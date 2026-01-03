この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「AI大学【AI&ChatGPT最新情報】」が「日本語をしゃべる動画を作れる「Grok」/日本語を表示できる画像生成AI「Qwen-Image-2512」【週刊最新AIツール&ニュース】」と題した動画を公開。xAIの「Grok」が日本語を話す動画生成に対応したほか、アリババの「Qwen-Image-2512」が日本語表示可能な画像を生成できるようになったことなど、2025年末から2026年初にかけて発表された最新のAIツールと関連ニュースを解説した。

まず、xAIのAIチャット「Grok」の動画生成機能が強化された。Webブラウザ版において、新たに5つのアスペクト比で動画や画像を生成できるようになったほか、テキストから動画を生成する際に、登場人物が日本語のセリフを話す動画を作成できるようになったという。Grokは公式サイトから無料で利用可能である。

続いて、アリババが公開したオープンな画像生成AIモデル「Qwen-Image-2512」が紹介された。このモデルは、人物の表情や顔の細部、風景や水などの表現がよりリアルかつシャープになり、入力した文字を画像内に正確に配置できる点が特徴である。日本語の文字を入れることも可能で、モデルデータとデモはHugging Faceで提供されている。

さらに、Tencent HYが2025年12月30日に公開した「HY-Motion 1.0」は、テキストから3Dキャラクターが動くモーション動画を生成できるオープンなAIモデルである。生成された3Dアニメーションの素材は、一般的な3Dアニメ制作のワークフローにそのまま組み込んで活用できるとしている。

このほかにも、日本語を含む33言語に対応したTencentのAI翻訳モデル「Tencent-HY-MT1.5」や、広告動画などを生成できるAIプラットフォームViduの「Vidu Agent」、Liquid AIが公開した小型AIモデル「LFM2-2.6B-Exp」などが紹介された。

動画の後半では、2025年末から2026年にかけての最新AIニュースとして、MetaによるAIスタートアップManusの買収や、OpenAIによる新しい音声AIモデルのリリース予定、ソフトバンクグループによるAIインフラ投資企業の買収などが取り上げられた。

今回の発表では、特にGrokやQwen-Image-2512など、日本語でのコンテンツ生成能力が向上したツールが注目される。紹介された各ツールのリンクは動画の概要欄に記載されており、興味のあるユーザーは試すことができる。

