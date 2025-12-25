『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』ハサウェイ・ノアの過去と現在を紡ぐPV「The Life of Hathaway Noa」公開！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2021年6月に映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』第1章が劇場公開。ハードでリアリスティックな戦闘演出と、キャラクターたちの繊細な会話劇・心理描写が話題を呼んだ。その待望のシリーズ最新作、映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』が2026年1月30日(金)に公開される。

この度、本作の主人公ハサウェイ・ノアの過去と現在を紡ぐPV「The Life of Hathaway Noa」をガンダムチャンネルにて公開された。

また、2026年1月2日（金）から開催される、ガンダムシリーズの歴代作品を毎日上映するイベント「ガンダムシネマラリー feat. 閃光のハサウェイ」の劇場物販の情報を公開。

さらに、2026年1月18日（日）19:00より、ガンダム公式YouTubeチャンネル「ガンダムチャンネル」にて、「ガンチャン新春特番2026」の配信が決定した。

そして、前作『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』が、12月26日(金)よりABEMAやdアニメストアをはじめとする見放題配信サービスにて配信開始される。

今回公開されたPVは、彼の生い立ちから現在までを紡ぐ映像。1979年放送の『機動戦士ガンダム』で運命的に出会うブライト・ノアとミライ・ヤシマの長男として誕生し、1985年『機動戦士Ｚガンダム』で初登場。そして1988年公開『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』で価値観を大きく変える出来事を経験し、物語は2021年公開『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』へと受け継がれていく。第1章ではギギ・アンダルシアとの出会いが描かれ、最新作『閃光のハサウェイ キルケーの魔女』ではその出会いがハサウェイの運命を大きく変えていく。

なぜ戦うのか。何を守ろうとしているのか。そしてその選択は正義なのか、それとも罪なのか。

動乱の宇宙世紀に生まれ、激動の時代を駆け抜けた君の名は――。

2026年1月30日（金）の映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』公開に向けて、2026年1月2日（金）からガンダムシリーズの歴代作品を毎日上映するイベント「ガンダムシネマラリー feat. 閃光のハサウェイ」が開催！

この度、上映期間中に販売する劇場物販商品の情報が公開された。「ガンダムシネマラリー feat. 閃光のハサウェイ」の入場者プレゼントのステッカーを収納することが可能な「ガンダムシネマラリー feat. 閃光のハサウェイ ステッカーブック」をはじめ、アクリルパネルや複製イラストセットなど、各種アイテムを全国の上映劇場（一部劇場・一部商品除く）にて販売。ぜひお見逃しなく！

●イベント情報

ガンダムシネマラリー feat. 閃光のハサウェイ

21世紀ガンダム日替わり上映

2026年1月2日（金）：『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』

※エピローグカット第1弾、第2弾も上映されます。

2026年1月3日（土）：『劇場版 機動戦士ガンダム00 -A wakening of the Trailblazer-』

2026年1月4日（日）：『機動戦士ガンダムＵＣ episode 7』

2026年1月5日（月）：『機動戦士ガンダムAGE MEMORY OF EDEN』

2026年1月6日（火）：『機動戦士ガンダムＮＴ』

2026年1月7日（水）：『機動戦士ガンダム 水星の魔女』

※前日譚「PROLOGUE」、第1話、第2話、第3話の上映を予定しております。

2026年1月8日（木）：『機動戦士Gundam GQuuuuuuX -Beginning-』

上映館リスト

https://eigakan.org/theaterpage/schedule.php?t=callofhathaway

『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』上映

2026年1月9日（金）〜15日（木）：

上映館リスト

https://eigakan.org/theaterpage/schedule.php?t=cca

『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』上映

2026年1月16日（金）〜29日（木）：

上映館リスト

https://eigakan.org/theaterpage/schedule.php?t=gundamhathaway

入場者プレゼント

入場者プレゼントは、作品キービジュアルを使用したステッカーを配布予定。集めた入場者プレゼントは別売りの「ガンダムシネマラリー feat. 閃光のハサウェイ ステッカーブック」に収納することができます！

第1弾：2026年1月2日（金）〜1月8日（木）

21世紀ガンダム7作品大集合ステッカー

第2弾：2026年1月9日（金）〜1月15日（木）

『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』スペシャルステッカー

第3弾：2026年1月16日（金）〜1月29日（木）

『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』スペシャルステッカー

<注意事項>

※画像はイメージです。

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

※お一人様一回のご鑑賞につき、入場者プレゼントを1つお渡しします。

※チケット購入特典ではございません。配布に関する特別な指定がある場合を除き、ご入場を伴わない配布はお断りいたします。

※特典の切り替わり前日24:00を過ぎた上映でも、営業が終了するまでは切り替わりません。

※特典制作段階で生じる微細なスレや色ムラ、納品配布時に生じる軽微なシワやキズなど、

ビジュアルイメージを損なわない差異が理由による特典の返品交換はお受けできません。

※入場者プレゼントは非売品です。転売、内容の複写・複製・転用等は一切禁止となります。

●作品情報

『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』

2026年1月30日(金)全国公開

配給：バンダイナムコフィルムワークス／松竹

＜STORY＞

U.C.0105、シャアの反乱から12年--。

圧政を強いる地球連邦政府に対し政府閣僚の暗殺という方法で抵抗を開始した「マフティー」。そのリーダーの正体は、一年戦争をアムロ・レイと共に戦ったブライトの息子、ハサウェイ・ノアであった。

不思議な力を示す少女ギギ・アンダルシアにかつてのトラウマを思い出すハサウェイ。彼女の言葉に翻弄されながらもマフティーとしての目的、アデレード会議襲撃の準備を進めるが……。

連邦軍のケネス・スレッグは自ら立案したアデレード会議の支掩作戦とマフティー殲滅の準備をする中、刑事警察機構のハンドリー・ヨクサンから密約を持ちかけられる。

そして、ハサウェイ、ケネス、それぞれが目的のために動く一方で、ギギもまた自分の役割のためにホンコンへと旅立つ。

【STAFF】

原作：富野由悠季／矢立 肇

監督：村瀬修功

脚本：むとうやすゆき

キャラクターデザイン：pablo uchida／恩田尚之／工原しげき

キャラクターデザイン原案：美樹本晴彦

メカニカルデザイン：カトキハジメ／山根公利／中谷誠一／玄馬宣彦

メカニカルデザイン原案：森木靖泰／藤田一己

美術設定：岡田有章

美術監督：大久保錦一

色彩設計：すずきたかこ／久保木裕一

ディスプレイデザイン：佐山善則

CGディレクター：増尾隆幸

撮影監督：大山佳久

特技監督：上遠野学

編集：今井大介

音響演出：笠松広司

録音演出：木村絵理子

音楽：澤野弘之

企画・制作：サンライズ

製作：バンダイナムコフィルムワークス

配給：バンダイナムコフィルムワークス／松竹

【CAST】

ハサウェイ・ノア：小野賢章

ギギ・アンダルシア：上田麗奈

ケネス・スレッグ：諏訪部順一

レーン・エイム：斉藤壮馬

ガウマン・ノビル：津田健次郎

ケリア・デース：早見沙織

イラム・マサム：武内駿輔

ほか

©創通・サンライズ

