２４日に放送されたテレビ東京系トークバラエティー「あちこちオードリー」（水曜・午後１１時６分）で、お笑いコンビ・オードリーの若林正恭が、相方の春日俊彰の奥さんから「（春日と）別居したい」と言われたことを明かした。

オードリー・若林正恭が「家に来たお前の奥さん普通に『別居したい』って言ってた」と暴露すると春日は「嘘つけ！嘘つけよ！」と反論。若林は「ほんとに、ほんとに。ほんとにこれ冗談じゃないよ」と話した。

春日は「ほんと！？初耳だよこれ」と驚きの表情を見せると、若林は「でも俺は『わかるわぁ』って言って。（春日に）言えない感じ、頑固だから」と自分の意見を明かした。

これに対し春日も「そうね、ごめんごめんって感じにもならない」と言うと、若林は「春日がこのスタンスなのもわかる。（奥さんがストレス）たまっちゃって俺しか言う人いないんだって。本当にみんなでこいつをキャンセルしてほしい」と話した。

若林は「ため息とか。かばんをドン、って置くのとかで示す」と普段の春日の様子も暴露すると、ゲストのみちょぱこと池田美優も「すごいやだ」と漏らした。