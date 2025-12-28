Ž¢ÍäÅÂ¤ÏË¿Ã²È¤òÌÇ¤Ü¤·¤¿°½÷Ž£¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡Ä¶µ²Ê½ñ¤Ë¤ÏºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤½¨µÈ¤ÎÂ¦¼¼¤ÈÀµ¼¼Ž¥ËÌÀ¯½ê¤ÎËÜÅö¤Î´Ø·¸
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¸âºÂÍ¦°ì¡Ø¿¿Àâ Ë¿Ã·»Äï¤È¤½¤Î°ìÂ²¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¿·½ñ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÍäÅÂ¡áË¿Ã²È¤òÌÇ¤Ü¤·¤¿°½÷¡×¤òÊ¤¤¹¿·Àâ
½¾Íè¤ÎÎò»Ë½ö½Ò¤Ç¤Ï¡¢ËÌÀ¯½ê¡Ê¤Í¤Í¡Ë¤ÈÍäÅÂ¡ÊÃã¡¹¡Ë¤ÎÉÔÃç¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤±¤ì¤É¤â¡¢ÍäÅÂ¤Î½Ð»º¤¬ËÌÀ¯½ê¤Î¾µÇ§¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤È¤¹¤ë¤È¡¢ÄÌÀâ¤ÏºÆ¸¡Æ¤¤òÍ×¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£
Î¾¼Ô¤ÎÉÔÃçÀâ¤Ï¹¾¸Í»þÂå¤Î¡Ø³¨ËÜÂÀ¹Þµ¡Ù¤Ëµ¯¸»¤ò»ý¤Ä¡£Æ±½ñ¤Ï¡¢ËÌÀ¯½ê¤ò½¨µÈ¤ÎÀ®¸ù¤ò»Ù¤¨¤¿¸ºÊ¡¢ÍäÅÂ¤ò¸¢ÀªÍß¤¬¶¯¤¯Ë¿Ã²ÈÌÇË´¤ò¾·¤¤¤¿°½÷¤È¤·¤ÆÂÐÈæÅª¤ËÉÁ¤¯¡£¤³¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Ï¶áÂå°Ê¹ß¤â¡¢ÅÏÊÕÀ¤Í´¤ä·¬ÅÄÃé¿Æ¤éÃøÌ¾¤ÊÎò»Ë³Ø¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ñ¾µ¤µ¤ì¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¡¢·ÄÄ¹4Ç¯¡Ê1599¡Ë9·î¤ÎËÌÀ¯½ê¤ÎÂçºä¾ëÂàµî¤È¡¢¤½¤ì¤ËÂ³¤¯ÆÁÀî²È¹¯¤ÎÂçºäÆþ¾ë¤Ï¡¢ÍäÅÂ¤ÎÁÇ¹ÔÉÔÎÉ¤ËÈ¿È¯¤·¤¿ËÌÀ¯½ê¤¬²È¹¯¤ÈÄó·È¤·¤¿·ë²Ì¤È²ò¼á¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢½¨Íê¤Ø¤Î°§»¢¤òÌ¾ÌÜ¤ËÂçºä¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿²È¹¯¤ËÂÐ¤·¡¢ËÌÀ¯½ê¤¬Âçºä¾ëÀ¾¤Î´Ý¤ò¼«È¯Åª¤Ë¾ù¤êÅÏ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢ÉÔÃçÀâ¤Ï°ì¼¡»ËÎÁ¤Ë´ð¤Å¤¯¸¡¾Ú¤ò·ç¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¿Ìä¤Ê¤·¤È¤·¤Ê¤¤¡£¶áÇ¯¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢Î¾¼Ô¤¬Ë¿Ã²È¤ÎÂ¸Â³¤ò¶¦ÄÌ¤ÎÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¶¨ÎÏ´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£½¨µÈ¤ÎÌ¤Ë´¿Í¤¬¼¨¤·¤¿¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×
Ë¿Ã½¨µÈ¤Î»à¸å¡¢Ë¿Ã²È¿ÃÃÄ¤ÎÊ¬Îö¤¬¸²Ãø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£·ÄÄ¹4Ç¯±¼3·î¤ÎÀÐÅÄ»°À®½±·â»ö·ï¤Ï¡¢¤½¤ÎÂÐÎ©¤¬É½ÌÌ²½¤·¤¿ºÇ½é¤Î´íµ¡¤À¤Ã¤¿¡£Éú¸«¾ëÆâ¤Î¼«Å¡¡Ö¼£Éô¾¯´Ý¡×¤ËäÆ¾ë¤·¤¿ÀÐÅÄ»°À®¤ò¡¢Ë¿Ã²¸¸Ü¤ÎÉð¸ùÇÉ¼·¾¡Ê²ÃÆ£À¶Àµ¡¢Ê¡ÅçÀµÂ§¤é¡Ë¤¬Êñ°Ï¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ÉðÎÏ¾×ÆÍ¤Ë»ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤ÎÂç»ö·ï¤ò¡¢ÀÐÅÄ»°À®¤Î°úÂà¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¼ý½¦¤·¤¿¤Î¤ÏÆÁÀî²È¹¯¤Ç¤¢¤ê¡¢²È¹¯¤Ë¤è¤ëË¿ÃÀ¯¸¢¾¸°®¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤±¤ì¤É¤âÀ×Éô¿®»á¤Ï¡¢²È¹¯¤Î³èÌö¤À¤±¤òÆÃÉ®¤¹¤ë¤Î¤Ï°ìÌÌÅª¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈãÈ½¤¹¤ë¡£
¸ø²È¤Î»³²Ê¸À·Ð¤ÎÆüµ¡Ø¸À·Ð¶ªµ¡Ù¤Ï¡ÖÂç¹ÞÀ¯½ê¡ÊËÌÀ¯½ê¡Ë¸æÌµ»ö¡×¤Èµ¤·¡¢ËÌÀ¯½ê¤Ë¤è¤ëÄ´Ää¤òÌÀ³Î¤Ë¼¨¤¹¡£ËÌÀ¯½ê¤ÎÌò³ä¤Ï¡¢Î¾ÇÉ¤ÎÃçºÛ¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÃæÎ©À¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
¥ë¥¤¥¹¡¦¥Õ¥í¥¤¥¹¤ÎÊó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢½¨µÈÀ¸Á°¡¢ËÌÀ¯½ê¤ÏÄ«Á¯½ÐÊ¼¤ò½ä¤ë¹ÖÏÂÌäÂê¤Ç¼ºµÓ¤·¤«¤±¤¿¾®À¾¹ÔÄ¹¤ò°ÖÉï¤·¡¢Éð¸ùÇÉ¡ÊÉðÃÇÇÉ¡Ë¤ÈÍùÎ½ÇÉ¡ÊÊ¸¼£ÇÉ¡Ë¤Î¶Ñ¹Õ¤òÊÝ¤Ä»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î·Ð¸³¤¬¡¢½±·â»ö·ï¤Î²ò·è¤Ë³è¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤óËÌÀ¯½ê¤ÎÄ´Ää¤Ï¡¢²È¹¯¡¢ÌÓÍøµ±¸µ¡¢¾å¿ù·Ê¾¡¤éÂçÏ·½°¤¬¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿»ö·ï½èÍý¤ÈÌµ´Ø·¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í¤½¤ì¤é¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤â¤Î¤Ë¤¹¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢»³²Ê¸À·Ð¤¬ËÌÀ¯½ê¤Î¹×¸¥¤òÆÃµ¤·¤¿»ö¼Â¤ÏÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¢£Àµ¼¼¤¬¡ÖÂ¦¼¼¤Î»Ò¡×¤Î¸å¸«¿Í¤Ë
ÉÔÃçÀâ¤Îº¬µò¤È¤µ¤ì¤ëÍäÅÂ¤ÎÁÇ¹ÔÌäÂê¤È¤Ï¡¢·ÄÄ¹4Ç¯9·î¤ËÉâ¾å¤·¤¿ÍäÅÂ¤ÈÂçÌî¼£Ä¹¡ÊÍäÅÂ¤ÎÆýÊì¤Ç¤¢¤ëÂçÂ¢¶ª¶É¤ÎÂ©»Ò¡Ë¤È¤ÎÌ©ÄÌµ¿ÏÇ¤Ç¤¢¤ë¡£ÌÓÍø»á²È¿Ã¤ÎÆâÆ£¼þÃÝ¤Î½ñ¾õ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Îµ¿ÏÇ¤¬È¯³Ð¤·¡¢²È¹¯¤ÈÌÓÍøµ±¸µ¤¬Âçºä¤ËÎ±¤Þ¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡Ê¡ØÇëÈÍÈ¶±ÜÏ¿¡Ù¡Ë¡£
¤¿¤À¤·²È¹¯¤¬Âçºä¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¿¿¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢Á°ÅÄÍøÄ¹¡ÊÍø²È¤ÎÃäÃË¡Ë¡¦ÀõÌîÄ¹À¯¡¦ÂçÌî¼£Ä¹¤é¤Ë¤è¤ë²È¹¯°Å»¦·×²è¤Î±½¤¬¹¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡£²È¹¯°Å»¦¤Î±½¤ËÈø¤Ò¤ì¤¬¤Ä¤¯·Á¤Ç¡¢Ì©ÄÌµ¿ÏÇ¤â»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£ÅÏÊÕÀ¤Í´¤ä·¬ÅÄÃé¿Æ¤Ï¡¢ÍäÅÂ¤Î½¹Ê¹¤¬ËÌÀ¯½ê¤ÎÂçºäÂàµî¤Î¸¶°ø¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¡¢Î¾¼Ô¤ÎÉÔÏÂ¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¤À¤¬¡¢Ì©ÄÌ¤Î¿¿µ¶¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¢¤ë¡£Ä«Á¯¿ÍÊáÎº¤ÎÆüËÜ¸«Ê¹Ï¿¤Ç¤¢¤ë¡Ø´ÇÍÓÏ¿¡Ù¤Ë¤ÏÂçÌî¼£Ä¹¤¬´ØÅì¤ËÎ®¤µ¤ìÅÓÃæ¤Ç»¦¤µ¤ì¤¿¤È¤¢¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¼£Ä¹¤Ï²¼Áí¹ñ·ë¾ë¤ËÄÉÊü¤µ¤ì¤¿¸å¡¢´Ø¥ö¸¶¹çÀï¸å¤Ë½¨Íê¤ÎÂ¦¶á¤ËÉüµ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÂçÂ¢¶ª¶É¤âÄÉÊü¤µ¤ì¤¿¤È±½¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢»ö¼Â¤ÏµþÅÔ¶á¹Ù¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢±Æ¶ÁÎÏ¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢ËÌÀ¯½ê¤¬¤³¤Îµ¿ÏÇ¤òÍýÍ³¤ËÂçºä¤òÎ¥¤ì¤¿¤È¤¹¤ë¾Úµò¤¬¤Ê¤¤ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£ËÌÀ¯½ê¤ÎÂçºäÂàµî¤Ï¡¢ÍäÅÂ¤È¤ÎÂÐÎ©¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ë¿ÃÀ¯¸¢¤ÎÀïÎ¬ÅªºÆÇÛÃÖ¤È¤·¤ÆÍý²ò¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¼Â¤Ï½¨µÈ¤ÎºÇÈÕÇ¯¤Î·×²è¤Ç¤Ï¡¢½¨Íê¡Ê¤ÈÍäÅÂ¡Ë¤òÉú¸«¤«¤éÂçºä¤Ë°Ü¤·¡¢½¨µÈ¤ÈËÌÀ¯½ê¤ÏÉú¸«¤Ë¡Ö±£µï¡×¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ê¡ØÀ¾¾ÐÏÂ¾°Ê¸°Æ¡Ù¡Ë¡£ËÌÀ¯½ê¤Ï½¨Íê¤ò¸å¸«¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Èà¤ËÆ±¹Ô¤·¤ÆÂçºä¤Ë°Ü¤Ã¤¿¤¬¡¢Âçºä¾ëÀ¾¤Î´Ý¤Ø¤ÎÄ¹´üÂÚºß¤ÏÍ½Äê³°¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¢£¤¹¤Ù¤Æ¤ÏË¿Ã²ÈÂ¸Â³¤Î¤¿¤á
·ÄÄ¹4Ç¯9·î¤ËËÌÀ¯½ê¤¬Âçºä¤ò½Ð¤¿¤Î¤Ï¡¢²È¹¯¤ÎÂçºäÆþ¤ê¤ò·Àµ¡¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢½¨µÈ¤òã«(¤Þ¤Ä)¤ëË¹ñ¼Ò¤Ø¤Î»²ÇÒ¤äµþÅÔ¿·¾ë¡Ê½¨Íê¤ÎµþÅÔ¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤ÊµòÅÀ¡Ë¤ÎÀ°È÷¡¢Ä«Äî¤È¤ÎÀÞ¾×¤Ê¤É¡¢µþÅÔ¤Ë¤ª¤±¤ëË¿Ã²È¤Î¡Ö¸øµ·¡×¡ÊÁ´¹ñÀ¯¸¢¡Ë¤È¤·¤Æ¤Î°Ò¿®¤ò°Ý»ý¤¹¤ëÌò³ä¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¡£ËÌÀ¯½ê¤ÎµþÅÔ°Ü½»¤Ï¡¢ÍäÅÂ¤È¤ÎÉÔÏÂ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ë¿Ã²È¤ÎÆó¸µÅªÅý¼£¹½Â¤¡ÊµþÅÔ¡¦Âçºä¡Ë¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÍäÅÂ¤È¤ÎÊ¬Ã´¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
Íâ·ÄÄ¹5Ç¯6·î¤ÎËÌÀ¯½ê¤ÎÂçºä²¼¸þ¤È¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦ÂçÂ¢¶ª¶É¤Î¼ÏÌÈ¤Ï¡¢ËÌÀ¯½ê¤ÈÍäÅÂ¤Î¶¨ÎÏ´Ø·¸¤òºÇ¤âÌÀ³Î¤Ë¼¨¤¹»öÎã¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î»þ´ü¡¢Ë¿ÃÀ¯¸¢¤Ï²È¹¯¤Î²ñÄÅÀ¬È²¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÍÉ¤ìÆ°¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍäÅÂ¤Ï½¨Íê¤Î°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
ÀõÌî¹¬Ä¹¡ÊÄ¹À¯ÃäÃË¡Ë¤Î5·î26ÆüÉÕ¤Î½ñ¾õ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²È¹¯¤¬6·î16Æü¤ËÂçºä¤ò½ÐÈ¯¤·¤Æ²ñÄÅ¤Ø¸þ¤«¤¦°Õ¸þ¤ò¼¨¤¹¤È¡¢ÍäÅÂ¤Ï²È¹¯¤òÂçºä¤Ë°ú¤Î±¤á¡¢²È¹¯¤Î½Ð¿Ø¤òÁË»ß¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¡Ê¡ÖºäÅÄ²ÈÊ¸½ñ¡×¡Ë¡£
²È¹¯¤È¤¤¤¦¼ÂÎÏ¼Ô¤¬Âçºä¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤ÇË¿ÃÀ¯¸¢¤¬µá¿´ÎÏ¤ò¼º¤¤¡¢µþ¡¦Âçºä¼þÊÕ¤Î¼£°Â¤¬°²½¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶²¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£ÉÔÃçÀâ¤¬´Ö°ã¤¤¤Ç¤¢¤ëÍýÍ³
Èà½÷¤ÏÊô¹Ô½°¤ò»È¼Ô¤È¤·¤Æ²È¹¯¤ËÇÉ¸¯¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢²È¹¯¤ÎÉÔµ¡·ù¤Ë¤è¤ê¼ºÇÔ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç5·î27Æü¡¢ËÌÀ¯½ê¤¬¡Ö½¨ÍêÍÍ¸æ¸«²ö¡Ê¸«Éñ¤¤¡Ë¡×¤òÌ¾ÌÜ¤ËÂçºä¤Ë²¼¸þ¤·¡¢²È¹¯¤È¤Î¸ò¾Ä¤ò»î¤ß¤¿¡ÊÁ°·Ç¡ÖºäÅÄ²ÈÊ¸½ñ¡×¡Ë¡£
ËÌÀ¯½ê¤Ï²È¹¯¤ÎÀâÆÀ¡Ê²ñÄÅÀ¬È²Ãæ»ß¡Ë¤Ë¤Ï¼ºÇÔ¤·¤¿¤¬¡¢ÂçÂ¢¶ª¶É¤Î¼ÏÌÈ¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¡¢ÂçÂ¢¶ª¶É¤Ï6·î4Æü¤ËÂçºä¤ËÌá¤Ã¤¿¡Ê¡ØËÌÌî¼Ò²ÈÆüµ¡Ù¡Ë¡£°ìÄê¤ÎÀ®²Ì¤òÆÀ¤¿ËÌÀ¯½ê¤ÏµþÅÔ¿·¾ë¤Ëµ¢´Ô¤·¤¿¡£ÂçÂ¢¶ª¶É¤ÏÁ°Ç¯9·î¤Î²È¹¯°Å»¦·×²è¤Ø¤Î´ØÍ¿¤òµ¿¤ï¤ì¤ÆÂçºä¤òÎ¥¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Èà½÷¤Î¼ÏÌÈ¤ÏÍäÅÂ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌäÂê¤À¤Ã¤¿¡£
Á°½Ò¤ÎÄÌ¤ê¡¢ÂçÂ¢¶ª¶É¤ÏÍäÅÂ¤ÎÆýÊì¤Ç¤¢¤ê¡¢½¨Íê¤ÎÂ¦¶á¤Ç¤¢¤ëÂçÌî¼£Ä¹¤ÎÊì¤È¤·¤ÆË¿Ã²È¤ÎÃæ¿õ¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Èà½÷¤Î¼ºµÓ¤ÏÍäÅÂ¤ÎÀ¯¼£Åª´ðÈ×¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¼ÏÌÈ¤ËËÌÀ¯½ê¤¬¿ÔÎÏ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ÍäÅÂ¤Ø¤Î»Ù±ç¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
°Ê¾å¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÉÔÃçÀâ¤Îº¬µò¤Ç¤¢¤ëÍäÅÂ¤ÎÁÇ¹ÔÌäÂê¤Ï¿¿µ¶ÉÔÌÀ¤ÎÎ®¸À¤Ç¤¢¤ê¡¢°ìÊý¤ÇËÌÀ¯½ê¤¬ÂçÂ¢¶ª¶É¤Î¼ÏÌÈ¤ËÆ°¤¤¤¿»ö¼Â¤Ï¡¢ËÌÀ¯½ê¤ÈÍäÅÂ¤ÎÏ¢·È¤ò¼¨¤¹¡£ËÌÀ¯½ê¤ÎÂçºäÂàµî¤â¡¢ÍäÅÂ¤È¤ÎÂÐÎ©¤Î·ë²Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÌÀ¯½ê¤ÈÍäÅÂ¤ÎÌò³äÊ¬Ã´¤È¤ß¤Ê¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£·è»à¤Î¡ÖÊÌºÊ¡×µß½ÐºîÀï
·ÄÄ¹5Ç¯¡Ê1600¡Ë¤Î´Ø¥ö¸¶¹çÀï¤Ï¡¢ÆÁÀî²È¹¯Î¨¤¤¤ëÅì·³¤ÈÀÐÅÄ»°À®¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëÀ¾·³¤ÎÂÐ·è¤Ç¤¢¤ê¡¢Ë¿Ã½¨µÈ»à¸å¤ÎË¿ÃÀ¯¸¢²¼¤Ç¤Î¸¢ÎÏÆ®Áè¤ÎÁí·è»»¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÎò»ËÅªÅ¾´¹ÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½¨µÈ¤ÎÀµ¼¼¤Ç¤¢¤ëËÌÀ¯½ê¡Ê¤Í¤Í¡Ë¤È½¨ÍêÀ¸Êì¤Ç¤¢¤ëÍäÅÂ¡ÊÃã¡¹¡Ë¤¬Ï¢·È¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Î¾¼Ô¤ÎÉÔÃçÀâ¤òÈÝÄê¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê¾Úº¸¤È¤Ê¤ë¡£
9·î3Æü¤«¤é14Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿ÂçÄÅ¾ë¹¶ËÉÀï¤Ï¡¢ËÌÀ¯½ê¤ÈÍäÅÂ¤Î¶¨ÎÏ¤¬ÌÀ³Î¤Ë¸½¤ì¤¿»öÎã¤Ç¤¢¤ë¡£°æ
µþ¶Ë¹â¼¡¤¬äÆ¾ë¤¹¤ëÂçÄÅ¾ë¤ÏÀ¾·³¤ËÊñ°Ï¤µ¤ì¡¢¾ëÆâ¤Ë¤Ï½¨µÈ¤Î¡ÖÊÌºÊ¡×¤ÇÃã¡¹¤Î½¾»Ð¡ÊÀõ°æÄ¹À¯¤Î»Ð¤ÎÌ¼¡Ë¤Ç¤¢¤ë¾¾¤Î´ÝÅÂ¡Êµþ¶ËÎ¶»Ò¡Ë¤¬¤¤¤¿¡£
ËÌÀ¯½ê¤Ï»ø½÷¤Î¹§Â¢¼ç¤ò¡¢ÍäÅÂ¤Ï¶ÂÄí¶É¡Ê¡ØÉèÄÍ¾Ï¿¡Ù¤Ï³¤ÄÅ¶É¤È¤¹¤ë¡Ë¤ÈÌÚ¿©¾å¿Í±þÂ¶¤ò»È¼Ô¤È¤·¤ÆÂçÄÅ¤ËÇÉ¸¯¤·¡¢¹â¼¡¤Î¹ßÉú¤òÂ¥¤·¤Æ¾¾¤Î´ÝÅÂ¤òµß½Ð¤·¤¿¡Ê¡Ö´Ø¥ö¸¶¸æ¹çÀïÇ·¤Î»þÂçÄÅ¾ëÀÕÇ·³Ð¡×¡Ë¡£
³«¾ë¤Ë»ê¤ë²áÄø¤ò»ÆºÙ¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢Î¾¼Ô¤ÎÏ¢·È¤Î¿¼¤µ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ë¡£ËÌÀ¯½ê¤Ï9·î7Æü¤Ë¹§Â¢¼ç¤òÂçÄÅ¾ë¤ËÇÉ¸¯¤·¤Æ³«¾ë¤òÂ¥¤·¤¿¤¬¡¢µþ¶Ë¹â¼¡¤¬¹ßÉú¤òµñÈÝ¤·¤¿¡£À¾·³¤Ë¤è¤ë¾ë³°¤ÎÊü²Ð¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢8Æü¤Ë¤ÏÀ¾·³¤ÎÁí¹¶·â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
9·î14Æü¤Î¹¶·â¤Ç¡¢ÂçÄÅ¾ë¤ÏÆó¤Î´Ý¤Þ¤ÇÍî¤Á¤¿¡£¤½¤³¤ÇËÌÀ¯½ê¤Ï¹§Â¢¼ç¤È¿·¾±Åì¶ÌºØ¤ò¡¢ÍäÅÂ¤Ï³¤ÄÅ¶É¤òºÆÇÉ¸¯¤·¡¢¹â¼¡¤òÀâÆÀ¤·¤Æ³«¾ë¤Ë¤³¤®¤Ä¤±¤¿¡Ê¡Ø»þ·Äµ¡Ù¡ØÉèÄÍ¾Ï¿¡Ù¡Ë¡£¤³¤ÎÄ´Ää¤Ï¡¢ËÌÀ¯½ê¤ÈÍäÅÂ¤¬Ë¿Ã²È¤Î·ì±ï¼Ô¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë°ìÃ×ÃÄ·ë¤·¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹¡£
¢£ËÌÀ¯½ê¤ÏËÜÅö¤ËÃæÎ©¤À¤Ã¤¿¤Î¤«
ÉÔÃçÀâ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ËÌÀ¯½ê¤¬Åì·³¡¢ÍäÅÂ¤¬À¾·³¤ò»Ù»ý¤·¡¢Î¾¼Ô¤ÏÂÐÎ©¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢8·î29Æü¡¢ËÌÀ¯½ê¤Ï¡¢¶á½ê¤Ë¤¢¤ë¶ØÎ¢¡ÊÅ·¹Ä¤Îµï½ê¡Ë¤¬Àï²Ð¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢¤È¤¤¤¦Ì¾ÌÜ¤ÇµþÅÔ¿·¾ë¤ÎÀÐ³À¤äÏ¦¤ä¤°¤é¤òÇËµÑ¤·¤¿¡Ê¡Ø»þ·Äµ¡Ù¡ØµÁ±é½Ú¹¡Æüµ¡Ù¡Ë¡£¤³¤Î¾ëÇË¤ê¤Ï¡¢ÅìÀ¾Î¾·³¤Î¤¤¤º¤ì¤Ë¤âÍ¿¤»¤º¡¢ÃæÎ©¤òÀë¸À¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·ËÌÀ¯½ê¤Î±ù¤ÎÌÚ²¼¾¡½Ó¡¦ÍøË¼¤¬À¾·³¤ËÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Åì·³¤«¤éÀ¾·³´ó¤ê¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÂçÄÅ¾ë³«¾ë¸ò¾Ä¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢µþ¶Ë¹â¼¡¤ÎÁá´ü¹ßÉú¤¬À¾·³ÍÍø¤ËÆ¯¤¯¤³¤È¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢À¾·³¤Ø¤Î²ÃÃ´¤È²ò¤µ¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤íËÌÀ¯½ê¤Ï¡¢ÃæÎ©¤òÉ¸ÜÖ¤·¤Ä¤Ä¡¢¾åÊý¡Ê¶áµ¦ÃÏÊý¡Ë¤ò·³»öÀ©°µ¤·¤¿À¾·³¤Ë¸ªÆþ¤ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
ÂçÄÅ¾ë³«¾ë¤ÎÍâÆü¡¢9·î15Æü¤Î´Ø¥ö¸¶¹çÀï¤ÇÅì·³¤¬¾¡Íø¤·¡¢Àï¶É¤ÏµÞÊÑ¤·¤¿¡£17ÆüÌë¡¢ËÌÀ¯½ê¤Ï¸åÍÛÀ®Å·¹Ä¤ÎÀ¸Êì¤Ç¤¢¤ë´«½¤»ûÀ²»Ò¤Î²°Éß¤ËÍçÂ¤ÇÆ¨¤²¹þ¤ó¤À¡Ê¡ØËÌÌî¼Ò²ÈÆüµ¡Ù¡Ø»þ·Äµ¡Ù¡Ë¡£ËÌÀ¯½ê¤Ï¡¢À¾·³¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤òÅì·³¤ËÀÕ¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¶²¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£ËÌÀ¯½ê¤¬¡ÖÅì·³»Ù»ý¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥ï¥±
ÉÔÃçÀâ¤Îº¬µò¤È¤µ¤ì¤ë8·î28ÆüÉÕ¤Î¹õÅÄÄ¹À¯¡¦ÀõÌî¹¬Ä¹¤Î¾®ÁáÀî½¨½©°¸¤ÆÏ¢½ð½ñ¾õ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎËÌÀ¯½ê¤Ø¤ÎÃéÀ¿¤ò¶¯Ä´¤·¡¢½¨½©¤ËÅì·³¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤òÂ¥¤¹ÆâÍÆ¤Ç¤¢¤ë¡Ê¡ÖÅçº¬¸©Î©¸ÅÂå½Ð±ÀÎò»ËÇîÊª´Û½êÂ¢Ê¸½ñ¡×¡Ë¡£³ÞÃ«ÏÂÈæ¸Å»á¤Ï¤³¤ì¤ò¡¢ËÌÀ¯½ê¤¬Åì·³¤ò»Ù»ý¤·¡¢ÍäÅÂ¤ÈÂÐÎ©¤·¤Æ¤¤¤¿¾Úµò¤È¤¹¤ë¡£
¤±¤ì¤É¤â±¦½ñ¾õ¤Ï¡¢¹õÅÄ¤é¤¬¼«¿È¤ÎÅì·³»²²Ã¤òÀµÅö²½¤·¡¢½¨½©¤òÀâÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËËÌÀ¯½ê¤ÎÌ¾¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ËÌÀ¯½ê¤¬Åì·³¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¾Úµò¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£½¨½©¤ÏËÌÀ¯½ê¤Î¼ê¸µ¤Ç°é¤Ã¤¿ÍÜ»Ò¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÌÀ¯½ê¤È¤Î´Ø·¸¤¬¿¼¤¤¤¿¤á¡¢¹õÅÄ¤é¤Ï¡ÖÀ¯½êÍÍ¤ØÁê¤Ä¤¡¢¸æÃÚÁö¿½¤µ¤º¸õ¤Ï¤Ç¤Ï³ð¤Ï¤¶¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î²È¹¯¤Ø¤Î²ÃÃ´¤ÏËÌÀ¯½ê¤Î°Õ»×¤Ë±è¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤È½¨½©¤ËÁÊ¤¨¤¿¤Î¤À¡£
°Ê¾å¸«¤Æ¤¤¿ÄÌ¤ê¡¢ËÌÀ¯½ê¤ÈÍäÅÂ¤Ï¡¢ÅìÀ¾Î¾·³¤ÎÂÐÎ©¤ÎÃæ¡¢Ìò³ä¤òÊä´°¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éË¿Ã²È¤Î´íµ¡¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡£ÉÔÃçÀâ¤¬Á°Äó¤È¤¹¤ëÎ¾¼Ô¤ÎÂÐÎ©´Ø·¸¤Ï¡¢°ì¼¡»ËÎÁ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎ¢ÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¸âºÂ Í¦°ì¡Ê¤´¤¶¡¦¤æ¤¦¤¤¤Á¡Ë
¹ñºÝÆüËÜÊ¸²½¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¸¦µæÉô½Ú¶µ¼ø
1980Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡Çî»Î²ÝÄøÃ±°Ì¼èÆÀÂà³Ø¡£Çî»Î¡ÊÊ¸³Ø¡Ë¡ÊÅìµþÂç³Ø¡Ë¡£Ãø½ñ¡Ø±þ¿Î¤ÎÍðÀï¹ñ»þÂå¤òÀ¸¤ó¤ÀÂçÍð¡Ù¤¬¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤È¤Ê¤ë¡£¡ØÀïÁè¤ÎÆüËÜÃæÀ¤»Ë¡½¡Ö²¼Ñî¾å¡×¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡½¡Ù¤Ç³ÑÀîºâÃÄ³Ø·Ý¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¼ç¤ÊÃø½ñ¤Ë¡Ø°ìÙä¤Î¸¶ÍýÆüËÜÃæÀ¤¤Î°ìÙä¤«¤é¸½Âå¤ÎSNS¤Þ¤Ç¡Ù¡ØÍêÄ«¤ÈµÁ»þÉð²ÈÀ¯¸¢¤ÎÃÂÀ¸¡Ù¡ØÆ°Íð¤ÎÆüËÜÀï¹ñ»Ë²³¶¹´Ö¤ÎÀï¤¤¤«¤é´Ø¥ö¸¶¤ÎÀï¤¤¤Þ¤Ç¡Ù¡ØÆüËÜ»ËÇÔ¼Ô¤Î¾ò·ï¡Ù¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ê¹ñºÝÆüËÜÊ¸²½¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¸¦µæÉô½Ú¶µ¼ø ¸âºÂ Í¦°ì¡Ë