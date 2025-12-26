【松本 洋】遺族も絶句…夫が遺した「埼玉のセカンドハウス」で妻が見た、死んだ夫の「禁断の部屋」の全貌

都市部の分譲マンションで進む高齢化と単身世帯の増加は、「孤独死」と「相続放棄」という新たなリスクを管理組合に突きつけています。個人情報保護法の観点から、現在は異変に気づけないまま発見が遅れ、ご遺体は警察が検死のために引き取りますが、孤独死などで部屋が汚れている場合の特殊清掃費用を立て替えすることになります。

相続人がいない場合や相続放棄した場合には遺産を最終的に国庫へ帰属させるために必要な手続きを行う相続財産清算人を家庭裁判所に申請を組合が行うケースも珍しくありません。

先日も埼玉県にある築20年未満で駅近物件のマンション管理組合の理事長から「家賃滞納が続いている」と私のもとに連絡が入りました。実際に訪問してみると、所有者はすでになくなっており、相続人全員が相続放棄されていたことが判明しました。立地や資産価値に問題のない物件にも関わらず相続を放棄された背景には違和感を感じ、その理由を探ってみると、とんでもない事情が浮き彫りになりました。

【前編】＜埼玉県「築20年」「駅近」の好物件マンションで起こった衝撃の惨状…持ち主は死に、ポストはパンパンに＞よりつづく。

マンション管理組合にかかる多額の負担

人が住んでいない空き部屋でも、当然ながらマンション管理組合への修繕積立金や管理費などの支払い義務は発生します。しかしご家族が相続放棄したことで所有者が不在となったため、この部屋の維持運営費用を支払う人物もいなくなり、その結果債務だけが残る状態が続きます。

こういった場合は、債権の利害関係にあるマンションの管理組合が、家庭裁判所に相続財産を精算する人物（相続財産管理人）の選任を申し立てることができますが、その手続きの初期費用として裁判所にあらかじめ納める「予納金」は100万円と高額で、その費用も管理組合が歳出しなければなりません。

さらにこの予納金の捻出は理事会の一存では決められず、マンションに居住する過半数の賛成をもらわなければならないため、その準備や手続きに非常に時間がかかります。

総会において、事件性や事故などを疑う住民の不安を払拭しなければと考えた理事長は、元所有者の50代男性の妻にその理由を尋ねたところ「お察しください。お察しください」の一点張りだったと言います。

妻の頑なな態度に、不信感とともによっぽどの事情を察した理事長でしたが、その後、弁護士立ち会いのもと入ると、部屋にはSMプレイに使う、蝋燭や鞭、拘束器具、さらにはロデオマシンが一通り揃っており、50代の元所有者が「お仕置き部屋」として使っていたことが判明しました。

「お察しください」と言った妻が夫のそういった趣味を生前から知っていたかどうかは今となっては不明ですが、その言葉の背景も理解できましたと後日、理事長は話していました。

管理組合が損害を被るケースも

結果的にこの住戸は任意売却により相場近くの価格で売却され、滞納金や遅延損害金も回収でき、予納金も返金されました。管理組合の実質的な損害はありませんでした。

マンションは各個人や家庭が住む「自分たちだけの住まい」ですが、その一方で、自分と同じ個人や家族が暮らす”大きな村”のような集合住宅でもあります。今回のケースは全く価値観の違う、多彩な趣味嗜好の方が世の中にはいる現実を改めて感じた相談でした。

このケースのようなパターンではなくとも、おそらくマンション内で起こる、相続放棄や孤独死の背景には、想定外が事情たくさんあるのだと実感しています。

しかし、マンション全体にとってはその想定外の事情が思わぬ落とし穴になる場合もあります。相続放棄によって管理費の滞納や空室化が進み、その結果としてマンションの資産価値や住環境に悪影響を及ぼしかねません。さらに築年数が経過し、管理不全のマンションで長期滞納が続いている場合には、予納金や滞納金が全額返金されないこともあり、管理組合が損害を被るケースも多くあります。

管理組合の役員のなり手不足が問題となっている昨今では、相続によって役員就任を求められる可能性もあり、精神的・時間的な負担を懸念する声も少なくありません。こうした事情が重なり、「持っているだけで負担になる」と判断され、相続放棄されるケースが増えています。

これらは現在進行形の深刻な課題として、マンション全体を揺るがしています。こうした事態を未然に防ぐための制度整備や、行政・専門家との連携、住民への啓発活動が求められます。

