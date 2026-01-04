この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTube動画「病気になりたくないなら、こんな菓子パンは食べないで！」で健康パンの専門家・むらまつさき氏が市販菓子パンの健康被害について詳しく解説した。動画内でむらまつ氏は「市販の菓子パンは体に良いものではありません。デメリットがたくさんあるので、ここに気をつけてください」と警鐘を鳴らし、その危険性を複数の観点から指摘した。



むらまつ氏はまず「砂糖の量」に注目し、「菓子パンなので、もうほぼお菓子みたいな材料で作られています。砂糖が大量に使われることで血糖値が急激に上昇し、眠気やだるさ、集中力の欠如という“負のループ”が続いてしまう」と明言。さらに「砂糖と油がドッキングされた菓子パン」についても危険性を指摘し、「パンに使われる油は悪質なものが多く、酸化された油を摂取すれば老化や病気の原因になる」と断言した。



また、「添加物、特に乳化剤は腸内のバリア機能を破壊してしまう」とも述べ、健康意識の高い視聴者には「パンを買う前には、乳化剤が入っているか必ずチェックしてください」とアドバイス。「市販のパンで砂糖や油、添加物に気をつけてくださいと言っても、かなり無理がある」との率直な見解も語られた。



では、どうすれば健康的にパンを楽しめるのか。むらまつ氏は「一番いいのは、パン自体を健康的なものにすること」とし、「今は時短で作れるパンのレシピがたくさん出ています。忙しい方でも簡単に手作りできますので、ぜひチャレンジしてみてください」とおすすめ。「材料が目に見える手作りは、市販のパンより健康的」と強調したうえで、自身が紹介する“砂糖も油も卵も乳製品もナッツも使わない健康パン”を推奨した。



動画の締めくくりでは、「一つでも良いので今日から取り入れて、より健康的に美味しくパンを楽しむ毎日を送って欲しいです」とエールを送り、「今後も健康的なパンの作り方、食べ方、付き合い方について発信していきます」と今後の意気込みを語った。