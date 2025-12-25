この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

投資アドバイザー・鳥海翔氏が『【神回】2026年以降S&P500の動きは●●を見て下さい!これだけ知っておくと今後の資産運用の戦略に役に立つので解説します!』と題した動画を公開し、米国株の今後の動向について短期的な株価変動に惑わされず、長期的視点を持つことの重要性を説いた。



鳥海氏は、多くの投資家が目先の株価の上下に一喜一憂する傾向を指摘した上で、本当に注目すべきは企業の利益であると断言する。同氏は株価の構成要素を「EPS(1株当たり利益)×PER(株価収益率)」という計算式で示し、EPSを企業が稼ぐ実質的な利益、PERを市場の期待や人気といった評価に例えた。利益が安定的に成長していても、PERという評価次第で株価は一時的に大きく変動するが、長期的には利益の伸びが株価を押し上げると説明する。



現在の株高がITバブルの再来ではないかという懸念に対し、鳥海氏は両者の決定的な違いを数値で示した。ITバブル時の株価上昇率は約プラス480%であったのに対し、現在は約プラス80%から100%にとどまる。一方で利益成長率はITバブル時の年間3%から5%に対し、現在は年間7%から12%と高水準である。さらにPERはITバブル時の100倍から300倍に対し、現在は20倍から30倍と抑制されている。主役企業の収益状況も対照的で、ITバブル時の新興企業は利益ゼロまたは赤字であったが、現在のNVIDIA、Amazon、Microsoft等は年間数百億ドル規模の利益を上げている。



鳥海氏は、2026年以降も株価上昇が期待できる根拠として、AIとデータセンターの動向を挙げる。Google、Amazon、Microsoftといった巨大企業は、AI開発に不可欠な大規模データセンターの建設を進めており、これらが本格稼働する2026年から2027年にかけて、利益成長が一層加速すると予測する。OpenAI等のAI企業は自社でデータセンターを保有せず、これら大手からインフラを借りる構造であり、データセンター稼働と同時に契約が成立し、数年分の収益が確定する仕組みが存在すると解説した。



動画の結論として鳥海氏は、一時的な下落を恐れずに投資すべきであると述べた。短期的な市場の評価変動ではなく、企業の利益という本質的価値の成長に着目することが、長期的な資産形成において極めて重要な判断軸となる。