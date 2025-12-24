この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が債務超過の真実を暴露!『【不動産投資】値上がりするのは土地だけ!路線価UPで″中古投資の時代″が到来したワケを徹底解説します』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が『【不動産投資】値上がりするのは土地だけ!路線価UPで"中古投資の時代"が到来したワケを徹底解説します』と題した動画を公開し、多くの投資家が直面する債務超過問題の本質と、その状況下でも成功を掴む戦略を提示した。



木村氏は冒頭、新築物件を購入した瞬間に債務超過状態となるケースが極めて多いという現実を指摘する。債務超過とは、保有資産の評価額よりも借入残高が上回る状態を指す。例として6,000万円で購入した物件が、金融機関の積算評価では土地1,500万円、建物3,000万円の合計4,500万円と算定される場合、差額1,500万円が債務超過分となる。この乖離は、金融機関が採用する路線価や再建築価格といった保守的な評価基準と、市場の売買相場との間に生じる構造的なギャップである。



氏は「債務超過を恐れて行動を止める投資家が極めて多い」と指摘する一方、本当に見るべき指標は資産評価額ではなく収益性だと断言する。年間利益150万円を生む物件であれば、10年で1,500万円、20年で3,000万円の利益を生み出す。経営者視点で考えれば、利益を確保しつつ最終的に資産が残る買い方を追求することこそが本質であり、購入時の一時的な債務超過は大きな問題ではないという。



さらに木村氏は、債務超過を早期に解消する手段として中古物件の優位性を強調する。中古物件は新築に比べ、購入価格と積算価格の差が小さい。築30年の物件を20年ローンで購入した場合、残債の減少速度が速いため、わずか5年程度で債務超過が解消され資産超過に転じる。建物評価がほぼゼロとなる中古では、土地価値が資産評価の大部分を占めるため、路線価ベースの評価が底堅く機能する仕組みだ。



氏はまた、高値で物件を購入してしまった場合の対処法として、満室経営の徹底と付加価値向上策を挙げる。リフォームによって家賃を引き上げれば利回りが向上し、売却時の競争力が高まる。売却で得た資金は他の物件の債務圧縮に使え、全体の財務状況を改善できると説明した。



金融機関の選定についても言及し、中古物件の土地価値を適切に評価しない機関とは取引せず、資産価値を正しく見極める金融機関を開拓すべきだと助言する。債務超過に過度にこだわる金融機関がある一方、収益性を重視して融資判断を行う機関も多数存在するため、投資家自身が適切なパートナーを選ぶ必要があるという。



木村氏は自身の経験として、年間家賃収入5,000万円、年間利益2,000万円を達成した実績を示し、利益率40%という高効率の運営が可能であることを強調した。債務超過を懸念して買い控える投資家と、収益性を軸に買い進める投資家との間には、長期的に見て数千万円から数億円規模の資産差が生じる。路線価評価と収益性の両面を理解し、中古物件を活用する戦略は、物件価格が高止まりする現代において投資家が知るべき現実的選択肢である。