。目標である1兆円を達成すれば、特別金利が年5.0%（税引前）になるという。氏は「キャンペーンが終わる3月31日までに1兆円は必ず突破する」と予測し、その魅力を強調した。
また、新規口座開設者向けの常設特典「ウェルカムプログラム」についても詳しく解説。新規口座開設とエントリーで1,500円、給与振込で5,000円など、複数の条件を達成することで合計最大2万円がもらえるプログラムを紹介。おにまる氏は、特典の一部はポイントサイトとの併用ができない点に触れつつ、ポイントの価値を考慮し自身はポイントサイト経由で口座を開設したと明かした。
動画の後半では、多くのSBI証券ユーザーが悩む「住信SBIネット銀行とSBI新生銀行のどちらを選ぶべきか」という問題について比較。両行ともSBI証券との連携機能（スイープ機能）を持つが、金利面ではSBI新生銀行の「SBIハイパー預金」（0.5%）が、住信SBIネット銀行の「SBIハイブリッド預金」（0.31%）を上回る。しかし、おにまる氏がX（旧Twitter）で実施したアンケートでは、金利が低いにもかかわらず住信SBIネット銀行をメインで使っているユーザーが過半数を占めたという。その理由として「使い勝手と自動化が最強」「目的別口座が便利すぎる」といった声が寄せられたことを紹介し、金利だけでなく利便性も重要な選択基準であることを示した。
SBI新生銀行は、金利の高さや強力なキャンペーンで攻勢をかけており、資産を少しでも増やしたいユーザーにとって魅力的な選択肢となっている。一方で、住信SBIネット銀行が長年培ってきた使い勝手の良さや自動化機能も根強い支持を得ている。今回の動画は、自身の投資スタイルや銀行に求める機能によって、どちらの銀行が最適かが変わってくることを明確に示唆する内容となっている。
YouTubeの動画内容
関連記事
ポイ活YouTuberが解説、2026年1月に注目すべきQR決済＆ポイントキャンペーンの要点
まだお金を無駄にしてる？ 人生が変わる“本当に価値ある”自己投資5選
ポイ活YouTuberが解説、Amazonギフト券チャージで最大54.6%還元を実現する「ギバース」活用術
チャンネル情報
コード決済（d払い,楽天ペイ,PayPay,auPAY,ファミペイ,メルペイなど）、クレジットカード、プリペイドカード、デビットカード、電子マネーなどのキャッシュレス決済や各銀行、各証券会社などのキャンペーン情報、お得情報、ポイ活情報などを発信するチャンネルです。