美容外科医の高須幹弥氏が、自身のYouTubeチャンネルで「男「S〇Xした女とは付き合えない」→女「S〇Xがゴールだと思ってる奴ダサッ！」という貞操観念をテーマに自身の意見を述べた動画を公開。ネット上で物議を醸した男女間の恋愛観をめぐる投稿に対し、自身の見解を述べた。



動画で取り上げられたのは、「S〇Xした女とは付き合えない」と主張する男性と、それに反論する女性のやり取りをまとめたツイートである。この投稿には「体の相性を確かめるのは当然」「男のダブルスタンダードだ」など、賛否両論の意見が飛び交ったという。



高須氏は、この男性の主張について「この男は最悪ですね」と一刀両断。その理由として、男性が「付き合う気もないのに、性欲の処理のためだけに女性とS〇Xしている」点を指摘した。高須氏は、女性側は交際を前提に関係を持った可能性に言及し、後から「頭も股も緩い女はお断り」と切り捨てる行為は「女性を騙す“やり捨て”と同じ」「最低の行為」だと厳しく批判した。



さらに高須氏は、この男性の言動が「完全なダブルスタンダード」であると断罪する。自身は付き合う前にS〇Xをするにもかかわらず、交際相手には貞操を求めるという考え方は「あまりにも自分勝手」であり、相手の気持ちを全く考えていないと自身の見解を示した。



最後に高須氏は、付き合う前のS〇Xの是非は個人の価値観によるとしつつも、今回のケースは「そういう問題ではない」と強調。相手を尊重しない自己中心的な行為であると述べ、議論の核心を突いた。