気象予報士の松浦悠真氏が、自身のYouTubeチャンネル「【マニアック天気】松浦悠真」で「【2025】今年は高温少雨の一年に 年平均気温と海水温は過去3番目の高さに」と題した動画を公開。気象庁が発表した2025年の天候のまとめ（速報）に基づき、年平均気温が観測史上3番目の高さとなったことや、年間を通して高温・少雨傾向であったことを解説した。



気象庁の発表によると、2025年の日本の年平均気温偏差は+1.25℃となり、統計を開始した1898年以降で3番目に高い値となった。これは2024年（1位）、2023年（2位）に次ぐ記録であり、近年の気温上昇が顕著であることを示している。松浦氏はこの傾向について、気候が後戻りできない段階に入る「気候ジャンプ」に突入している可能性を指摘した。また、日本近海の年平均海面水温も平年差+0.96℃で観測史上3番目の高さとなり、大気と同様に温暖化が進行していることが示された。



季節別に見ると、特に夏から秋にかけての高温が目立った。全国的に暖かい空気に覆われやすく、北・東・西日本では夏の平均気温がそれぞれ観測史上1位の高温となった。一方、年降水量は東日本の太平洋側でかなりの少雨となるなど、全国的に少ない傾向が見られた。松浦氏は、高気圧に覆われて晴れた日が多かったことが要因であると解説している。



2025年の台風の発生数は平年並みの27個、日本への接近数は13個、上陸数は3個であった。春の発生が抑制され、台風第1号の発生が6月11日と統計開始以降5番目に遅くなった一方で、7月には統計開始以降2位タイとなる7個が発生するなど、夏から秋にかけて活発化した。特に台風第22号は、非常に強い勢力で伊豆諸島に接近し、大雨や暴風、波浪の特別警報が発表された。



2025年は、観測史上3番目の高温と少雨を記録する一年となった。地球温暖化の進行に伴い、今後も同様の傾向が続く可能性があるため、最新の気象情報に注意が必要である。