「플카（プルカ）」の意味は？アイドルのコンサートの必需品！

K-POPや韓国ドラマでよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。

「플카（プルカ）」の意味は？

「플카（プルカ）」という言葉を聞いたことはありますか？

ヒントは、アイドルのコンサートをより楽しむためには持っていきたいものです。

いったい、「플카（プルカ）」はどういう意味なのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「応援ボード」でした！

「플카（プルカ）」は、「플래카드（プルレカドゥ）」を略した言葉です。

一般的には、「플래카드（プルレカドゥ）」＝「プラカード、横断幕」という意味で使われますが、アイドルファンの間では「応援ボード」という意味で使われます。

応援ボードは、推しの名前や推しへのメッセージを、目立つようにデコレーションしたものですよ。

あなたはわかりましたか？

覚えておくと推し活がもっと楽しくなるかも！

ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

