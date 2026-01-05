高須幹弥氏「この男は最悪」付き合う前のS〇X巡る論争に怒り心頭「女性を騙す“やり捨て”と同じ」
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
美容外科医の高須幹弥氏が、自身のYouTubeチャンネルで「男「S〇Xした女とは付き合えない」→女「S〇Xがゴールだと思ってる奴ダサッ！」という貞操観念をテーマに自身の意見を述べた動画を公開。ネット上で物議を醸した男女間の恋愛観をめぐる投稿に対し、自身の見解を述べた。
動画で取り上げられたのは、「S〇Xした女とは付き合えない」と主張する男性と、それに反論する女性のやり取りをまとめたツイートである。この投稿には「体の相性を確かめるのは当然」「男のダブルスタンダードだ」など、賛否両論の意見が飛び交ったという。
高須氏は、この男性の主張について「この男は最悪ですね」と一刀両断。その理由として、男性が「付き合う気もないのに、性欲の処理のためだけに女性とS〇Xしている」点を指摘した。高須氏は、女性側は交際を前提に関係を持った可能性に言及し、後から「頭も股も緩い女はお断り」と切り捨てる行為は「女性を騙す“やり捨て”と同じ」「最低の行為」だと厳しく批判した。
さらに高須氏は、この男性の言動が「完全なダブルスタンダード」であると断罪する。自身は付き合う前にS〇Xをするにもかかわらず、交際相手には貞操を求めるという考え方は「あまりにも自分勝手」であり、相手の気持ちを全く考えていないと自身の見解を示した。
最後に高須氏は、付き合う前のS〇Xの是非は個人の価値観によるとしつつも、今回のケースは「そういう問題ではない」と強調。相手を尊重しない自己中心的な行為であると述べ、議論の核心を突いた。
動画で取り上げられたのは、「S〇Xした女とは付き合えない」と主張する男性と、それに反論する女性のやり取りをまとめたツイートである。この投稿には「体の相性を確かめるのは当然」「男のダブルスタンダードだ」など、賛否両論の意見が飛び交ったという。
高須氏は、この男性の主張について「この男は最悪ですね」と一刀両断。その理由として、男性が「付き合う気もないのに、性欲の処理のためだけに女性とS〇Xしている」点を指摘した。高須氏は、女性側は交際を前提に関係を持った可能性に言及し、後から「頭も股も緩い女はお断り」と切り捨てる行為は「女性を騙す“やり捨て”と同じ」「最低の行為」だと厳しく批判した。
さらに高須氏は、この男性の言動が「完全なダブルスタンダード」であると断罪する。自身は付き合う前にS〇Xをするにもかかわらず、交際相手には貞操を求めるという考え方は「あまりにも自分勝手」であり、相手の気持ちを全く考えていないと自身の見解を示した。
最後に高須氏は、付き合う前のS〇Xの是非は個人の価値観によるとしつつも、今回のケースは「そういう問題ではない」と強調。相手を尊重しない自己中心的な行為であると述べ、議論の核心を突いた。
YouTubeの動画内容
関連記事
高須幹弥氏「プチバブルはいつか崩壊する」東京23区の平均価格1億円超えの異常事態
高須幹弥氏「男は本気を出していないだけ」女性に美人が多く男性にイケメンが少ない“残酷な現実”をバッサリ
高須幹弥氏、堀江貴文氏の「差別主義者」発言に異議！移民政策は「差別と区別を混同すべきでない」
チャンネル情報
美容外科医 高須幹弥氏が運営するYouTubeアカウント。 本業の美容整形に関する話以外に、筋トレ、政治・経済、芸能など様々な時事問題に関して高須幹弥医師視点の意見を配信しています。
youtube.com/@takasumikiya YouTube