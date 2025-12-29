この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「【胸鎖乳突筋】ゆるめて伸ばせば、辛いガチガチ首肩・猫背・ストレートネックがスッと軽くなる」と題した動画を公開しました。動画では、ストレートネックや首肩こりの原因となる筋肉を「緩めてから伸ばす」アプローチで、姿勢の改善を目指すストレッチを紹介しています。

のが氏によると、ストレートネックは前傾姿勢が原因で、頸椎の自然なカーブが失われた状態を指します。今回のプログラムは、まず硬くなった筋肉をほぐすことから始めます。

最初にアプローチするのは、首の側面にある「胸鎖乳突筋」です。首を横に向けた状態で、親指と人差し指で優しくつまみ、揺らすようにして上から下へほぐしていきます。その後、手で鎖骨を押さえながら頭を斜め後ろに倒し、同筋肉をじっくりとストレッチします。

続いて、頭の付け根にある「頭板状筋」や「頭半棘筋」を指でマッサージし、凝りを緩めます。その後、頭を斜め前に倒して首の後ろ側を伸ばし、柔軟性を高めます。さらに、巻き肩の原因となる「小胸筋」のストレッチも行います。背中で両手を組み、肩甲骨を寄せながら胸を大きく開くことで、丸まった背中をリセットします。

最後に、顎を引く動作を繰り返すことで、首の深層筋を鍛えます。のが氏はこの運動が、頭の正しい位置を体に覚えさせるために重要だと解説しています。

長時間のデスクワークやスマートフォン操作で首や肩に不調を感じている方は、日々のセルフケアとしてこのストレッチを取り入れてみてはいかがでしょうか。

YouTubeの動画内容

00:16

胸鎖乳突筋を緩める
01:21

胸鎖乳突筋のストレッチ
02:31

頭の付け根を緩める
04:51

巻き肩の原因「小胸筋」を伸ばす
05:26

顎を引き、首の深層筋を鍛える

