¥µ¥ó¥É·ã¿ä¤·¡È»°³ÑÌýÍÈ¤²¡É¤Ë°²ÅÄ°¦ºÚ¡Ö¤¨¤Ã¡ª¡© ¤ª¤¤¤·¤¤¡Ä¤Ê¤Ë¤³¤ì¡ª¡©¡×

½÷Í¥¤Î°²ÅÄ°¦ºÚ¡Ê21ºÐ¡Ë¤¬¡¢1·î3Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡õ°²ÅÄ°¦ºÚ¤ÎÇî»Î¤Á¤ã¤ó ¥µ¥ó¥É¤¬°²ÅÄ°¦ºÚ¤òÏ¢¤ìÀçÂæ¤ËÎ¤µ¢¤êSP¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó·ã¿ä¤·¤Î¡È»°³ÑÌýÍÈ¤²¡É¤ËÀå¸Ý¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£
°²ÅÄ¤Ïº£²ó¡¢¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤ÎÃÏ¸µ¡¦ÀçÂæ¡¢µÜ¾ë¤Î¥°¥ë¥á¤ò¼¡¡¹¤È¿©¤ÙÊâ¤¯¥Ä¥¢¡¼¤Ë»²Àï¡£¥Ä¥¢¡¼¤ÎËÁÆ¬¤Ï¡¢Àã¹ß¤ëÄêµÁ»³¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
ÄêµÁ»³¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤¬¿ô¡¹¤Î·ÝÇ½¿Í¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤Æ¤¤¿ÌýÍÈ¤²¤¬¤¢¤ë¡£¥í¥±¤ÇÁ´¹ñ¤ÎÈþÌ£¤·¤¤¥â¥Î¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¿¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤À¤¬¡¢¡ÈºÇ¸å¤ÎÈÕ»Á¡É¤Ë¿©¤Ù¤ë¤È·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡ÖÄêµÁ¤È¤¦¤ÕÅ¹¡×¤Î»°³ÑÌýÍÈ¤²¤À¡£
»°³ÑÌýÍÈ¤²¤È½éÂÐÌÌ¤·¤¿°²ÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¥«¥ê¥Ã¥«¥ê¤Ê¡×¤È¤Þ¤º¸«¤¿ÌÜ¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡£¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡¦°ËÃ£¤ß¤¤ª¤Ï¡Ö°¦ºÚ¤Á¤ã¤ó¥Ï¥Þ¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡È°ËÃ£Î®¡É¤Î¿©¤ÙÊý¡½¡½¡ÖÈ¤¤Ç·ê¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤±¤ë¡×¡ÖÀìÍÑ¤Î¤À¤·¾ßÌý¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤«¤±¤ë¡×¡Ö¤Ë¤ó¤Ë¤¯¼·Ì£¤ò¤ª¹¥¤ß¤Ç¤«¤±¤ë¡×¤òÅÁ¼ø¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤¶¼Â¿©¡£°ì¸ý¿©¤Ù¤¿°²ÅÄ¤Ï¡Ö¤ó¡Á¡Á¡ª ¤ó¡Á¡Á¡ª ÈþÌ£¤·¤¤¡ª ¤¨¤Ã¡ª¡© ¤ª¤¤¤·¤¤¡Ä¤Ê¤Ë¤³¤ì¡ª¡©¡×¤È¤¢¤Þ¤ê¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤Ëº¤ÏÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£°ËÃ£¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¡£¤ªÅÚ»º¤È¤«¤¢¤ë¤±¤É¡¢ÍÈ¤²¤¿¤Æ¤Ï¥³¥³¤À¤±¤Ç¤·¤«¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤¿¡¢¤³¤ì¤Ç°¦ºÚ¤Á¤ã¤ó¤âÌýÍÈ¤²¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤À¡×¤È´î¤ó¤À¡£
°²ÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤Î¡Ê¼·Ì£¤Î¡Ë¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Î¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¤Ê´¶¤¸¤È¡Ä¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Î¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¤Ê´¶¤¸¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤Î¡Ê¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î¡Ë¿©´¶¤¬¿·¿©´¶¤È¤¤¤¦¤«¡¢½é¤á¤Æ¡×¡Ö¤³¤ì¤Ç¤â¡¢¿©¤Ù¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡¢¡Ê°ËÃ£¤¬¡Ë¡ØºÇ¸å¤ÎÈÕ»Á¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¡Ù¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤¬¡£¤â¤¦´¶Æ°¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡×¡ÖÌýÍÈ¤²¤À¤±¤É¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ëÌýÍÈ¤²¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥¥ó¤Ã¤Ý¤¤´¶¤¸¡×¤ÈÂçÀä»¿¤·¤¿¡£
