不倫をされても離婚はしないという考えの人もいるかもしれませんが、夫が不倫相手と一緒になる道を選ぶなら、どうすることもできませんよね。しかも、不倫相手のお腹に赤ちゃんがいたら、引き止めることは難しいでしょう。しかし、そこまで大きな裏切りをした人たちにはそれ相応の罰がくだるようで……？ 今回は、夫と友人が不倫して天罰がくだった話をご紹介いたします。

夫と不倫した友人の末路

「夫は私の友人と不倫をした上に、子どもまで作りました。友人は『子どもを産む』と言い張り、夫は『子どもの父親になるから離婚してくれ』と言われ、私は現実を受け入れられなくて絶望しましたね……。うちには子どもがいなかったけど、まさかこんな展開になるとは思ってもいなくて、でも友人が妊娠した以上、離婚しか選択肢はありませんでした。夫と離婚後は仕事を頑張ろうと決意し、起業して充実した日々を過ごせています。

一方、夫は会社でトラブルを起こして左遷され、左遷先の仕事が嫌で退職をして無職になったそう。当然そんな状態で夫婦仲が円満でいられるはずもなく、友人とは3年足らずで離婚したみたいです。友人は、私への慰謝料を分割で支払っているため生活は厳しく、子どもと2人で貧しい暮らしをしているようですね」（体験者：30代 女性・会社員／回答時期：2025年10月）

▽ 不倫の代償は大きく、人生がどん底になってしまう人もいるみたいですね。人を裏切る行為がどれだけ罪深いことなのかを、身をもって経験してしっかり反省してもらいたいものです。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。