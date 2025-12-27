【ニューエラ ガンダムシリーズコラボアイテム】 1月3日 発売 価格：2,750円～

スポーツ・ライフスタイルブランド「NEW ERA（ニューエラ）」より、「機動戦士ガンダム」とのコラボコレクションが1月3日に発売される。価格は2,750円（Cap Keyholder）から。ニューエラストアとニューエラ公式オンラインストアにて販売される。

「ガンダム」シリーズとのコラボアイテムが、ニューエラストア・ニューエラ公式オンラインストアで展開されるのは今回が初。今回は「ガンダム」の第1シリーズである「機動戦士ガンダム」とのコラボアイテムが登場する。

地球連邦軍やジオン公国軍をモチーフにした、MLB（メジャーリーグ・ベースボール）の選手用キャップにも採用されている「59FIFTY（フィフティーナインフィフティー）」をはじめ、アパレルも含む全12種が用意されている。なお、店舗によって一部展開のないアイテムもある。店舗在庫は以下の特設ページにて確認できる。

□NEW ERA Storeの特設ページ

ニューエラ ガンダムシリーズコラボアイテム ラインナップ

［59FIFTY］

価格：各6,600円

［9FIFTY］

価格：各6,380円

［9FORTY A-Frame Trucker］

価格：各4,620円

［9TWENTY］

価格：各4,950円

［Short Sleeve Cotton Tee］

価格：各7,150円

［Cap Keyholder］

価格：2,750円

(C)創通・サンライズ