こんにちは！日本一陽気なオフィスレディ喜多ゆかりです。今回は、『格付け』プロデューサー北村誠之氏インタビュー後編です。後編では、『格付け』は人間ドラマだと語る理由、そして上沼恵美子さんが流したあの涙の裏側をお聞きしました。

――チェック「オーケストラ」では京都大学のオーケストラの演奏が素晴らしかったですね！

GACKTさんが「京大のオーケストラはめちゃめちゃレベルが高い」とおっしゃって、

本当にGACKTさんが知らない情報ってないんやなって改めて思いました。普段から学生のオーケストラなども聞かれたりするのかと、我々も驚きでした。

――GACKTさんは、『格付け』は大学などのオーケストラもよく出てくるから準備されているんですかね？

前もって勉強されているのではないと思います。これはGACKTさんが常々おっしゃっているのですが、自分のライフスタイルを試されるのが『格付け』で、自分が日常的にどれだけいいものに触れて、どういう生活をしているかというのが試される番組だと。だから、日常の中でそういういいものに触れ、吸収されているのだと思います。

――そのオーケストラに合わせて、松崎しげるさんも負けてませんでしたね。

お正月の『格付け』は特にご家族で楽しんでいただきたいというのがあるので老若男女、若い子からおじいちゃんおばあちゃんまで絶対に聞いたことがある曲ってなんやろうというところで、松崎さんにぜひ花を添えていただこうかなと思いました。

――松崎さんの歌声が、ひと波乱起こしましたね。

とにかく声量が本当に素晴らしかったです。本番だけで4回本気で歌われているんです。1周目のA・B歌って、2周目のA・B歌って。それでも、すべて声量は変わらずでした。

――チェック「オーケストラ」は、GACKTさん以外ではチーム『50分間の恋人』が唯一の正解でしたね！チーム内で意見が分かれたときにどちらにするかというやりとりも『格付け』の見どころですよね！

Hey! Say! JUMPの伊野尾慧さんが、ドームツアーでオーケストラと共演されているというのもあって、「これは僕、正直間違えられないです。絶対こっちだと思います！」と言ったのに対し、高橋光臣さんが合わせますといった感じだったんです。でも、もしその直前の問題で自分が「絶対こっちだから」って言って引っ張って行ったけど間違えていたりしたら、「さっきはちょっと僕の意見を曲げずに間違えさせてしまったんで、逆で行きましょうか」となったりするので、やはり『格付け』は人間ドラマというか、人間らしさが出るんですよね。また、ずっと正解していたとしてもそろそろ間違えるんじゃないかと思い始めたら逆を選んだりしますしね。

――不正解したときに大御所の方にも膝をついて小窓をくぐらせてしまうのも『格付け』風物詩になりましたね。

上沼恵美子さん、天童よしみさん、そして郷ひろみさんも他の番組では絶対膝なんてつくことのない方々ですけど、もちろんやっていただきました。何よりも今回上沼さんは八重奏で1人勝ちされたので、「もう、生まれてきて一番嬉しい」と、泣かれたんですよね。同じチームの天童さんもモニター見て、もらい泣きされたんです。それが僕個人的には一番のハイライトですね！

――それだけ上沼さんもプロの歌手としてプレッシャーだったんですね。

いや、あれはプレッシャーやプロの歌手としてではなかったです。あの涙は、自分以外全員が逆の部屋に入っていって、ずっと1人ぼっちで、「本当にもう大変なことをしてしまった」と。とても恥ずかしいことになってしまっているという状況が20分以上続くわけじゃないですか。それがあって、絶望の淵にいたところに浜田さんが部屋に入ってきたものだから… それはもうテンションが爆発したという緊張と緩和です。

でも、これもその前のチェック「ワイン」で、同じチームメイトの天童さんが担当だったのですが、天童さんが1人負けしたんです。30分ぐらい天童さんの部屋に誰も入っていかなくて、結局天童さんがオープニングの1問目でいきなり1人負けをするという。それがあったあとの3問目だったので、フリがすごい効いてたなと。物語ですね。やはり本気で皆さんに挑戦していただけるとスポーツのように、誰も予想してなかったようなドキュメント性という部分が『格付け』にも生まれるのだと思いました。

――ぜひ、もう一度見返して欲しいシーンは？

チェック「殺陣」ですね。殺陣では斬られ役のチェックだったのですが、大地真央さんが役者さんの「斬られた後の呼吸を見たらすぐわかる」とおっしゃっていたんです。俳優さんは、そこを見ているのかと目から鱗でした。最初からすごい自信でいらっしゃって、案の定正解されているんです。ぜひ、もう一度ご覧になってプロの「斬られたあとの呼吸」を見てみてください！

TVerオリジナルで浜田さんとヒロドアナの「ミニ格付け」も配信していて、今回は浜田さんも大健闘されているのでぜひ見てください。ヒロドアナ、去年はカンガルーのお肉を牛肉と間違えたのですが今年もやってしまっています（笑）。

――最後に… 映す価値なしになって画面に映らなくなった方々は、どこにいるのですか？

実は去年はGACKTさんチームがちらっと映っていましたが、そう遠い場所ではないです。でも、これからも『格付け』をお楽しみいただくためにも、ご想像にお任せします。

人気芸能人たちが６つのチェックに挑戦した『芸能人格付けチェック！2026お正月スペシャル』は、TVerで無料配信中。

▼筆者プロフィール 喜多ゆかり 元ABCテレビアナウンサー。現在は“日本一陽気なオフィスレディ”として取材・インタビューなども執筆。