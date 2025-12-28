¡ÚM!LK¡¦º´ÌîÍ¦ÅÍ¡Û¤¬Èþ¤·¤¤¤È»×¤¦´é¤È¤Ï♡ ¡ÈÈþ¤·¤µ¡É¤Ë´Ø¤¹¤ëËÜ²»¥È¡¼¥¯¡ª
ÎáÏÂ¤Î¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥ÈÃË»Ò¤òÂåÉ½¤¹¤ëM!LK¡¦º´ÌîÍ¦ÅÍ¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì♡ º£²ó¤Ï¡¢º´Ìî¤µ¤ó¤Î¥ª¥ó¥ê¡¼¥ï¥ó¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Í¥Û¥Ï¥ÛÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯Èþ¤·¤¤º´Ìî¤µ¤ó¤Î´é¤ËÂÐ¤¹¤ëËÜ²»¤ä¡¢ÈþÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Èþ¤·¤¤¤È»×¤¦´é¤Ï¤É¤Ê¤¿¡Ä¡ª¡©¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«ÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¡ª
¤È¤Ë¤«¤¯Èþ¤·¤¤
»Ò¸¤´¶¤È¿§¤Ã¤Ý¤µ¡¢²Ä°¦¤µ¤ÈÃË¤é¤·¤µ¡Ä¡Ä¤¤¤í¤ó¤Ê¥®¥ã¥Ã¥×¤¬ÀäÌ¯¤Ë¥Ö¥ì¥ó¥É¤µ¤ì¤¿Ã¼Àµ¤Ê´éÎ©¤Á¤Ïº´Ìî¤µ¤ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï♡ ¥ª¥ó¥ê¡¼¥ï¥ó¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¡ª
¼Â¤Ï¼«Ê¬¤Î´é¡Ä¡Ä¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹
¡Ö´é¤¬Èþ¤·¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼Â¤Ï¼«Ê¬¤Î´é¡Ä¡Ä¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¹ü³Ê¤Ï¥´¥Ä¥´¥Ä¤·¤Æ¤¤¤ÆÃË¤Ã¤Ý¤¤¤Î¤Ë¡¢ÌÜ¤È¤«É¡¤Ï¤Þ¤ë¤¯¤Æ²Ä°¦¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤¢¤Þ¤ê¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤±¤Ã¤³¤¦Æñ¤·¤¤´é¤À¤Ê¤¡¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤¦¤»¤Ê¤éÁ´Éô¥·¥å¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤â¤Ã¤È½Â¤¯¤¢¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤À¤«¤éKing Gnu¤Î¾ïÅÄ¡ÊÂç´õ¡Ë¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê´é¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¯Æ´¤ì¤Þ¤¹¡£
¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¡Ø²Ä°¦¤¤¡¢²Ä°¦¤¤¡Ù¤È¤Þ¤ï¤ê¤Ë¤â¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ë«¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤ÏÀµÄ¾¡¢´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÍÄ¤¤¤Ê¤¬¤é¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤¹¤ë¤É¤¤´é¤Ä¤¤ÎÍ§¤À¤Á¤ò¸«¤Æ¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦´é¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¡¼¡Ù¤È¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤À¤«¤é¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤Î¥«¥Ã¥³¤è¤µ¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¿Í¤«¤é¸À¤ï¤ì¤Æ¼«Ê¬¤Î´é¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤¡¤Ã¤Æµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¿Æ¤Î°äÅÁ»Ò¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÈþÍÆ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤é¥á¥¤¥¯¤ò¤¹¤°Íî¤È¤¹¡¢ËèÄ«Æü¾Æ¤±»ß¤á¤ÏÅÉ¤ë¡Ä¡Ä¤¯¤é¤¤¤·¤«¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡£
¤¢¤È¿Í¤«¤é¥ª¥¹¥¹¥á¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ä¤â¤Î¤Ï¤È¤ê¤¢¤¨¤º»î¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¿¤¤¤·¤¿¤³¤È¤¬¸À¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡ª
¤Á¤Ê¤ß¤ËËÍ¤¬Èþ¤·¤¤¤È»×¤¦´é¤Ï¡¢¤¦¤Á¡ÊM!LK¡Ë¤Î»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¡£¶á¤¯¤Ç¸«¤Æ¤âËÜÅö¤ËÈþ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤È¡¢µÈÅÄ¡Ê¿Î¿Í¡Ë¤â¥¥ì¥¤¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ø¤ª¥³¥á¤Î½÷¡¼¹ñÀÇ¶É»ñÎÁÄ´ºº²Ý¡¦»¨¹ñ¼¼¡¼¡Ù
2026Ç¯1·î8Æü¤è¤êËè½µÌÚÍËÌë9»þ¡ÁÊüÁ÷Í½Äê¡Ò¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ó
Åìµþ¹ñÀÇ¶É¡¦»ñÎÁÄ´ºº²Ý¡½¡½¡ÔÀÇÌ³Ä´ºººÇ¸å¤ÎºÖ¡Õ¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÁÈ¿¥¡¢ÄÌ¾Î¡Ô¥³¥á¡Õ¡£
¼ç±é¡¦¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤¬±é¤¸¤ëÊÆÅÄ¤¬¡Ô¥³¥á¡Õ¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼ê¤ò½Ð¤»¤Ê¤¤¡ÈÌñ²ð¤Ê¡É»ö°Æ¤ò°·¤¦¡Ô¥¶¥Ã¥³¥¯¡Õ¤òÁÏÀß¤·¡¢¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ëÌÌ¡¹¤Ç°ÆÁÃ¦ÀÇ¼Ô¤òÀ®ÇÔ¤·¤Æ¤¤¤¯¼Ò²ñÇÉ¥¨¥ó¥¿¥á¥É¥é¥Þ¡£
º´Ìî¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï»ñÎÁÄ´ºº²Ý¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÅìÂçÂ´¤ÎºâÌ³¾Ê¥¥ã¥ê¥¢¡¦ºûÌî¡£¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é°ú¤È´¤«¤ì¤Æ¡Ô¥¶¥Ã¥³¥¯¡Õ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¡£¾ðÊó½èÍý¡¦·×»»Ç½ÎÏ¤ËÍ¥¤ì¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡£ÊÆÅÄ¤È¤â°ÊÁ°¤«¤éÃÎ¤ê¤¢¤¤¤Î¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡ª¡©
º´ÌîÍ¦ÅÍ
¤µ¤Î¡¦¤Ï¤ä¤È¡ü1998Ç¯3·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£5¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥«¥ë¥À¥ó¥¹¥æ¥Ë¥Ã¥ÈM!LK¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡£2015Ç¯¤ËÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£
ÂåÉ½ºî¤Ë¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖESCAPE¤½¤ì¤ÏÍ¶²ý¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡×¡Ê2025¡Ë¡¢NHK¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Ç¤·¤Ë¤¿¤¤¡×¡Ê2025¡Ë¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¡Ê2024¡Ë¡¢±Ç²è¡ØÏ»¿Í¤Î±³¤Ä¤¤ÊÂç³ØÀ¸¡Ù¡Ê2024¡Ë¤Ê¤É¡£
»£±Æ¡¿tAiki ¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿°ËÆ£¾Ê¸ã ¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿Ë¾·î¸÷¡ÊLEIMAY¡Ë¼èºà¡¦Ê¸¡¿¥¢¥ó¥É¥¦¥è¡¼¥³
RayÊÔ½¸Éô ÊÔ½¸Ä¹ »³ËÜÈ¬½Å