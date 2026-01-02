次期フラッグシップスマホ「Xiaomi 17T Pro」と見られる機種がEEC認証などに登録！前倒しで2026年前半に発売か？日本向け「2602EPTC0R」も存在
|未発表の次期フラッグシップスマホ「Xiaomi 17T Pro」が日本でも発売へ！写真は既存の15T Pro
フランス領ポリネシアにおいて「Vini」ブランドで携帯電話サービスを提供している移動体通信事業者（MNO）のOnatiがeSIMの対応機種にXiaomi Communications製の未発表なスマートフォン（スマホ）の型番「2602EPTC0G」および「2602EPTC0R」が登録されています。型番規則から末尾「G」はグローバル向け、末尾「R」は日本のオープン市場向け（いわゆる「SIMフリーモデル」）となるほか、初めの「2602」という数字から2026年2月以降に投入される機種であることが推測されます。
さらに海外メディア「XiaomiTime」ではGSMAのIMEIデータベースに登録されたことを受け、これらの機種が次期フラッグシップスマホ「Xiaomi 17T Pro」であるとし、これまでのXiaomi Tシリーズはその年の後半に中国向け「REDMI K」シリーズのグローバル向けとして投入されてきましたが、中国向けのREDMI Kシリーズと切り離すことによって大きく投入時期を前倒しし、2026年3月2日（月）から5日（木）にスペイン・バルセロナで開催される「MWC Barcelona 2026」に合わせて前述の型番規則に則って2026年2月頃に発表されると予想しています。
Xiaomi 17T ProはXiaomiブランドにおけるフラッグシップスマホのコストパフォーマンスを重視したXiaomi Tシリーズの次機種で、日本でも昨年に発売された「Xiaomi 15T Pro」や2024年モデル「Xiaomi 14T Pro」、2023年モデル「Xiaomi 13T Pro]などの後継機種となります。なお、Xiaomiではすでに海外では発表されているフラッグシップスマホ「Xiaomi 17」シリーズと同様に「16」を飛ばし、15の次は17になります。
現時点では未発表なので詳細は不明ですが、チップセット（SoC）はXiaomi 14T ProがMediaTek製「Dimensity 9300+」、Xiaomi 15T ProがMediaTek製「Dimensity 9400+」でしたが、発売時期の関係からXiaomi 17T ProではMediaTek製「Dimensity 9500」が採用されると見られ、恐らくこれまで通りにドイツの光学機器メーカー「Leica Camera（以下、ライカ）」と共同開発したカメラシステムを搭載してくるのではないかと思われます。
なお、XiaomiTimeではXiaomi 17Tシリーズの開発コードはXiaomi 17Tが「chagall（シャガール）」、Xiaomi 17T Proが「warhol（ウォーホール）」となるとしています。なお、Xiaomiの日本法人である小米技術日本（以下、シャオミ・ジャパン）ではXiaomi 15T ProやXiaomi 14T Pro、Xiaomi 13T Pro、Xiaomi 12T Pro、Xiaomi 11T Proの日本向けモデルではおサイフケータイ（FeliCa）に対応してきており、Xiaomi 17T Proも日本向けモデルが用意されているため、同様におサイフケータイに対応している可能性が高いのではないかと推測されます。
記事執筆：memn0ck
