【2026年】おすすめ光回線3社🤩
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
IT系現役会社員のネコさや氏が、自身のYouTubeチャンネル「ネコさや【IT系OL YouTuber(社内SE)】」で「【2026年】おすすめ光回線3社🤩#wifi #光回線 #光コラボ#インターネット #おすすめ」と題した動画を公開。手数料の値上げやスマホセット割の改悪などにより、「安さの基準が完全に変わった」と指摘し、最新の状況を踏まえた「本当に」おすすめできる光回線3社を解説した。
ネコさや氏はまず、多くの光回線で事務手数料が値上げされたり、お得なプランが突然終了したりと、従来の選び方が通用しなくなっている現状を説明。その上で、現在の環境で推奨できる3つのサービスを具体的な料金と共に紹介した。
1社目は「シンプルに安さを追求したい人」向けとして「とくとくBB光」を挙げた。月額料金が比較的安価であることに加え、Wi-Fiルーターのレンタルが無料で、オプション加入不要の高額キャッシュバックも魅力だと評価。ただし、「申し込み窓口によって特典が違う」ため、契約時の確認が重要だと注意を促した。
次に「速度と安定性を重視する人」には「NURO光」を推奨。独自回線による通信速度はトップクラスであり、特に10ギガプランのマンション料金は他社と比較しても最安クラスである点を強みとして挙げた。一方で、提供エリアが限られる点や、キャッシュバックの受け取り手続きが2回に分かれている点をデメリットとして指摘した。
最後に「楽天経済圏のユーザー」には「楽天ひかり」が最適だとした。月額料金は平均的だが、楽天モバイルとのセット利用で得られるポイント還元率の高さを最大のメリットとして解説。楽天サービスを多用するユーザーであれば、実質的な負担を大きく軽減できると述べた。
ネコさや氏は、かつて主流だったスマホセット割だけでなく、自身の利用環境や普段使うサービスとの相性を総合的に考えることが、今の時代に合った光回線の選び方だと結論付けた。
IT系の会社で働く現役会社員です。パソコン選定~設定~サポートまで1,500台以上の経験を生かし、パソコンやITに関する基礎知識から最新情報までわかりやすく発信していくチャンネルです。設定手順だけでなく「なぜその設定をするのか」も丁寧に解説し、自力でトラブル解決できる力が身につきます。