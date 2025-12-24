『ウィキッド』×「TOKYOチューリップローズ」がコラボ！ “マンチキンランド”を描いたエコバッグなど展開
スイーツブランド「TOKYO TULIP ROSE（TOKYOチューリップローズ）」は、2026年1月12日（月）から、映画『ウィキッド 永遠の約束』とコラボレーションしたスペシャルボックスを、全国の店舗で発売する。
【写真】エコバッグなどオリジナルグッズもかわいい！ 『ウィキッド 永遠の約束』コラボ詳細
■マンチキンランドに広がるチューリップ畑がテーマ
今回登場する「WICKED edition」は、2026年3月6日（金）に日本公開予定の映画『ウィキッド 永遠の約束』に登場する国“マンチキンランド”に広がるチューリップ畑をテーマに描いたスペシャルボックス。
深いグリーンが印象的なボックスの中には、定番フレーバーの「バター」と「チーズ」に加えて、ココアラングドシャに、エクアドル産カカオがとろける生食感ショコラバタークリームを絞った、バレンタインシーズン限定の新作「チューリップローズ ショコラ・フルコース」の3種類が詰め込まれている。
また、コラボ限定のオリジナルグッズも展開。ラインナップは、ポーチとスペシャルボックスのセットをはじめ、エコバッグ、ステンレスタンブラー、巾着、パスケースと、マンチキンランドのチューリップ畑をデザインしたアイテムが勢ぞろい。単品販売のほか、催事・公式通販限定で、全5種のオリジナルグッズが全部楽しめる「グッズコンプリートセット」も用意されるという。
