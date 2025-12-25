「플카（プルカ）」の意味は？アイドルのコンサートの必需品！

K-POPや韓国ドラマでよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。

「플카（プルカ）」の意味は？

「플카（プルカ）」という言葉を聞いたことはありますか？

ヒントは、アイドルのコンサートをより楽しむためには持っていきたいものです。

いったい、「플카（プルカ）」はどういう意味なのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。