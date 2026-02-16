ニューストップ > 海外ニュース > 海外総合ニュース > 韓国の五輪中継で日本国旗が送出される放送事故 非難を受け放送局が… ミラノ・コルティナ五輪 オリンピック(五輪) カーリング 放送事故 韓国 スポーツニュース・トピックス THE ANSWER 韓国の五輪中継で日本国旗が送出される放送事故 非難を受け放送局が謝罪 2026年2月16日 18時33分 リンクをコピーする カーリング女子日韓戦、勝った韓国が大騒ぎの理由ミラノ・コルティナ五輪で15日に行われたカーリング女子1次リーグの際、韓国で五輪を独占中継している「JTBC」が画面に日本国旗のグラフィックを送出するという放送事故があり、謝罪に追い込まれた。韓国の複数媒体が伝えている。韓国紙「スポーツソウル」は「あろうことかカーリング『韓日戦』の最中に起きた放送事故……日の丸送出に頭を下げたJTBC：深く謝罪、再発防止の点 記事を読む 関連の最新ニュース ミラノ・コルティナ五輪 記事時間 02/16 12:03 カーリング日韓戦で放送事故 韓国国内でのCM中に「日の丸10秒間」 記事時間 02/16 09:03 フィギュア・ペアのショートプログラムに日本ファンも驚き「42歳で...」 記事時間 02/16 08:03 マリニンが五輪エキシビション参加へ 3月の世界選手権も出場と米報道 おすすめ記事