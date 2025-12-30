YOSHIKI、大谷翔平＆山本由伸との仰天秘話を告白！大晦日に『ザワつく！』初降臨

長嶋一茂、石原良純、高嶋ちさ子の“ザワつくトリオ”が、豪華ゲストとともに2025年をしめくくる『ザワつく！大晦日』。

今年は『ザワつく！大晦日』と、人気スピンオフ企画『ザワつく！音楽会』の“昭和歌謡ライブで！年越しSP”の豪華2本立てだ。

『ザワつく！大晦日』ブロックでは、大森南朋、相葉雅紀、松下奈緒のトリプル主演で夏クールに大好評を博した『大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜』との全面コラボによる本格ミステリードラマ『ザワつく！大追跡 “高嶋ちさ子殺人事件!?”〜カラス天狗が舞う夜は〜』が放送されるほか、トーク＆クイズ＆ゲーム企画が盛りだくさん。

今年は、水谷豊＆伊藤蘭が夫婦でゲスト出演するのをはじめ、天海祐希率いる“『緊急取調室軍団』＝田中哲司、小日向文世、でんでん、塚地武雅”、竹内涼真率いる“『再会』軍団＝井上真央、瀬戸康史、渡辺大知”、羽鳥慎一＆玉川徹というスペシャルな顔ぶれが参戦することがすでに発表されている。

放送を明日に控えて、さらなる豪華ゲスト情報が到着。世界的アーティスト・YOSHIKIが、DAIGOとともに『ザワつく！』に初登場する。

まずはひとりでスタジオに現れたDAIGO。これから「まさに“T・O・R”なゲストが来る！」と“DAI語”でザワつくトリオに予告する。

T・O・Rなるゲストとはいったいどういう意味なのか？「え！誰!?」「大晦日にふさわしい人なの!?」と3人はザワつく。

その直後、「本日のスペシャルゲストは…この方です！」というDAIGOの呼び込みでYOSHIKIがスタジオに現れると、まさかのビッグスターの降臨にちさ子は「スゴーイ！」と口をあんぐり。

良純は「もしや、この番組をご覧になったことが…!?」、一茂も「なんでこのヘンテコな番組に来てくださったのか…！」と驚く。

長年、アメリカ・ロサンゼルスに活動拠点を置いているYOSHIKI。1年のうち10カ月は海外生活で、この収録時も日本に着いたばかりと打ち明け、「超時差ボケです」と話す。

◆スタジオはお祭り騒ぎに

そんなYOSHIKIと繰り広げるのは、「究極のどっちなの？選手権」。

これは、ゲストがこよなく愛する大好物3品を紹介し、その中から“今、食べたい”と思っているものを決定、ザワつくトリオが質問しながらそれを探り当てていく心理ゲームだ。

ゲストと同じ一品を選んだ人はそのグルメを味わうことができるが、ゲストのほうは全員に当てられてしまったら食べることはできないという残酷なルールも。

用意されたのは、YOSHIKIの大好きな“シャトーブリアン×ふぐ×キャビア”というまさに大晦日にふさわしい究極のラインナップ。年末ならではの豪華なグルメに、スタジオのボルテージは早くも最高潮に達する。

今回はDAIGOが試食役を担当し、それを見てYOSHIKIが“今いちばん食べたいと思うひと皿”を決めることに。

DAI語で食リポを連発するDAIGOに、YOSHIKIは最初、「DAI語って、わかる人いるんですか？」と素朴な疑問をぶつけるが、しだいにYOSHIKIがDAI語の意味を言い当てるように。YOSHIKIの“華麗なる的中”っぷりにスタジオは騒然となる。

また、最高級グルメをYOSHIKIと一緒に味わいたいザワつくトリオは、YOSHIKIの食の好みを探るべく、質問攻めに。はたして、超一流アーティスト・YOSHIKIの“本当に食べたい一品”はどれなのか？

バトル冒頭、「心理戦は嫌いじゃないです」「ポーカーフェイスで臨みます」と余裕を見せていたYOSHIKI、最後には「みなさんからの質問が鋭くて…とても楽しかったです」と感想を口にするが――はたしてYOSHIKIは3人を欺くことができるのか？

◆あの大物とLAで食事!?

ゲームの合間に繰り広げられたトークでは、YOSHIKIが知られざる作曲方法を明かすほか、ドジャー・スタジアムでピアノ演奏を披露したときのウラ話を告白。大谷翔平＆山本由伸選手との仰天秘話とは？

さらに、「多忙なため飛行機内で取材を受けることもある」、「キャビア食べ放題のエアラインに乗った」、「DAIGOと氷室京介と美川憲一とロサンゼルスで食事を楽しんだ」など、YOSHIKIのゴージャスな日常が続々と明かされ、ザワつくトリオも大興奮する。