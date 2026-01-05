¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Î¿Íµ¤½÷À·Ý¿Í¡¢ÆÍÁ³¥«¥á¥é¤Ë±Ç¤ê¹þ¤ß¡Ä»ëÄ°¼ÔÆ°ÍÉ¡ÖÊüÁ÷»ö¸Î¡©¡×¡Ö¤¨¡ª¡©¡×
¡¡·Ý¿Í³¦¤Ç¤âMAD¤Ê°ÛºÌ¤òÊü¤Á¤Þ¤¯¤ë5¿Í¤¬Â¿ËàÀî²ÏÀîÉß¤Ç¼ýÏ¿Ãæ¡¢¶Ë´¨¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¹õ¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Î¿Íµ¤½÷À·Ý¿Í¤¬ÆÍÁ³¹ßÎ×¡£»ëÄ°¼Ô¤«¤é¡ÖÊüÁ÷»ö¸Î¡©¡×¡Ö¤¨¡ª¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Î½÷À·Ý¿Í¤¬±Ç¤ê¹þ¤ó¤À½Ö´Ö
¡¡5Æü¡Ê·î¡Ë¡¢ABEMA¤Ë¤Æ¿·ÈÖÁÈ¡ØMAD5¡Ê¥Þ¥Ã¥É¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡Ë¡Ù#1¤¬ÊüÁ÷¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢ÌîÀÇúÃÆ¡¦¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¶¥³¥·¥·¥ç¥¦¡¢¤·¤º¤ë¡¦ÃÓÅÄ°ì¿¿¡¢¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¡¦ÀîËÌÌÐÀ¡¡¢ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¦¾¾°æ¥±¥à¥ê¤Î¡ÈMAD¤Ê5¿Í¡É¤Ë¤è¤ë¥í¥±¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£Í£°ìÌµÆó¤ÎÈ¯ÁÛ¤È¶¯Îõ¤Ê¸ÄÀ¤Ç¡ÈÏÈ¤Ë¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤5¿Í¡É¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´¶À¤ÈÇúÈ¯ÎÏ¤òÉð´ï¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤ØÀÚ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¡¡¶Ë´¨¤ÎÂ¿ËàÀî²ÏÀîÉß¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿5¿Í¤Ï¡¢ÃÄ·ë¤ò¿¼¤á¤ë¤¿¤á¤Ë·èµ¯½¸²ñÆé¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò³«ºÅ¡£ÃÓÅÄ¤¬¡ÈÉÔÎÉ¡É¤Ë½±¤ï¤ì¥Ð¥ê¥«¥ó¥Ð¥È¥ë¤¬ËÖÈ¯¤·¤¿¤ê¡¢¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¤¬¤¢¤ï¤ä»À·ç¤Ë¤Ê¤ê¤«¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¡ÈMAD¡É¤Ê¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬¼¡¡¹¤ÈÈ¯À¸¤·¤¿¡£
¡¡¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â5¿Í¤¬Æé¥Ñ¤òËþµÊ¤·Çï¼ê¤Ç¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ä¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤Ë¥¹¥Ã¤È¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¥ª¥À¥¦¥¨¥À¡¦¿¢ÅÄ¡£¹õ¤¤É³¥Ó¥¥Ë¤òÃå¤¿¿¢ÅÄ¤ÏÌµ¸À¤Î¤Þ¤ÞÆ²¡¹¤È¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤ò²£ÀÚ¤ê¡¢°ìÆ±¤Ï¡Ö¤¨¡ª¡©¡×¤È¶Ã¤¡£
¡¡¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¤Ï¡Ö¤¢¤ÎÍÅÀº¤¬Á°¤ò²£ÀÚ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ»£¤ì¹â¤¬½½Ê¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¥±¥à¥ê¤Ï¡Ö¿¢ÅÄ¤µ¤ó¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡Ä¡×¤ÈÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£
¡¡¿¢ÅÄ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ±ó¤¶¤«¤ê¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÊüÁ÷»ö¸Î¡©¡×¡Ö¤¨¡ª¡©¤½¤ì¤À¤±¡©¡×¡Ö¤ä¤Ð¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£