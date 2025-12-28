¤Ê¤¼Êâ¤¯¤ÈÁé¤»¤ë¤Î¡©¡Ú¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡Û¸ºÎÌÀ®¸ù¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö£³¤Ä¤ÎÅ´Â§¡×
Ã¯¤Ç¤â¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¤¹¤¤¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈË¡¤Î£±¤Ä¤¬¡Ú¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡Û¡£¤Ç¤â¡¢¤¿¤ÀÊâ¤¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¼¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢Êâ¤¯¤³¤È¤¬¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¸ú²ÌÅª¤ÊÍýÍ³¤ª¤è¤Ó¸ºÎÌÀ®¸ù¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö£³¤Ä¤ÎÅ´Â§¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
🌼Â¨¸ú¤Ç£³¡Á£µkg¸ºÎÌ²ÄÇ½¡£Áé¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ú¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¡Û¡õ¡Ú¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¡Û
Êâ¤¯¤³¤È¤¬¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¸ú²ÌÅª¤ÊÍýÍ³
¤½¤â¤½¤âÊâ¤¯¤³¤È¤¬¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¸ú²ÌÅª¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢²¼µ£³¤Ä¤¬¼ç¤ÊÍýÍ³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê£±¡Ë»éËÃ¤òÇ³¾Æ¤¹¤ëÍ»ÀÁÇ±¿Æ°¤À¤«¤é
¡Ê£²¡Ë·ÑÂ³¤µ¤»¤ä¤¹¤¤¤«¤é
¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤Ï¥¸¥ç¥®¥ó¥°¤ä¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤Ò¤¶¤äÂ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÆ»¶ñ¤ä¾ì½ê¤òÍÑ°Õ¤¹¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¯¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Î±äÄ¹¤Ç¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê£³¡ËÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç´ðÁÃÂå¼Õ¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤é
¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤ÏÀµ¤·¤¤¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤ÇÁ´¿È¤Î¶ÚÆù¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¶ÚÎÏ¤Î¥¡¼¥×¤ä¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢´ðÁÃÂå¼Õ¤¬UP¡£ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤Î¾ÃÈñ¥«¥í¥ê¡¼¤âÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡£
¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¡Ö£³¤Ä¤ÎÅ´Â§¡×
¾å½Ò¤ÎÍýÍ³¤«¤é¡¢Êâ¤¯¤³¤È¤Ï¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Î¤È¤Æ¤â¸ú²ÌÅª¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¿¤ÀÌ¡Á³¤ÈÊâ¤¯¤À¤±¤Ç¤Ï¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²¼µ¡Ö£³¤Ä¤ÎÅ´Â§¡×¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¼ÂÁ©¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê£±¡ËÀµ¤·¤¤»ÑÀª¤ÇÊâ¤¯
Êâ¤¯ºÝ¤Î»ÑÀª¤ÏÇØ¶Ú¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¡¢³Ü¤ò°ú¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤·¤ÆÏÓ¤òÂç¤¤¯¿¶¤ê¡¢ÊâÉý¤Ï¼«Á³¤ÇOK¡£¤Þ¤¿¡¢¤«¤«¤È¤«¤éÃåÃÏ¤·¡¢¤Ä¤ÞÀè¤Ç½³¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê£²¡ËÅ¬ÀÚ¤Ê±¿Æ°¶¯ÅÙ¤Ç¹Ô¤¦
¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢ÉáÃÊÄÌ¤ê¤ËÊâ¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤ä¤ä¤¤Ä¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ëÄøÅÙ¤ÎÂ®ÅÙ¡ÊÌÜ°Â¤ÏÊ¬Â®70¡Á80m¡Ë¤ò¥¡¼¥×¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤½¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤À¤ÈÂ©¤¬¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê¤é¡¢²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤ëÄøÅÙ¤ÎÂ©¸¯¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇOK¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö30Ê¬°Ê¾åÊâ¤¯¤³¤È¡×¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê£³¡Ë½¬´·²½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¹©É×¤¹¤ë
£±Æü¤À¤±¡¢µ¤¤¬¸þ¤¤¤¿»þ¤À¤±¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Ë¾¤à¤è¤¦¤ÊÀ®²Ì¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤Î¤Ç½¬´·²½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¹©É×¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ËèÆüÆ±¤¸»þ´ÖÂÓ¡ÊÄ«¤Þ¤¿¤Ïµ¢Âð¸å¡Ë¤Ë¤¹¤ë¡¢£±Æü¤ËÊâ¤¤¤¿Êâ¿ô¤òµÏ¿¤¹¤ë¡¢½µËö¤Ê¤É»þ´Ö¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë»þ¤Ï¤¤¤Ä¤â¤è¤êÄ¹¤á¤ËÊâ¤¯¤Ê¤É¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¹©É×¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¡Ö£³¤Ä¤ÎÅ´Â§¡×¤ò¤·¤Ã¤«¤ê²¡¤µ¤¨¤Æ¼ÂÁ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¸ú²Ì¤ò´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÆÃ¤ËºÇ½é¤ÏÌµÍý¤»¤º¡¢½ù¡¹¤Ëµ÷Î¥¤äÂ®ÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£