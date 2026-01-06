抱っこしてほしくて甘える柴犬の姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で95万7000回再生を突破し、「吹き出したw」「人間の子どもみたい」「めちゃくちゃ可愛い」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：夜、寝るため2階に行こうとしたら『抱っこで行きたい』と犬が駄々をこねて…可愛すぎる『抵抗の仕方』】

犬を寝床に誘ったら…

TikTokアカウント「tochimaru_nu1011」の投稿主さんは、柴犬の『とちまる』ちゃん、『おでん』ちゃんの可愛い姿を紹介しています。今回の主役は、おでんちゃん。

ある夜、飼い主さんは、「そろそろ寝よう」とおでんちゃんに声をかけました。家族の寝室は2階で、おでんちゃんも一緒に寝ています。みんなで2階へ移動したいところでしたが…。

おでんちゃんは、座布団の上に伏せたまま、まったく動こうとしません。飼い主さんが声をかけても、お尻を押してみても、微動だにしなかったといいます。

断固として動かない姿に爆笑！！

実は、おでんちゃんは、2階に上がるときは抱っこしてもらう習慣があったのでした。そのため、どうしても抱っこで寝室に移動したかったようです。あまりに甘えん坊な姿に、思わず笑いがこみあげます…♡

たまりかねた飼い主さんがお尻を持ち上げてみても、おでんちゃんは完全に脱力している様子…。面倒なのか、拗ねているのか、不服そうな表情で伏せの体勢を貫くおでんちゃん。あまりに可愛い抵抗に、飼い主さんの方が折れてしまったかもしれませんね。

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「歩く気ゼロで草」「抱っこして欲しかったんだよね」「動きたくないという強い意志を感じた」など沢山の反響がありました。

TikTokアカウント「tochimaru_nu1011」には、とちまるちゃん＆おでんちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「tochimaru_nu1011」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。