¡Ú¹âÃÎ¸©¡ÛÆüËÜ½é¡ª¡Ö¥â¥ó¥Ù¥ë¡×¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¤¿¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥ì¥¸¥ãー»ÜÀß¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡ª
µÈÌîÀî¤òÎ×¤à»Í¹ñ¤Î¿¿¤óÃæ¡£¥³¥Æー¥¸¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢½ÉÇñ»ÜÀß¤ä²¹Íá»ÜÀß¤â¡ª
¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥áー¥«ー¡Ö¥â¥ó¥Ù¥ë¡×¤¬»ÜÀß¤Î´ë²è¡¦Àß·×¤«¤é´Æ½¤¤·¡¢±¿±Ä¤¹¤ë½ÉÇñ¡¦ÂÎ¸³·¿»ÜÀß¡Ö¥â¥ó¥Ù¥ë¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸ËÜ»³(¤â¤È¤ä¤Þ)¡×¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ½é¤Î¡Ö¥â¥ó¥Ù¥ë¡×¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥ì¥¸¥ãー»ÜÀß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¸òÄÌ¥¢¥¯¥»¥¹¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¡¢¤É¤ó¤Ê»ÜÀß¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡¢¼þÊÕ¤Î¸«¤É¤³¤í¤ä¼ÖÃæÇñ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ï¡©¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥â¥ó¥Ù¥ë¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸ËÜ»³¤È¤Ï
¡Ö¥â¥ó¥Ù¥ë¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸ËÜ»³¡×¤Ï2019Ç¯7·î¤Ë¥ªー¥×¥ó¡£
»Í¹ñ¤Î¿¿¤óÃæ¡ÖÅÚº´¤ì¤¤¤Û¤¯¡×¥¨¥ê¥¢¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢ÍÑÉÊÀìÌçÅ¹¡¦¥â¥ó¥Ù¥ë¥¹¥È¥¢¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¥³¥Æー¥¸(°ì¸Í·ú¤Æ¤Î½ÉÇñ½ê)¡¢»ÜÀß¤Î¤´°ÆÆâ¤ä½ÉÇñ¡¦ÂÎ¸³¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤ä¡¢¥ì¥ó¥¿¥µ¥¤¥¯¥ë¼õÉÕ¡¢ÅÚº´¤ì¤¤¤Û¤¯ÃÏ°è¤Î´Ñ¸÷¾ðÊó¤ÎÈ¯¿®¤äÆÃ»ºÉÊ¤Ê¤É¤òÈÎÇä¤¹¤ë¥Ó¥¸¥¿ー¥»¥ó¥¿ー¡¢ÆþÍá»ÜÀß¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½»½ê¡§¹âÃÎ¸©Ä¹²¬·´ËÜ»³Ä®ËÜ»³2133-1
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§0887-72-9670¡ÊÍ½Ìó¤Ï9»þ～18»þ¡Ë
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é▷¥â¥ó¥Ù¥ë¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸ËÜ»³ ¡ÚÅÚº´¤ì¤¤¤Û¤¯¤Î¥¢¥¦¥È¥É¥¢µòÅÀ¡Û
¹Ô¤Êý¤ä½êÍ×»þ´Ö¤Ï¡©
¡Ö¥â¥ó¥Ù¥ë¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸ËÜ»³¡×¤Ï¡¢¹âÃÎ¼«Æ°¼ÖÆ»ÂçËIC¤«¤é10km15Ê¬¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»Í¹ñ¤ÎÃæ±û¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¹âÃÎIC¤«¤é¤Ï35Ê¬¡¢¾¾»³IC¤«¤é95Ê¬¡¢²¬»³IC¤«¤é¤Ç¤â105Ê¬¤È¡¢¤È¤Æ¤â¥¢¥¯¥»¥¹¤¬¤¤¤¤¾ì½ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï°¦É²¸©¤«¤é²¼Æ»¤Ç¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤Æ¤âÁö¤ê¤ä¤¹¤¤Æ»Ï©¤Ç¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤ò»È¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹Ô¤Êý¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢33¹æÀþ¤òÄÌ¤êµ×Ëü¹â¸¶Ä®ÊýÌÌ¤Ø¿Ê¤ß¡¢¹âÃÎ¸©¤ØÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¿ÎÍäÀîÄ®Àî¸ý¸òº¹ÅÀ¤òº¸ÀÞ¤·439¹æÀþ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ»¤Î±Ø633Èþ¤ÎÎ¤¤ÎÁ°¤òÄÌ²á¤·¡¢Æ»¤Î±ØÅÚº´¤µ¤á¤¦¤é¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ±¿Å¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤«¤é¤ÏÌó12Ê¬¤ÇÅþÃå¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¾¾»³»Ô¤«¤é²¼Æ»¤Ç¤¢¤ì¤Ð3»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤ì¤¤¤Ê·Ê¿§¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤Î±¿Å¾¤â²÷Å¬¤Ç¡¢¹âÃÎ¸©Æâ¤ÎÅÓÃæ2¤Ä¤ÎÆ»¤Î±Ø¤Ë¤âÎ©¤Á´ó¤ì¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»ÜÀß¤¬¤¢¤ë¤Î¡©
¡Ö¥â¥ó¥Ù¥ë¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸ËÜ»³¡×¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ï¤È¤Æ¤â¹¤¯¡¢100Âæ¤¯¤é¤¤¤ÏÄä¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢Ãó¼Ö¾ì¤Ç¤Î¼ÖÃæÇñ¶Ø»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ãó¼Ö¾ì¤òÃæ¿´¤Ë»ÜÀß¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢·Ê´Ñ¤â¤è¤¯¡¢¤È¤Æ¤â¤¤ì¤¤¤Ê¾ì½ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤¬¡¢µ¤»ý¤Á¤Î¤¤¤¤°§»¢¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¾Ð´é¤Ç¤ÎÂÐ±þ¤Ç¤È¤Æ¤â¤¤¤¤µ¤Ê¬¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¡Ö¥â¥ó¥Ù¥ë¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸ËÜ»³¡×¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î»ÜÀß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥¸¥¿ー¥»¥ó¥¿ー
½ÉÇñ¤ä¥é¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤ÎÂÎ¸³¤ÎÍ½Ìó¼õ¤±¤ä¡¢¥ì¥ó¥¿¥µ¥¤¥¯¥ë¼õÉÕ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
±Ä¶È»þ´Ö¤Ï9»þ¤«¤é20»þ¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥ó¥¿¥µ¥¤¥¯¥ë¤ÎÎÁ¶â¤Ï4»þ´Ö1,100±ß¡¢1Æü1,650±ß(¤¤¤º¤ì¤âÀÇ¹þ)¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Å¾¼ÖËÜÂÎ¡¢¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¡¢¥é¥¤¥È¡¢¥ï¥¤¥äー¥í¥Ã¥¯¤¬ÎÁ¶â¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¥³ー¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢①ÄÀ²¼¶¶¥ëー¥È¡¢②ÁáÌÀ±º¥À¥à¥ëー¥È¡¢③´À¸«Àî¥ëー¥È¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÂÎÎÏ¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¥Ó¥¸¥¿ー¥»¥ó¥¿ー¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤ÏµÊ±ì¥¹¥Úー¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÐ»³ÍÑÉÊ¤ä¥¥ã¥ó¥×¥°¥Ã¥º¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±Ä¶È»þ´Ö¤Ï9»þ¤«¤é20»þ¤Þ¤Ç¡£
¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥Ïー¥Ù¥¹¥Æ¥é¥¹¡×
¤È¤Æ¤â¤¤ì¤¤¤Ê¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¿©»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÚº´¤¢¤«¤¦¤·¤ò»È¤Ã¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥«¥ìー¤ä¡¢ÍÒ¤Ç¾Æ¤¯¥Ô¥¶¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥Ï¥ó¥Ðー¥°¤È¥¬¥Ñ¥ª¥é¥¤¥¹¤òÉ×ÉØ¤ÇÃíÊ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤É¤Á¤é¤â¤¹¤´¤¯ÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼¡²ó¤Ï°ã¤¦¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤â¤¢¤ê¡¢¥Ðー¥Ù¥¥åー¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ÇÍ½Ìó¤¹¤ë¤«¡¢ÅÅÏÃ¤ÇÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
±Ä¶È»þ´Ö¤Ï11»þ¤«¤é20»þ¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥Æー¥¸
2³¬·ú¤Æ¤Î¥³¥Æー¥¸¤¬10Åï¤¢¤ê¡¢1Åï6Ì¾¤Þ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¥Ð¥¹¡¢¥È¥¤¥ì¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ÆÎÁ¶â¤Ï1¼¼´ðËÜÎÁ¶â18,500±ß～¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡ÊÄÉ²Ã¤ÇÂç¿Í1¿Í2,750±ß～¡¢¾®¿Í2,200±ß/¤¤¤º¤ì¤âÀÇ¹þ¡Ë
¥¦¥Ã¥É¥Ç¥Ã¥¤Ë¤Ï¥Ðー¥Ù¥¥åー¥°¥ê¥ë¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ïー¥Ù¥¹¥Æ¥é¥¹¤Ç¥Ðー¥Ù¥¥åー¤Î¿©ºà¤ò¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¡¢¥³¥Æー¥¸¤Ç³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
²¹Íá»ÜÀß¡ÖÅÚº´¤ì¤¤¤Û¤¯¤ÎÅò¡×
¥³¥Æー¥¸¤Ë½ÉÇñ¤ÎÊý¤ÏÍøÍÑÎÁ¶â¤ÎÃæ¤ËÆþÍáÎÁ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æüµ¢¤êÆþÍá¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÍøÍÑÎÁ¶â¤ÏÂç¿Í¡ÊÃæ³ØÀ¸°Ê¾å¡Ë650±ß¡¢¾®¿Í¡Ê4ºÐ～¾®³ØÀ¸¡Ë400±ß¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÀÇ¹þ¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±Ä¶È»þ´Ö¤Ï13»þ¤«¤é20»þ¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤ó¤Ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤¬¤¢¤ë¤Î¡©
¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¤ÎÊý¤¬¡¢³Ú¤·¤¯°ÂÁ´¤ËºÇ¸å¤Þ¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤Æ»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤ß¤ó¤Ê¤Ç¶¨ÎÏ¡ª¥é¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°
¥é¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤È¤ÏÊ£¿ô¤Ç¥´¥à¥Üー¥È¤Ë¾è¤Ã¤Æ¹Ô¤¦Àî²¼¤ê¡£
²º¤ä¤«¤Ê¥³ー¥¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢4ºÐ°Ê¾å¤«¤é»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
µÞÎ®¤Ç¿å¤·¤Ö¤¤òÍá¤Ó¤¿¤ê¡¢²º¤ä¤«¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÀî¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥´ー¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
Âç¿Í8,000±ß¡¢4ºÐ～¾®³Ø6Ç¯À¸7,500±ß¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÀÇ¹þ¡Ë
¢¨³«ºÅ´ü´Ö¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÆüÄø¤ÏÍ×³ÎÇ§
¥¹¥¤¥¹¥¤¡ª¥«¥ä¥Ã¥¯
Î¾Ã¼¤Ë¥Ö¥ìー¥É¡Ê±©º¬¡Ë¤Î¤Ä¤¤¤¿¥Ñ¥É¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ç¿åÌÌ¤òÁæ¤¤¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£4ºÐ°Ê¾å¤¬»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¾®³Ø1Ç¯À¸¤«¤é»²²Ã¤Ç¤Ç¤¤ë¥«¥ä¥Ã¥¯¥Äー¥ê¥ó¥°¤â¤¢¤ê¡¢¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
Âç¿Í6,000±ß¡¢4ºÐ～¾®³Ø6Ç¯À¸5,500±ß¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÀÇ¹þ¡Ë
¢¨³«ºÅ´ü´Ö¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÆüÄø¤ÏÍ×³ÎÇ§
¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÂçÀÚ¡ªSUP
¥µー¥Õ¥Üー¥É¤Î¾å¤ËÎ©¤Á¡¢1ËÜ¤Î¥Ñ¥É¥ë¤Ç¿åÌÌ¤òÁæ¤®¡¢¿åÌÌ¤ò¿Ê¤àSUP¡£¾®³Ø1Ç¯À¸¤«¤é»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Âç¿Í6,000±ß¡¢¾®³Ø1Ç¯À¸～¾®³Ø6Ç¯À¸5,500±ß¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÀÇ¹þ¡Ë
¤Û¤«¤Ë¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª
¤¹¤Ù¤ÆÍÎÁ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¾å¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿°Ê³°¤Ë¤â¡¢¥·¥ã¥ïー¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¡¢¿Æ»Ò¤ÇÀîÍ·¤Ó¡¢¥È¥ì¥Ã¥¥ó¥°¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥¯¥Ã¥¥ó¥°¤Ê¤É¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò»²²Ã¤·¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î³Ú¤·¤¤»×¤¤½Ð¤òºî¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¤¢¤ë¡©
¥³¥Æー¥¸¤È¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÎÎÁ¶â¤¬¤â¤¦¾¯¤·°Â¤«¤Ã¤¿¤é¡¢ÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¤È¤Æ¤â¤¤ì¤¤¤Ê»ÜÀß¤ÇËþÂ¤·¤¿»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥³¥¹¥Ñ¤Ï¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÎÁ¶â¤¬¹â¤¤µ¤¤Ï¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¤¤¤¤ÂÎ¸³¤È¤·¤Æ»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ë°ìÆü¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢À§Èó¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¼þÊÕ¤Ë¤âÍ·¤Ó¾ì¤¬¤¤¤í¤¤¤í
¡Ö¥â¥ó¥Ù¥ë¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸ËÜ»³¡×¤Ï¡¢¼þÊÕ¤Ë¤â¤¤¤í¤¤¤í¤È³Ú¤·¤á¤ë¾ì½ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¡£
ÂåÉ½Åª¤Ê¤È¤³¤í¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
µ¢Á´»³¥¥ã¥ó¥×¾ì
¡Ö¥â¥ó¥Ù¥ë¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸ËÜ»³¡×¤«¤éÅÌÊâ3Ê¬¤Û¤É¤Î¤È¤³¤í¤Ë¡¢ÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ëµ¢Á´»³¥¥ã¥ó¥×¾ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ëµÈÌîÀî¤Î²Ï¸¶¤Î¾ì½ê¤¬ÉßÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿æ»ö¾ì¤ä¥È¥¤¥ì¤â¤¤ì¤¤¤ËÀ°È÷¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤È¤Æ¤â°õ¾Ý¤Î¤¤¤¤¾ì½ê¤Ç¤¹¡£
Ãó¼Ö¾ì¤«¤é50m¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤È¸À¤¨¤Ð¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌµÎÁ¤Ê¤Î¤Ç¤½¤³¤Ï²æËý¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
½»½ê¡§¹âÃÎ¸©Ä¹²¬·´ËÜ»³Ä®2133-1
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§090-2825-4187¡ÊËÜ»³Ä®´Ñ¸÷¶¨²ñ¡Ë
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é▷ËÜ»³Ä®Ìò¾ì HP
²¼ÄÅÌîÄÀ²¼¶¶
¡Ö¥â¥ó¥Ù¥ë¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸ËÜ»³¡×¤«¤é1kmÎ¥¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ëÄÀ²¼¶¶¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤È¤Æ¤âÅ·µ¤¤Î¤¤¤¤Æü¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤ì¤¤¤Ê·Ê¿§¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼þÊÕ¤ÎÆ»¤Ï¶¹¤¤²Õ½ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½»½ê¡§¹âÃÎ¸©Ä¹²¬·´ËÜ»³Ä®ËÌ»³¹Ã²¼ÄÅÌîÄÀ²¼¶¶
Æ»¤Î±Ø¤µ¤á¤¦¤é
¡Ö¥â¥ó¥Ù¥ë¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸ËÜ»³¡×¤«¤é6kmÎ¥¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ëÆ»¤Î±Ø¤Ç¡¢»Í¹ñºÇÂç¤ÎÁáÌÀ±º¥À¥à¤Î¶á¤¯¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
8Ê¬100±ß¤Î¥³¥¤¥ó¥·¥ã¥ïー¤âÊ»Àß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ÖÃæÇñ¤ä¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ÇÍ·¤ó¤À¸å¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¿©»ö½è¤â¤¢¤ê¡¢ÅÚº´¤¢¤«¤¦¤·¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥á¥ó¥Á¥«¥ÄÄê¿©¤äµíÐ§¤òÉ×ÉØ¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ãó¼Ö¾ì¤¬Æ»Ï©¤«¤é¶á¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¸òÄÌÎÌ¤Î¾¯¤Ê¤¤Ìë´Ö¤Ê¤é¥¯¥ë¥Þ¤ÎÁö¹Ô²»¤âµ¤¤Ë¤Ê¤é¤º¤æ¤Ã¤¯¤ê¼ÖÃæÇñ¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãó¼ÖÂæ¿ô¤ÏÂç·¿3Âæ¡¢ÉáÄÌ38Âæ¤Ç¤¹¡£
½»½ê¡§¹âÃÎ¸©ÅÚº´·´ÅÚº´Ä®ÅÄ°æ448-2
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§0887-82-1680
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é▷Æ»¤Î±Ø¤µ¤á¤¦¤é HP
¸Ð¤Î±Ø¤µ¤á¤¦¤é¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥ó
¤µ¤á¤¦¤éÁñ¥ì¥¤¥¯¥µ¥¤¥É¥Û¥Æ¥ë¤ä¡¢¤µ¤á¤¦¤é¥«¥Ìー¥Æ¥é¥¹¡¢¤½¤·¤Æ¤µ¤á¤¦¤é¥Æ¥ó¥È¥Ñー¥¯¤¬¤¢¤ëÊ£¹ç»ÜÀß¤Ç¡¢¡Ö¥â¥ó¥Ù¥ë¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸ËÜ»³¡×¤«¤é¼Ö¤Ç10Ê¬¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÚº´¤¢¤«¤¦¤·¤ò¿©¤Ù¤è¤¦¡ª¤µ¤á¤¦¤éÁñ¥ì¥¤¥¯¥µ¥¤¥É¥Û¥Æ¥ë
Á´¼¼¥ì¥¤¥¯¥Ó¥åー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹Âç¤Ê¸ÐÌÌ¤òË¾¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÅÚº´¤¢¤«¤¦¤·¤Î¥¹¥Æー¥¤äÁáÌÀ±º¥À¥à¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥À¥à¥«¥ìー¤Ê¤É¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë½ÉÇñ»ÜÀß¤Ç¤¹¡£
½»½ê¡§¹âÃÎ¸©ÅÚº´·´ÅÚº´Ä®ÅÄ°æ146-1
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§0887-82-1020
¤µ¤á¤¦¤éÁñ¥ì¥¤¥¯¥µ¥¤¥É¥Û¥Æ¥ë | ¸Ð¤Î±Ø
½é¿´¼Ô¤â³Ú¤·¤á¤ë¡ª¤µ¤á¤¦¤é¥«¥Ìー¥Æ¥é¥¹
¥«¥Ìー¡¦SUP¡¦¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤òÂÎ¸³²ÄÇ½¤Ç¡¢¸Ð¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¥É¥ê¥ó¥¯¤ä¥¹¥¤ー¥Ä¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
½»½ê¡§¹âÃÎ¸©ÅÚº´·´ÅÚº´Ä®ÅÄ°æ146-1
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§0887-72-9919
¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£ | ¸Ð¤Î±Ø
À±¶õ¤Ë´¶Æ°¡ª¤µ¤á¤¦¤é¥Æ¥ó¥È¥Ñー¥¯
2022Ç¯¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¥¥ã¥ó¥×¾ì¤Ç¡¢¥·¥ã¥ïー»ÜÀß¤ä¥¦¥©¥·¥å¥ì¥Ã¥ÈÉÕ¤Î¥È¥¤¥ì¤â´°È÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½»½ê¡§¹âÃÎ¸©ÅÚº´·´ÅÚº´Ä®ÅÄ°æ146-1
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§080-6283-7386
¤µ¤á¤¦¤é¥Æ¥ó¥È¥Ñー¥¯ | ¸Ð¤Î±Ø
¤Þ¤È¤á
¡Ö¥â¥ó¥Ù¥ë¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸ËÜ»³¡×¤Ï»Í¹ñ¤Î¤Û¤ÜÃæ±û¤Ë¤¢¤ëÃÏ°è¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹¤â¤è¤¯¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»ÜÀß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼þÊÕ¤Ë¤Ïº£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¾ì½ê°Ê³°¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢°ìÅÙ¡¢²ÈÂ²¤äÍ§Ã£Æ±»Î¤Ç¥â¥ó¥Ù¥ë¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸ËÜ»³¤ËË¬¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©