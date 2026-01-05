文春オンラインのインタビュー記事で、佐藤寛子さん（40）が「子供の父親」と公表した俳優、小西遼生（こにし・りょうせい）さん（43）に注目が集まっている。



【写真】「最高のひと時でした」クリスマスライブを報告した小西遼生さん

佐藤寛子さんは2015年、未婚で男児を出産し、父親については公表していなかった。小西遼生さんは自身のインスタグラムでクリスマスライブやミュージカル出演について「素敵なひと時を一緒に過ごしましょ！」「是非お越しください♪」などと呼びかける一方、5日正午現在、自身の子供について言及しておらず、インスタグラム上では「佐藤寛子さん可哀想」「子供にはちゃんとしてあげて」といったコメントが寄せられている。



小西遼生さんは東京都出身の1982年生まれ。身長182センチ、特技はアクション、ギター、歌で2003年にデビューした。2005年放送の特撮ドラマ「牙狼GARO」で主人公・冴島鋼牙役を演じ、知名度を高めた。「牙狼GARO」は人気を集め、続編シリーズでも主演を演じている。



また、舞台やミュージカルでも活躍し、『バグダッド・カフェ』『レ・ミゼラブル』『 テニスの王子様』『メリー・ポピンズ』など話題作に出演し、歌唱力と演技力が評価されてきた。インスタグラムでは赤×白のクリスマスカラーの衣装でクリスマスライブを報告し、音と光、笑顔と熱 祈りや願いが重なり煌めいて最高のひと時でした」「余韻を連れて、素敵なクリスマスをお過ごしください！」とつづったり、ミュージカル「バグダッド・カフェ」出演時には「作品、多彩な音楽、キャストスタッフ、そしてお客様の温かさに日々ほっこり〜」「映画原作が好きな方も、初見の方も、ゆっくりと心満ちていくバグダッドカフェに是非お越しください♪」などと呼びかけていた。



小西さんのファンからは「キラキラ素敵でした」「カッコ可愛いお写真」などと称賛のコメントが付く一方、「父親として子供にはちゃんとしてあげて」「責任は果たすべき」「10年間の養育費も支払うべきではないですか？」といった声も寄せられていた。