決して断ち切ることの出来ない“女性たちの痛み”を描くアイルランド発のフォークホラー『FRÉWAKA/フレワカ』が２月６日(金)より公開。本作の世界観が垣間見られる場面写真が解禁されている。

婚礼の夜に忽然と姿を消した花嫁。その半世紀後、アイルランドの人里離れた村に住む老婆の介護のため、看護師のシューがやってくる。何かに異様な警戒心を抱いている老婆を不審に思うシューだが、次第に閉ざされた村に漂う“何か”の気配を感じ始める……。

本作は、アイルランド語を使用した初のホラー映画。アイルランドにルーツを持つアシュリン・クラーク監督は、本作に影響を与えた“アイルランド神話”について「体系的な聖典がなく、語り継がれるうちに姿を変えてきた物語」と説明。土着の言語と文化に根差した本作を作り上げている。

解禁された写真は、飾り立てられた赤い扉の前で怯えた表情をしている老婆のペグや、瞳に“赤い十字架”が映る主人公のシュー、血塗られた花嫁、そしてアイルランドの祝日“ミソサザイの日”に町を練り歩く藁帽子の一行の姿を切り取っている。

『FRÉWAKA/フレワカ』

2026年２月６日(金)より、ヒューマントラストシネマ渋谷ほか全国公開

監督・脚本：アシュリン・クラーク

キャスト：クレア・モネリー、ブリッド・ニー・ニーチテイン(『イニシェリン島の精霊』)

© Fréwaka Films & Screen Market Research T/A Wildcard 2024. All rights reserved.