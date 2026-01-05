Amazonは2026年最初のセールとなる「スマイルSALE 初売り」を1月7日23時59分まで実施している。レッドブルやコカ・コーラといった飲料もセール対象となっており、5日17時に編集部が確認したところ、「レッドブル エナジードリンク 250mlx24本」は通常5,132円のところ28％ OFFの3,695円だった。

コカ・コーラはラベルレス 500mlペット×24本と、コカ・コーラゼロのラベルレス 500ml×24本が、それぞれ11％ OFFの2,117円、そのほかby Amazonの炭酸水「by Amazon 炭酸水 ラベルレス 500ml ×24本 強炭酸水 ペットボトル 500ミリリットル」や天然水「い・ろ・は・す ラベルレス 560ml × 24本」などもセール対象となっている。

さらに飲料以外にもプロテインバー「森永製菓 inバープロテイン<ザクザクビター> 1本 ×18入」、「松屋No1 牛めしの具(プレミアム仕様) (1食 (x 30))」といった食料品もセール価格で販売されている。

セール期間中は合計5,000円以上の購入を対象にポイント還元率がアップする「ポイントアップキャンペーン」も実施されている。今回は購入金額ごとにポイント還元率がアップする形。詳細はキャンペーンページまで。

※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください