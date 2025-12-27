猫にウェットフードのパウチを見せながら、「これ欲しい人」と聞いてみたら…？そのお行儀の良い自己主張の仕方が可愛すぎると反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で50.9万再生を突破し、「予想の斜め上の行動で声出た笑」「全力のパァ可愛いやろがいw」といった声があがりました。

【動画：猫にご飯の袋を見せながら、『欲しい？』と聞いてみると…まさかの行動】

のびのびと暮らすベルくん♡

TikTokアカウント「@belunogeboku」に投稿されたのは、ご飯を前にしっかりと自己主張ができる、ラグドールの「ベル」くんの姿をおさめた動画です。

ベルくんは、ふわふわボディが魅力的な7歳の男の子。もともとは飼い主さんのご実家で暮らしていましたが、飼い主さんのお引越しに合わせて一緒に新居にやってきたのだそうです。ふたりは一緒に寝ているそうですが、いつもベルくんが枕を占領してしまい、飼い主さんはベッドの隅に追いやられてしまうのだとか。

ご飯を前に自己主張！

ベルくんの自己主張がしっかりとしているのは、寝る場所に対してだけではないそう。ある日、ウェットフードのパウチを持った飼い主さんに、「これ欲しい人」と聞かれると、ベルくんはお行儀よくお座り。そして、鳴いてお返事をするのではなく、なんとそっと右前足を上げて、“挙手”をしたといいます。

食べたい気持ちが抑えきれないのか、上げたお手手は開かれてパーの状態に。挙手をしている間もパウチから目を離さず、真剣な表情で見つめ続けていたそうです。

飼い主さんの呼びかけに…

そんなベルくんはお腹に毛玉ができやすいということで、先日のトリミングでお腹の毛を刈ったのだそう。

ピンク色になった可愛らしいお腹を惜しげもなく披露して、へそ天で寝ていたベルくんは、飼い主さんの呼びかけに寝返りをうってお返事をしていたのだとか。声を出さずとも、いろいろな方法でお返事をするベルくんの姿に、思わず頬がゆるんでしまいます。

ベルくんの天才すぎる自己主張の仕方に、動画の視聴者からは「可愛い挙手たまらん笑笑笑笑」「手上げるだけじゃなくてぱあに開くの可愛すぎる」「欲しい人って聞かれて挙手するの可愛すぎるw」「パァ～ってしてる～可愛い」「はーい！とかじゃなく挙手。って感じなの可愛い」「鳴かずに挙手するネコ初めて観た♡」「控えめなのがまた推せる」「おてていっぱい広げてなんて愛おしい」といったコメントがよせられました。

TikTokアカウント「@belunogeboku」では、ベルくんが枕を占領してくつろぐ姿や、狭い場所に入ろうとしてお尻がはみ出てしまう姿など、ベルくんのクスッと笑える可愛らしい姿を楽しむことができます。

写真・動画提供： TikTokアカウント「@belunogeboku」さま

