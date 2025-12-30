¡Ú¥ì¥³Âç¡ÛMrs. GREEN APPLE¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×Âç¾Þ¡¡¥Ð¥ó¥É»Ë¾å½é£³Ï¢ÇÆ¡¡»Ë¾å£³ÁÈÌÜ
¡ãÂè67²óÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡ä¡þ30Æü¡þÅìµþ¡¦¿·¹ñÎ©·à¾ì
Mrs. GREEN APPLE¤Î¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×¤¬Âç¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢23Ç¯¡Ö¥±¥»¥é¥»¥é¡×24Ç¯¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¤ËÂ³¤¯3Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£3Ï¢ÇÆ¤ÏÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡¢EXILE¤Ë¼¡¤°»Ë¾å3ÁÈÌÜ¤Ç¡¢¥Ð¥ó¥É¤Ç¤Ï»Ë¾å½é¤Î²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Âç¾Þ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¡¢3¿Í¤Ï´î¤Ó¤ò¤«¤ß¤·¤á¤ë¤è¤¦¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¡¢¿¼¡¹¤È°ìÎé¤·¤¿¡£3¤ÄÌÜ¤ÎÀÖ¤È¶â¤Î½Ä¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤È¡¢Âç¿¹¸µµ®¡Ê29¡Ë¤Ï¡Ö3Ï¢ÇÆ¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò¡¢ÂçµÁ¤ò¤¹¤´¤¯¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¿¿Ùõ¡Ê¤·¤ó¤·¡Ë¤Ë³Ú¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¡¢Àº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼¤ò¿Ì¤ï¤»¤¿¡£
ÎáÏÂ¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤Î´é¤¬¡¢¤Þ¤¿¤â²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£1·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿Æ±¶Ê¤Ï¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°2¡¦5²¯²óºÆÀ¸¤òµÏ¿¤·¡¢¡Ö¥ª¥ê¥³¥óÇ¯´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç2025Ç¯ÅÙÇÛ¿®¤Î³Ú¶Ê¤Ç1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±¶Ê°Ê³°¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¡¢¡Ö¥¯¥¹¥·¥¡×¡ÖÅ·¹ñ¡×¡Öbreakfast¡×¤Ê¤É¡¢º£Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¶Ê¤¬¼¡¡¹¤ÈÎß·×1²¯²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¡¢1²¯²óºÆÀ¸¤òµÏ¿¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ï31¶Ê¤Ë¡£Á´³Ú¶Ê¤ÎÎß·×¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°ºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï»Ë¾å½é¤á¤Æ100²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
7·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö10¡×¤Ï¥ß¥ê¥ª¥ó¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤ÉCDÇä¤ê¾å¤²¤â¹¥Ä´¤Ç¡¢¥ª¥ê¥³¥óÇ¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¤ä¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥óÇ¯´Ö¥Á¥ã¡¼¥È¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç7´§¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤ÎÀª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ËµÏ¿¤º¤¯¤á¤Î1Ç¯¤ò²á¤´¤·¤¿¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤â°µÅÝÅª¤Ê¼ÂÎÏ¤È¿Íµ¤¤ò¼¨¤·¤¿¡£5·î¤Ë¤Ï½é³«ºÅ¤Î¡ÈÆüËÜÈÇ¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¡É¡ÖMUSIC AWARDS JAPAN 2025¡×¤ÇºÇÍ¥½¨¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¾Þ¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢Ì¾¼Â¤È¤â¤ËÆüËÜ°ì¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£7·î¤Ë¤Ï²£ÉÍ¡¦»³²¼ÉÖÆ¬¡Ê¤Õ¤È¤¦¡Ë¤Ç10¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥Ö¡ÖFJORD¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢10Ëü¿Í¤òÆ°°÷¡£10·î¤«¤é³«ºÅ¤·¤¿½é¤Î5Âç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡ÖBABEL no TOH¡×¤Ç¤Ï¡¢12¸ø±é¤Ç55Ëü¿Í¤òÇ®¶¸¤Î±²¤Ë´¬¤¹þ¤ó¤À¡£¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥ó¤¬Â³½Ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¡È¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡É¤È¤·¤Æ¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¼ã°æÞæÅÍ¡Ê29¡Ë¤Ï¡Ö10Ëü¿Í¤ÎÌî³°¥é¥¤¥Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢½é¤Î5Âç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤¬¤«¤Ê¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤â¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¹¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
3Ï¢ÇÆ¤Î´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ëÃæ¤Ç¤â¡¢Æ£ß·ÎÃ²Í¡Ê32¡Ë¤Ï¡Ö²»³Ú¤òÈ¯¿®¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¾ì½ê¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¤È¸¬µõ¤ËÏÃ¤·¡¢Âç¿¹¸µµ®¡Ê29¡Ë¤â¡Ö²Î¤ò²Î¤¨¤ë¾ì½ê¤ä²»³Ú¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Æü¡¹¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ð¤«¤ê¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
22Ç¯¤Î³èÆ°ºÆ³«¤«¤éÂ³¤¤¤¿¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º2¡×¤Ï¡¢ÌÀÆü¤ÎNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤ò¤â¤Ã¤ÆËë¤ò²¼¤í¤·¡¢1·î1Æü¤«¤é¤Ï¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º3¡×¤ØÆÍÆþ¤¹¤ë¡£Âç¿¹¤Ï¡Ö²¿¤«¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤è¤ê¿¼ÅÙ¤ò¿¼¤á¤Æ¡¢¿¼²½¤·¤Æ¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÆÏ¤±¤é¤ì¤ëºîÉÊ¤òÀ¿°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£3Ç¯Ï¢Â³¤Î±É´§¤È¤¤¤¦µ±¤«¤·¤¤µÏ¿¤òÅÚ»º¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¶ÃÏ¤Ø¤ÈÆÍ¤¿Ê¤à¡£