¡¡·àÃæ¤Î¡ÖÆüËÜ½é¤Î½÷ÀÁíÍýÂç¿Ã¡×¤¬¡¢»£±Æ»þ´ü¤ÈÊüÁ÷Æü¤Î¥º¥ì¤«¤é¸½¼Â¤è¤ê¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢£´Æü¤Î£Ô£Â£Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¿·½ÕÁá¡¹¡¡ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë¡ª¡Á¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÏÃ¤·¤Á¤ã¥À¥á¤Ç¤¹¤«¡×¡£Ìó£¹¤«·îÁ°¤Î»£±Æ»þ¤Ï¡¢¤Þ¤Àµ¤ÇÛ¤¬Çö¤«¤Ã¤¿½÷ÀÁíÍýÃÂÀ¸¤À¤¬¡¢¹¾¸ý¤Î¤ê¤³±é¤¸¤ë¡ÖÊ¿¤¸¤å¤ó»Ò¡×¤Ï¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Îà¥«¥é¡¼á¤ò¤Ë¤ª¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìºòÇ¯£±·î´ü¤ËÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤ÀÏ¢¥É¥é¤Î¡Ö¤Õ¤Æ¤Û¤É¡×¡£ÅÔµÄ²ñµÄ°÷¤«¤é¼óÁê¤Ë¤Î¤·¤¢¤¬¤ëÊ¿¤Ï¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢ÃËÀ¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ÎÅö»ö¼Ô¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤«¤é¡¢¥é¥Ö¥·¡¼¥ó¤ÎÂ¿¤µ¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£°£³£¶Ç¯¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿Ê¿¤Ï¡¢Ä¾¸å¤Ë£±£°Ç¯Á°¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤¬È¯³Ð¡£¼þ°Ï¤Ë¤È¤¬¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢½é¤Î¹ñÀ¯Áªµó¤Ë¤è¤ë½Å°µ¡¢µÏ¿ÅªÂç±«¤ÎÆü¤ËÄäÅÅ¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¾õ¶·¤Ë¸ÀµÚ¡£¡ÖÇ¾½Á¤¬¥É¥Ð¤Ã¤ÈÂçÎÌÊü½Ð¤·¤Æ¡¢¤â¤¦¤¤¤Ã¤¿¤ì¡ª¡¡¤¤¤Æ¤³¤Þ¤·¤¿¤ì¤Îà¤¤¤Æ¤Þ¤¨Àº¿Àá¤Ç¡×¾ð»ö¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¼áÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¡Ö¤¤¤Ã¤¿¤ì¡ª¡×¤¬ÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¤Î¤¬¡¢¹â»Ô»á¤ÎÍÌ¾¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡££²£±Ç¯¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ËºÝ¤·¡¢¹â»Ô»á¤Ï°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤ÎºÆ½ÐÇÏ¤òµá¤á¤ÆÄ¾ÃÌÈ½¤·¤¿¡£°ÂÇÜ»á¤¬¤½¤Îµ¤¤ò¼¨¤µ¤º¡¢µÕ¤Ë¿å¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤¿¹â»Ô»á¤¬¡Ö»ä¡¢½Ð¤¿¤ë¤ï¡×¤È¥¿¥ó¥«¤òÀÚ¤Ã¤Æ½é½ÐÇÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ëà¤¤¤Æ¤Þ¤¨Àº¿Àá¤òÊª¸ì¤ë°ïÏÃ¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤Ë¤ª¤±¤ëÊ¿¤Ë½Å¤Ê¤ë¡£
¡¡Åö½é¡¢Ê¿¤ÎÁê¼ê¤Ï¥É¥é¥Þ¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ë»ÔÏº¡Ê°¤Éô¥µ¥À¥ò¡Ë¤ÎÂ¹Ì¼¤ÎÉ×¤Ë¤Ê¤ë½©ÄÅ¡Ê°ëÂ¼Í¦ÅÍ¡Ë¤È¤µ¤ì¡¢ÉÔÎÑ¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë²½¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Î´Î¤Ç¤¢¤ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤Ë¤è¤ê¡¢Áê¼ê¤¬ÆÈ¿È¤Î»ÔÏº¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÉÔÎÑ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£ÁíÍý¤òÂ³¤±¤ëÊ¿¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¥¤¥á¡¼¥¸¥«¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤¤¤¿ÀÖ¤Î°áÁõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀÄ¤¤¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃå¤Æ±éÀâ¤ò¤Ö¤Ã¤¿¡£ÀÄ¤Ï¹â»Ô¥«¥é¡¼¤½¤Î¤â¤Î¤À¡£
¡Ö½é¤Î½÷ÀÁíÍýÃÂÀ¸¡×¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï£²£°£²£µÇ¯£´·î¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Î¥Æ¥í¥Ã¥×¤¬½Ð¤Æ¡¢°ÛÎã¤ÎÀâÌÀ¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ê¿¤Î±é½Ð¤Ë¤Ï¹â»Ô¿§¤âÉº¤¦¡££Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤Ï¡¢»£±Æ»þ´ü¤ÈÊ¿¤ÎÀÄÉþ¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¡ÖµÜÆ£¤µ¤ó¤¹¤´¤Ã¡×¤Èºî¼Ô¤ÎµÜÆ£´±¶åÏº»á¤Ë¶Ã¤¯Åê¹Æ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£