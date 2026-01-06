【2026年スマホ予測】値上げ待ったなしの2026年はこうなるスマホ・iPhone編をお届けします。毎年恒例の動画です
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【2026年スマホ予測】値上げ待ったなしの2026年はこうなるスマホ・iPhone編をお届けします。毎年恒例の動画です」と題した動画を公開。2026年のスマートフォン市場について、AI技術の進化が中心になると予測する一方で、価格は全体的に上昇するとの見解を示した。
動画の冒頭で戸田氏は、2026年のスマホで最も注目すべきポイントは「AIのみ」だと断言。カメラ性能やゲーム体験については、多くのユーザーが「お腹いっぱい」の状態にあり、大きな進化による感動は薄れていると指摘した。今後のAIは、ユーザーが「気づかないまんま使うAI」が主流になると予測。具体例として、写真撮影時にガラスの反射を自動で除去する機能や、オフラインでも高速に動作する翻訳機能などを挙げ、AIがより生活に密着した形で利便性を向上させていくと語った。
価格については、iPhone・Androidを問わず「値上がりは間違いない」との見方を示す。ただし、その値上げ幅はパソコンほどではないと分析。理由として、スマホはパソコンほど大容量のメモリを必要とせず、価格が高騰しているメモリ部品の影響が相対的に小さい点を挙げた。
しかし、戸田氏は「安いモデルほど価格が上がる」と警鐘を鳴らす。低価格モデルは本体価格に占めるメモリやストレージのコスト比率が高いため、部品価格の上昇が販売価格に直接的な影響を与えやすいと解説。現在5万円台のモデルが7～10万円になる可能性にも言及し、価格構造の変化を予測した。
最後に戸田氏は、AI関連デバイスの進化に期待を寄せ、「AI関係のデバイスは驚きの連続」と述べた。AIレコーダーやAI搭載ペンなど、スマートフォンと連携する周辺機器がもたらす利便性の向上に注目していると語る。特に、曖昧な記憶やキーワードから過去の写真を検索できるような、より直感的な機能の登場が生活を豊かにすると締めくくった。
チャンネル情報
戸田覚 ビジネス書作家 株式会社アバンギャルド、株式会社戸田覚事務所代表取締役著書150冊以上、連載月間30本以上好評執筆中IT機器、ガジェットの最新モデルをキャリア30年超のベテランが【辛口レビュー】。使いこなしなどのワザもお届けします！