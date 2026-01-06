10時の日経平均は269円高の5万2101円、ファストリが47.33円押し上げ
6日10時現在の日経平均株価は前日比269.18円（0.52％）高の5万2101.98円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1281、値下がりは274、変わらずは44と、値上がり銘柄の割合が80％を超えている。
日経平均プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を47.33円押し上げている。次いでリクルート <6098>が28.38円、信越化 <4063>が24.40円、アドテスト <6857>が20.06円、ＳＢＧ <9984>が17.65円と続く。
マイナス寄与度は24.57円の押し下げで中外薬 <4519>がトップ。以下、イビデン <4062>が13.04円、大塚ＨＤ <4578>が11.8円、住友電 <5802>が8.19円、アステラス <4503>が8.02円と続いている。
業種別では33業種中29業種が値上がり。1位は石油・石炭で、以下、証券・商品、銀行、保険と続く。値下がり上位には医薬品、電気・ガス、非鉄金属が並んでいる。
※10時0分12秒時点
株探ニュース
