「플카（プルカ）」の意味は？アイドルのコンサートの必需品！
K-POPや韓国ドラマでよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。
「플카（プルカ）」の意味は？
「플카（プルカ）」という言葉を聞いたことはありますか？
ヒントは、アイドルのコンサートをより楽しむためには持っていきたいものです。
いったい、「플카（プルカ）」はどういう意味なのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「応援ボード」でした！
「플카（プルカ）」は、「플래카드（プルレカドゥ）」を略した言葉です。
一般的には、「플래카드（プルレカドゥ）」＝「プラカード、横断幕」という意味で使われますが、アイドルファンの間では「応援ボード」という意味で使われます。
応援ボードは、推しの名前や推しへのメッセージを、目立つようにデコレーションしたものですよ。
あなたはわかりましたか？
覚えておくと推し活がもっと楽しくなるかも！
ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
