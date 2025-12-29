「答えがわかったときの爽快感がハンパない！」

と話題になっているのが、書籍 『頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』 （野村裕之著、ダイヤモンド社刊）だ。この本は、Google、Apple、Microsoftといった超一流企業の採用試験でも出題され、“考える力”を鍛えるトレーニングとしても注目される「論理的思考問題」の傑作を紹介したビジネス書。2024年の年間ベストセラー4位（ビジネス書単行本／トーハン調べ）になり、シリーズ最新作 『もっと!!頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』 も登場するなど話題になっている。

なにより異例なのが、ビジネス書であるにもかかわらず全世代にウケていることだ。「家に置いていたら子どもが先に読んでいた」「就活の試験でも役立った」「脳トレとして読んでいる」といった声が殺到。この記事では、同書から1問を選んでAIに出題してみた。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）

AIは「論理的思考問題」を解けるのか？

論理的思考問題は、世界中で創作され、何百年にもわたって楽しまれてきました。

では、人間より賢いと言われる「AI」は解くことができるのでしょうか？

そこで、「論理的思考問題」の定義をしたうえで、書籍『頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』から1問を抜粋して、AIに下記のように聞いてみました。



・知識や難しい計算は不要で、問題文を読んで論理的に考えれば答えが出せる

・必要な情報は、問題文に書かれていることのみ

上記の定義を踏まえて、下記の「論理的思考問題」を解いてください。



「26枚のお札」 サイフの中に26枚のお札が入っている。

あなたはランダムに20枚のお札を取り出して、机の上に並べた。

すると、どんなふうに20枚を選んでも、その内訳には少なくとも1000円札が1枚、2000円札が2枚、5000円札が5枚、存在していた。

サイフの中に入っていたお札の総額はいくらだろう？

――『頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』（158ページ）より

さて、回答はいかに？

ここから先に、AIによる解説と回答を掲載しています。

進む前に、一度ご自身でも考えてみてください。

…よろしいでしょうか。

では、回答を見てみましょう。

なおAIによる回答は実際の出力から内容を変えずに、文字のサイズ、色、太さのみ編集しています。

AIの回答

財布に入っていた総額は7万8000円です。



◾️考え方 ポイントは、「もし条件を満たさない20枚が作れるなら、それは“その種類のお札が少なすぎる”ことを意味する」という逆向きの見方です。



◾️1000円札が必ず1枚入る条件 もし1000円札が6枚以下しかなければ、残りは20枚以上（26−6＝20）あります。

すると「1000円札を1枚も含まない20枚」を選べてしまい、条件に反します。

だから1000円札は7枚以上必要です。



◾️2000円札が必ず2枚入る条件 もし2000円札が7枚以下しかなければ、2000円札以外は19枚以上（26−7＝19）あります。

そこに2000円札を1枚だけ足せば、2000円札が1枚しかない20枚（19＋1＝20）が作れてしまい、条件に反します。

だから2000円札は8枚以上必要です。



◾️5000円札が必ず5枚入る条件 同じ理屈で、もし5000円札が10枚以下なら、5000円札以外は16枚以上（26−10＝16）。

そこに5000円札を4枚だけ足せば、5000円札が4枚しかない20枚（16＋4＝20）が作れてしまいます。

だから5000円札は11枚以上必要です。



◾️ここが決め手 必要最低枚数が

1000円札7枚 + 2000円札8枚 + 5000円札11枚 = 26枚

ちょうど合計26枚になります。 つまり、他のお札（1万円札など）が入る余地はなく、枚数は確定です。



◾️総額 ・1000円札 7枚 → 7000円

・2000円札 8枚 → 16000円

・5000円札 11枚 → 55000円 合計 7000 + 16000 + 55000 = 78000円

ふむふむ、なるほど…。

この回答、はたして正解なのでしょうか？

次ページで、書籍で紹介している回答を確認してみましょう。

