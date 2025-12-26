この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

思春期の子育てアドバイザーの道山ケイ氏が、自身のYouTubeチャンネル「思春期の子育てCh【元中学校教師道山ケイ】」で「【危険サイン】子どもの無気力・暴言・暴力に親が最初にすべきこと」と題した動画を公開。子どもの問題行動に悩む親に対し、緊急時の対処法から長期的な改善策までを具体的に解説した。

動画は、私立中学校に進学した息子が「無気力、ゲーム、暴言、暴力が日に日にひどくなっている」という母親からの相談に答える形で進行。道山氏は、子どもの暴力に対して親が最初にすべきことは「身を守ることが最優先」だと断言した。

具体的な対処法として、まず子どもが暴れた際はその場を離れ、身の安全を確保するよう促した。そして、子どもが落ち着いたタイミングで「次に暴れたら、私だけでは対応できない。あなたを止めるために、警察を呼ぶしかない」と真剣に伝えることが重要だと指摘。それでも再度暴力があった場合は、実際に警察を呼ぶべきだとした。これは、家庭内であっても暴力は社会的に許されない行為であることを子どもに理解させるための毅然とした対応であると説明した。

また、長期的な改善策として、親子関係を見直す「愛情バロメータUP」を提案。子どもの要求に耳を傾け、嫌がることをやめることで、子どもの心を満たしていくことが根本的な解決につながると語った。ただし、「暴言で要求してくる」「年齢に合わない要求をしてくる」といった、おかしな要求には応じない姿勢も必要だという。さらに、子どもが学校を休んでいる場合は、その理由を話し合い、場合によっては転校も選択肢に入れるべきだとアドバイスした。

道山氏は、こうした問題を親が一人で抱え込むことの危険性にも言及。子どもが暴れていると親も疲弊してしまうため、警察や児童相談所、学校の先生といった「親を守るサポート」と、専門家などの「改善のためのサポート」という2つの第三者の支援を積極的に活用すべきだと強調した。

子どもの深刻な問題行動は、親だけで解決しようとすると状況が悪化することもある。専門家のアドバイスを参考に、外部の力も借りながら冷静に対処してみてはいかがだろうか。

YouTubeの動画内容

00:17

相談内容「息子が無気力・ゲーム・暴言・暴力…」
01:29

子どもが暴れるときの対処法
03:47

長期的に改善するための2つの方法
05:31

なぜ第三者のサポートが必要なのか？

