【ABEMA】2025年新作秋アニメ13作品の無料振り返り一挙放送が決定！
新しい未来のテレビ「ABEMA」は、300作品以上を無料一挙放送する特別企画「年末年始 アニメ無料大放出祭」の一環として、現在放送中の2025年新作秋アニメを、2025年12月24日（水）から1月4日（日）にわたり、続々と無料振り返り一挙放送する。
本企画では、2025年10月より放送を開始した新作秋アニメからおすすめの作品をピックアップし、12月24日（水）から最新話まで順次全話無料一挙放送する。
対象となる作品は、TVアニメ『SPY×FAMILY』Season 3、『ワンパンマン』第3期、『野原ひろし 昼メシの流儀』、『暗殺者である俺のステータスが勇者よりも明らかに強いのだが』、『味方が弱すぎて補助魔法に徹していた宮廷魔法師、追放されて最強を目指す』、『素材採取家の異世界旅行記』、『最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか』といった合計13作品。また一挙放送後は1週間、全話無料で楽しめる。
※一部作品を除きます。
見逃してしまった方もまだまだ追いつける！ ぜひこの機会に、話題の新作秋アニメを最新話まで無料イッキ見しよう。
なお、「ABEMA」で開催中の特別企画「年末年始 アニメ無料大放出祭」では、新作アニメをはじめ、王道長編シリーズ、2026年続編アニメの最新作など、300作品以上を無料でお届けしている。見逃せない注目作品盛りだくさんでお届けする「ABEMA」アニメチャンネルの冬もチェックしよう。
＞＞＞一挙放送作品のビジュアルをチェック！（写真14点）
本企画では、2025年10月より放送を開始した新作秋アニメからおすすめの作品をピックアップし、12月24日（水）から最新話まで順次全話無料一挙放送する。
対象となる作品は、TVアニメ『SPY×FAMILY』Season 3、『ワンパンマン』第3期、『野原ひろし 昼メシの流儀』、『暗殺者である俺のステータスが勇者よりも明らかに強いのだが』、『味方が弱すぎて補助魔法に徹していた宮廷魔法師、追放されて最強を目指す』、『素材採取家の異世界旅行記』、『最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか』といった合計13作品。また一挙放送後は1週間、全話無料で楽しめる。
※一部作品を除きます。
なお、「ABEMA」で開催中の特別企画「年末年始 アニメ無料大放出祭」では、新作アニメをはじめ、王道長編シリーズ、2026年続編アニメの最新作など、300作品以上を無料でお届けしている。見逃せない注目作品盛りだくさんでお届けする「ABEMA」アニメチャンネルの冬もチェックしよう。
＞＞＞一挙放送作品のビジュアルをチェック！（写真14点）