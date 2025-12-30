芸能界の漫画好きが集結し、勝手に部門を決めて勝手に表彰。漫画大好き芸人のニューヨークがMCとなり、パネラーのKis-My-Ft2・宮田、えなこと共に、漫画への熱い思いをぶちまける「勝手に！漫画アワードNEO」。12月30日放送の第５弾には、スペシャルゲストとして『刃牙』作者・板垣恵介先生が登場！

オープニングでは、以前番組で宮田やえなこらゲストが紹介した漫画について、屋敷と嶋佐が「読んでます！」「すごくおもしろい」と感激。今回紹介される漫画にも期待を寄せる。これまで漫画愛を熱く語ってきた宮田は、自身が手がけたライトノベル『境界のメロディ』のコミカライズ化＆TVアニメ化が決定し、遂に自身が作者側に。ニューヨークの２人から「すごいですね！」「漫画好きとしてこれ以上うれしいことはないんじゃないですか」と言われると、「自分の人生最高の快挙ですよ」と語る。

「絶対おすすめしたい最新漫画アワード」では、嶋佐が、漫画家を目指す若者たちを描いたコメディ漫画を紹介。その漫画を推薦していたある後輩芸人を「見直した」と感心し、「ギャグのセンスがすごい。声を出して笑っちゃいました」と絶賛する。「その目線があったんだ！」と宮田が推すのは、漫画好きなマネージャーから教えてもらったというラブコメ。意外な設定に３人も「新感覚！」と興味津々に。ダーク系の漫画が好きなえなこが勧める青春ホラー系漫画は、「不憫でかわいいなあ（笑）」と、ラブコメ好きの宮田も気になる様子。屋敷が「なんてジャンルなのか説明できない」と困惑しつつ紹介する漫画には、えなこが「これ好き！」と賛同。嶋佐と宮田もその不気味な魅力にどんどん引き込まれていく。

そして今回、これまで本番組のさまざまなアワードの中でもっともノミネートが多かった漫画『刃牙』シリーズの作者・板垣恵介先生がスペシャルゲストとして登場。「刃牙ファン300人が気になる！板垣先生に聞いてみたいことアワード！」を開催する。Kis-My-Ft2・二階堂に勧められて『刃牙』にハマったという宮田は「先生に見てもらいたい」と、“トリケラトプス拳”のポーズをすると、先生からピシリとダメ出しが。“セリフ”にまつわるトークでは、「どのようにセリフを考えているのか」「（範馬勇次郎・範馬刃牙）親子のテーマは？」など、質問が止まらない４人。宮田が「『刃牙』を好きな男子が『なんだこれ！？』って思った」と挙げた“親子の関係”にまつわるシーンについては、全員「えー！！」「すごい裏話！」と驚きのエピソードが飛び出す。「えふえふえふ」など『刃牙』独特な“オノマトペ”の話でも、その表現の元になった大人気テレビ番組や、板垣先生がほかの漫画の表現を見て思うことなども明らかになる。

板垣先生も参加の「恋人じゃなく、結婚したいキャラアワード」では、宮田がファンタジー作品の“ポジティブな魔女キャラ”を挙げ、堂々と「この世で一番顔が好き！」と宣言し、彼女の容姿や性格を褒めまくり。えなこは板垣巴留先生の漫画の“カリスマキャラ”を選び、自身の結婚観についても「一番外せない要素」などを明かす。すると、父・板垣先生がこのキャラについての考察を始め、さらに、「一生稼いでくれる」とこのキャラへの高い評価を口にしたため全員驚愕。娘の漫画家としての才能やその成長をどのようにして見守ってきたのか、板垣親子の貴重なエピソードに全員興奮が止まらない。

ほかにもトークの随所で板垣先生の知られざるプライベートや漫画への想いが明らかに。ぜひお見逃しなく。

「勝手に！漫画アワードNEO」は12月30日火曜よる11時40分からABCテレビで放送。終了後、TVerで見逃し配信。