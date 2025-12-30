張本美和が日本勢トップの8週連続6位、伊藤美誠が9位、早田ひなが10位｜卓球女子世界ランキング（2025年第53週）
国際卓球連盟（ITTF）は30日、2025年第53週の世界ランキングを発表した。
■トップ30に日本勢8選手がランクイン
女子シングルスでは、張本美和（木下グループ）が日本勢トップの6位、伊藤美誠（スターツ）が9位、早田ひな（日本生命）が10位と3選手がトップ10でフィニッシュ。
その後には、橋本帆乃香（デンソーポラリス）が11位、大藤沙月（ミキハウス）が14位、長粼美柚（木下アビエル神奈川）が15位、木原美悠（個人）が18位と続いた。
さらに、佐藤瞳（日本ペイントグループ）は29位、横井咲桜（ミキハウス）は36位、赤江夏星（日本生命）は41位、芝田沙季（日本ペイントグループ）は48位に入りトップ50圏内を維持。
続いて平野美宇（木下グループ）が63位、出澤杏佳（レゾナック）は90位と計13選手が2025年のトップ100に名を連ねた。
■日本女子選手の世界ランキング推移（2025年12月30日更新）
■トップ100以内の日本女子選手ランキング
6位 （-）：張本美和
9位 （-）：伊藤美誠
10位（-）：早田ひな
11位（-）：橋本帆乃香
14位（-）：大藤沙月
15位（-）：長粼美柚
18位（-）：木原美悠
29位（-）：佐藤瞳
36位（-）：横井咲桜
41位（-）：赤江夏星
48位（-）：芝田沙季
63位（-）：平野美宇
90位（-）：出澤杏佳