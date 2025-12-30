国際卓球連盟（ITTF）は30日、2025年第53週の世界ランキングを発表した。

■トップ30に日本勢8選手がランクイン

女子シングルスでは、張本美和（木下グループ）が日本勢トップの6位、伊藤美誠（スターツ）が9位、早田ひな（日本生命）が10位と3選手がトップ10でフィニッシュ。

その後には、橋本帆乃香（デンソーポラリス）が11位、大藤沙月（ミキハウス）が14位、長粼美柚（木下アビエル神奈川）が15位、木原美悠（個人）が18位と続いた。

さらに、佐藤瞳（日本ペイントグループ）は29位、横井咲桜（ミキハウス）は36位、赤江夏星（日本生命）は41位、芝田沙季（日本ペイントグループ）は48位に入りトップ50圏内を維持。

続いて平野美宇（木下グループ）が63位、出澤杏佳（レゾナック）は90位と計13選手が2025年のトップ100に名を連ねた。

■日本女子選手の世界ランキング推移（2025年12月30日更新）

■トップ100以内の日本女子選手ランキング

6位 （-）：張本美和

9位 （-）：伊藤美誠

10位（-）：早田ひな

11位（-）：橋本帆乃香

14位（-）：大藤沙月

15位（-）：長粼美柚

18位（-）：木原美悠

29位（-）：佐藤瞳

36位（-）：横井咲桜

41位（-）：赤江夏星

48位（-）：芝田沙季

63位（-）：平野美宇

90位（-）：出澤杏佳

