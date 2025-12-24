¡íWÇÕÂÐÀï¹ñ¡í¥ª¥é¥ó¥À¤ÇÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬Ìö¿Ê¤¹¤ëÍýÍ³
ÆüËÜÂåÉ½¤ÈÆ±¤¸¥°¥ë¡¼¥×F¤ËÆþ¤Ã¤¿¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¡£FIFA¥é¥ó¥¯7°Ì¤Î¥¹¥¿¡¼½¸ÃÄ¤À
2026Ç¯6·î¤«¤é³«ºÅ¤ÎËÌÃæÊÆWÇÕ½éÀï¤Ç¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬ÂÐÀï¤¹¤ë¡¢¶¯¹ë¥ª¥é¥ó¥À¡£¤½¤ó¤Ê"¥°¥ë¡¼¥×F¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë"¤Î¹ñÆâ¥ê¡¼¥°¤Çº£¡¢Â¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¿¤Á¤¬³èÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¥é¥ó¥Àºß½»¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ÃæÅÄÅ°»á¤¬¸½ÃÏ¼èºà¤ò¸µ¤Ë¥ê¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ª¥é¥ó¥À¤Ç³èÌö¤¹¤ëÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¡Ú¼ã¼ê¤¬ºÇ½é¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¥ª¥é¥ó¥À¥ê¡¼¥°¡Û
2026Ç¯6·î³«Ëë¤ÎËÌÃæÊÆWÇÕ¡£¤½¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¤¬12·î5Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¡¢¥°¥ë¡¼¥×F¤ËÆþ¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢½éÀï¤òFIFA¥é¥ó¥¯7°Ì¤Î¶¯¹ë¥ª¥é¥ó¥À¤ÈÀï¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¹¶·â¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¹ñ¥ª¥é¥ó¥À¤È¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ëÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ÎÁêÀ¤ÏÎÉ¤¯¡¢Â¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬¥ª¥é¥ó¥À¥ê¡¼¥°¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
25Ç¯12·î16Æü¤Ë¤Ï¡¢ÉÚ°Â·òÍÎ¡Ê¤¿¤±¤Ò¤í¡Ë¤¬Ì¾Ìç¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢º£µ¨¡¢Æ±¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ï9¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¨¤Ã¡¢¤¢¤Î¥È¥ß¥ä¥¹¤¬¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡ª¡×¤È¸½ÃÏ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
25Ç¯²Æ¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤È¤Î·ÀÌó¤ò²ò½ü¤·¡¢É¨¤Î¼£ÎÅ¤È¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¿È¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÎÉ¤«¤Ã¤¿º¢¤ÎÉÚ°Â¤Ï¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎDF¡£²¤½£5Âç¥ê¡¼¥°¤Î¼¡¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥ª¥é¥ó¥À¥ê¡¼¥°¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Ó¥Ã¥°¥Í¡¼¥à¤ÎÉÚ°Â¤Ï¹âº¬¤Î²Ö¤À¤Ã¤¿¡£
»î¹ç´ª¤ËË³¤·¤¤ÉÚ°Â¤Ï¡¢½ù¡¹¤Ë¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ç½Ð¾ì»þ´Ö¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¡¢WÇÕ¤ËËüÁ´¤Î¾õÂÖ¤ÇÄ©¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£
¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ï¶áÂåÅª¤ÊÎý½¬´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¸¥à¤ä¥á¥Ç¥£¥«¥ë´ØÏ¢¤Î»ÜÀß¡¢¥Ç¡¼¥¿´ÉÍý¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥é¥Ö¤À¤±¤Ë¡¢¸Å½ý¤ËÉÔ°Â¤ò»Ä¤¹ÉÚ°Â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Éüµ¢¤Ø¤ÎÍýÁÛ¤Î¾ì¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤È¸À¤¨¤è¤¦¡£
01Ç¯¡¢¾®Ìî¿Æó¤¬¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¤È¤¡¢¡Ö¥è¡¼¥³¡¦¥ª¥Î¡Ê¸Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥ì¥Î¥ó¤ÎºÊ¤È¤·¤Æ¥ª¥é¥ó¥À¤ÇÄ¶ÍÌ¾¡Ë¤Î´Ö°ã¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Û¤É¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼Âç¹ñ¥ª¥é¥ó¥À¤ÇÆüËÜ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÏçÓ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Âî±Û¤·¤¿¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò»ý¤Ä¾®Ìî¤Ï¡¢¡Ö¥·¥ë¥¯¤Î¤è¤¦¤Ê³ê¤é¤«¤Ê¥Ñ¥¹¡×¤È¸½ÃÏ¤Ç·ÁÍÆ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾Ð¤ß¤òÀä¤ä¤µ¤Ì¥ª¡¼¥×¥ó¤ÊÀ³Ê¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¡¢½Ö¤¯´Ö¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤éàÃþ°¦á¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¡£
02Ç¯²Æ¤Ë¤ÏUEFA¥«¥Ã¥×¡Ê¸½¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¡ËÍ¥¾¡¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¡¢¡ÖÆüËÜ¤ÎMF¤Ã¤Æ¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¤¤Ê¡×¤ÈÇ§¼±¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤¢¤ì¤«¤é»ÍÈ¾À¤µª¡£ËÜÅÄ·½Í¤¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¤Ç¤ÏVVV¥Õ¥§¥ó¥í¡¢¥Õ¥£¥Æ¥Ã¥»¤Ë½êÂ°¡Ë¤äÆ²°ÂÎ§¡Ê¸½¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡£¥ª¥é¥ó¥À¤Ç¤Ï¥Õ¥í¡¼¥Ë¥ó¥²¥ó¡¢PSV¤Ë½êÂ°¡Ë¤¬¡¢²¤½£ºÇ½é¤ÎÃÏ¤È¤·¤Æ¥ª¥é¥ó¥À¤òÁª¤Ó¡¢¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤Ø±©¤Ð¤¿¤¤¤Æ¤¤¤¡¢¤µ¤é¤ËÆüËÜÂåÉ½¤ÎÃæ¿´Áª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤¦¡¢¥ª¥é¥ó¥À¥ê¡¼¥°¤ÏÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢À¤³¦¤Î¼ã¤¤Áª¼ê¤¬ºÇ½é¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¾ì¤Ê¤Î¤À¡£
ÉÚ°Â¤Î¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹ÆþÃÄ¤Ï¡¢ÀÎ¤Ê¤é¡Ö¤È¤¦¤È¤¦ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬¥ª¥é¥ó¥À°ì¤ÎÌ¾Ìç¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤«¡×¤ÈÊª»×¤¤¤Ë¤Õ¤±¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤¬¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¡¢º£¤ä¥ª¥é¥ó¥À¿Í¤¬¡Ö¤¢¤Î¥È¥ß¥ä¥¹¤¬¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤Î¥ª¥é¥ó¥À¥ê¡¼¥°¤ËÍè¤ë¤Î!?¡×¤È¶Ã¤¯»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¡Ú¥ª¥é¥ó¥À¤ÇÉ¾²Á¤ò¹â¤á¤ë8¿Í¤ÎÆüËÜ¿Í¡Û
WÇÕÃêÁª²ñÄ¾¸å¤Î½µËö¡¢¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Î¥¨¡¼¥¹¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¡¢¾åÅÄåºÀ¤¡Ê¤¢¤ä¤»¡Ë¤Î1»î¹ç4¥´¡¼¥ë¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢±ö³·ò¿Í¡Ê¤±¤ó¤È¡¿NEC¥Ê¥¤¥á¥Ø¥ó¡Ë¤È»°¸Í½Ø²ð¡Ê¥¹¥Ñ¥ë¥¿¡Ë¤âÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¥ª¥é¥ó¥À¸ø¶¦ÊüÁ÷¡ÖNOS¡×¤Î¥ª¥é¥ó¥À¥ê¡¼¥°¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¿Ê¹ÔÌò¤¬¡ÖWÇÕ¤Î½éÀï¤Ç¥ª¥é¥ó¥À¤¬ÆüËÜ¤ÈÀï¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£½µ¡¢¥ª¥é¥ó¥À¥ê¡¼¥°¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥´¡¼¥ë¤Ï¹ç·×29ÆÀÅÀ¡£ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ï¤½¤Î5Ê¬¤Î1¤Î6¥´¡¼¥ë¤òÃ¡¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ëº£½µ¤Ï¡Ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥¦¥¤¡¼¥¯¡Ù¡£¤³¤ì¤Ï¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¤Ø¤ÎÆüËÜ¤«¤é¤Î·Ù¹ð¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
º£µ¨Àä¹¥Ä´¤Î¾åÅÄ¡£¸½ºß¡Ê12·î16Æü¡Ë¡¢2°Ì¤Ë7¥´¡¼¥ëº¹¤ò¤Ä¤±¤ÆÆÀÅÀ¥é¥ó¥¥ó¥°¼ó°Ì¤òÆÈÁö¤·¤Æ¤¤¤ë
Ãæ¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¼ÂÎÏ¤òÄã¤¯¸«ÀÑ¤â¤ëÀìÌç²È¤â¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤Ò¤È¤ê¤¬¥Ô¥¨¡¼¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Û¡¼¥¤¥É¥ó¥¯¡Ê¾®Ìî¤Î¸µ¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡Ë¡£
¡Ö¥ª¥é¥ó¥À¤ÏÎÉ¤¤ÁÈ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤ÏÎý½¬»î¹ç¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£ËÜÈÖ¤Ï·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤À¡×
¤½¤ÎÈ¯¸À¤Ë·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¤Î¤¬¥¤¥Ö¥é¥Ò¥à¡¦¥¢¥Õ¥§¥é¥¤¡ÊËÜÅÄ¤È¥Ð¥«¥ó¥¹Àè¤ÇÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ë¡£
¡Ö¥ª¥é¥ó¥À¤Ï10Ç¯¤ÎÆî¥¢¥Õ¥ê¥«WÇÕ¤ÇÆüËÜ¤Ë1¡Ý0¤Ç¾¡¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢Èà¤é¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤È¤Æ¤â¶ìÏ«¤·¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×F¤Ç°ìÈÖ¤Î¶¯Å¨¤À¡×
¥ª¥é¥ó¥À¤¬À¸¤ó¤ÀÀ¤³¦ÅªÌ¾¾¥Õ¡¼¥¹¡¦¥Ò¥Ç¥£¥ó¥¯¤Ï¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤È¤Æ¤â´ïÍÑ¤Ç±¦¡¦º¸Î¾Â¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÁà¤ë¤«¤é¡¢Íø¤Â¤¬¤É¤Ã¤Á¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¹â¤¤µ»½Ñ¤Ë´¶Ã²¤¹¤ë¡£
¸½¾ì¤ÎÀ¼¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¡£¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤òÎ¨¤¤¤ë¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·´ÆÆÄ¡Ê¾®Ìî¤Î¸µ¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ç¾®Ìî¤òÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ë¤Ï¡Ö¥¢¥ä¥»¤Ï¡Ê25Ç¯10·î¤Î¡Ë¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¤ó¤À¡£¥ª¥é¥ó¥ÀÁê¼ê¤Ë·è¤á¤ëÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È18¥´¡¼¥ë¡Ê12·î16Æü»þÅÀ¡£°Ê²¼Æ±¡Ë¤òµó¤²¡¢ÆÀÅÀ²¦Áè¤¤¤òÆÈÁö¤¹¤ë¥¨¡¼¥¹¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£
¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤ÎÆüËÜÂåÉ½¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¡¢¾®Àî¹Ò´ð¡Ê¤³¤¦¤¡Ë¤¬¥×¥ì¡¼¤¹¤ëNEC¤Î¥Ç¥£¥Ã¥¯¡¦¥¹¥Õ¥í¡¼¥À¡¼´ÆÆÄ¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¡£É®¼Ô¤Ï»Ø´ø´±¤òÄ¾·â¤·¤¿¡£
¡½¡½¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·´ÆÆÄ¤¬²ñ¸«¤Ç¡Ö¥¢¥ä¥»¤Ï¥ª¥é¥ó¥ÀÁê¼ê¤Ë¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥³¡¼¥¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥³¡¼¥¤â·è¤á¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£¤Ç¤â¥±¥ó¥È¤â¤¹¤´¤¤¤è¡£¤¤Ã¤ÈÆüËÜ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥µ¥Ö¤È¤·¤Æ¡¢¥ª¥é¥ó¥ÀÁê¼ê¤Ë¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤À¤í¤¦¡×
º£µ¨¤Ï6¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¾®Àî¡£°ìºòµ¨¤Ï11¥´¡¼¥ë¡¢ºòµ¨¤Ï7¥´¡¼¥ë¤È¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤ËÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë
¥±¥ó¥È¤È¤Ï±ö³¤Î¤³¤È¡£º£µ¨7¥´¡¼¥ë¤È¤¤¤¦¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤¹20ºÐ¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï¡¢¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ç·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£º£¤äNEC¤Î¥Û¡¼¥à¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ï¡¢±ö³¤¬¥Ù¥ó¥Á¤òÈô¤Ó½Ð¤·¡¢¥¢¥Ã¥×¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÂç´¿À¼¤¬Ê¨¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡ÊÆ±Ç¯Âå¤Î¡Ë¸åÆ£·¼²ð¡Ê¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡Ë¤¬11·î¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£Èà¤Î¤³¤È¤ÏÇ§¤á¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âËÍ¤Ï²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡£WÇÕ¤Ë½Ð¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ËÍ¤Ï·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¤òµÙ³Ø¤·¤Æ¥ª¥é¥ó¥À¤ËÍè¤¿¡£26Ç¯3·î¤Î»î¹ç¤Ë¤Ï¡¢ËÍ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×
¤½¤Î¥®¥é¥®¥é¤·¤¿»×¤¤¤ò¥·¥å¡¼¥È¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë±ö³¤ÎÆüËÜÂåÉ½¥µ¥×¥é¥¤¥º¾·½¸¤Ê¤ë¤«!?
º£µ¨¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ç7¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë±ö³¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥µ¥Ö¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë
NEC¤Ë¤Ï¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¡¢MFº´Ìî¹ÒÂç¡Ê¤³¤¦¤À¤¤¡Ë¤¬¤¤¤ë¡£¥ª¥é¥ó¥À¤ËÍè¤Æ¤«¤é2Ç¯È¾¡¢¤¤ã¤·¤ã¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥·¥ã¥ó¤Ï¶»ÈÄ¤Î¸ü¤¤¡¢¥Ç¥å¥¨¥ë¤Ë¶¯¤¤ÃË¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÀ®Ä¹¶ÊÀþ¤Ï±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤Ç¡¢25Ç¯6·î¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢Àï¤ÇÆüËÜÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£·»¡¦³¤½®¡Ê¥Þ¥¤¥ó¥Ä¡Ë¤È°ì½ï¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
²Æ¤Ë¤ÏPSV¤Ø¤Î°ÜÀÒÏÃ¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤ê¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡Ö¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¼è¤ê¾å¤²¤ë¤Û¤É¡¢¥ê¡¼¥°¤òÂåÉ½¤¹¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥ª¥é¥ó¥À¥ê¡¼¥°¤Ï¹¶·âÅª¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¤Ä¤Ê¤°¤·¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Î¹â¤¤Áª¼ê¤¬Â¿¤¤¡£ËÍ¤È¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¹ç¤¤¤Þ¤¹¡×
NEC¤ËÆüËÜ¿Í¤¬3¿Í¤â½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼ÄÌ¤Î¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥¢¡¼¥ë¥Ù¥ë¥¹¤¬¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¡¦¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£¥Õ¥í¡¼¥Ë¥ó¥²¥ó¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤È¤·¤ÆÆ²°Â¤ò¡¢AZ¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤È¤·¤Æ¿û¸¶Í³Àª¡Ê¤æ¤¤Ê¤ê¡¿¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¡Ë¤ò¥ª¥é¥ó¥À¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿¡ÖÌÜÍø¤¤ÎÃ£¿Í¡×¤À¡£
¡Ö»ä¤¬¡Ø·¯¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¡Ù¤È¸À¤¦¤È¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ï¤¿¤á¤é¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¡Ø¥ª¥é¥ó¥À¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤À¡£ËÜÍè¤Ê¤é²ÈÂ²¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ¤«¤é·è¤á¤ë¤³¤È¤À¤è¤Í¡£¤½¤ì¤â¥µ¥à¥é¥¤¥Ö¥ë¡¼¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¤¿¤á¡£ËÜÅö¤ËÆüËÜ¿Í¤Î»ÑÀª¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÅÏÊÕ¹ä¡Ê¤Ä¤è¤·¡¿¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡Ë¤ÈÈÄÁÒÞæ¡Ê¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ï11·î¤Î¥¬¡¼¥ÊÀï¡¢¥Ü¥ê¥Ó¥¢Àï¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¼éÈ÷¤ÎÍ×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤È¤â¤Ë28ºÐ¤ÎÃæ·ø¤À¤¬¡¢ÅÏÊÕ¤Ï¤³¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤ËÄêÃå¤·¤¿¶ìÏ«¿Í¡£¤½¤Î¼éÈ÷¤Ë¤Ï¡¢½¤Íå¾ì¤ò¤¯¤°¤êÈ´¤±¤Æ¤¤¿¼Ô¤¬»ý¤ÄÍî¤ÁÃå¤¤¬¤¢¤ë¡£
º£µ¨¤«¤é¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ø²ÃÆþ¤·¤¿ÅÏÊÕ¡£°ÜÀÒÄ¾¸å¤«¤é¼éÈ÷¤ÎÍ×¤È¤·¤Æ»î¹ç¤Ë½ÐÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë
ÈÄÁÒ¤ÏºÇ¸åÈø¤«¤é¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç»ý¤Á¾å¤¬¤ê¡¢ÃæÈ×¤Ç¿ôÅªÍ¥°Ì¤ò¤Ä¤¯¤ë¥×¥ì¡¼¤È¡¢¾¡Éé¤É¤³¤í¤Î¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥¿¥Ã¥¯¥ë¤¬ÆÀ°Õ¤ÊÁª¼ê¡£¥ª¥é¥ó¥À¤Ï¡ÖDF¤«¤éÃúÇ«¤Ë¤Ä¤Ê¤°¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤¬Â¿ºÌ¤Ê¹ñ¡×¤À¤±¤Ë¡¢ÉáÃÊ¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤½¤Î±üµÁ¤ò¶Ë¤á¤¿¤¤¡£
º£µ¨¤«¤é¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿ÈÄÁÒ¡£¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤È¤ÎÂç°ìÈÖ¤Ë¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¡¢´°Éõ·à¤Ë¹×¸¥¤·¤¿
ºÙ¤«¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤Î¥É¥ê¥Ö¥ë¤È¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÊ¨¤«¤»¤ë»°¸Í¤Ï25Ç¯6·î¡¢½é¤á¤ÆÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£µ¨³«ËëÄ¾¸å¤ËÉé½ý¤·¤Æ½ÐÃÙ¤ì¤¿¡£Ì´¤ÎWÇÕ½Ð¾ì¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡Ö´õË¾¤ò¼Î¤Æ¤º¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°ì»þ¤Ï¥ª¥é¥ó¥À¤Ç¡Ö¿û¸¶¤è¤ê´°À®¤µ¤ì¤¿±¦SB¤À¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤¿Ëè·§ÚðÌð¡Ê¤Þ¤¤¤¯¤Þ¡¦¤»¤¤¤ä¡¿AZ¡Ë¤ÏÉ¨¤ÎÉé½ý¤Ë¤è¤ê¡¢º£µ¨¤Ï½Ð¾ìµ¡²ñ¥¼¥í¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡ÖWÇÕ¤ÏÄü¤á¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ú¥ª¥é¥ó¥À¤Ç¤Ï±Ñ¸ìÎÏ¸þ¾å¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡Û
²¤½£¤Ç¤Ï¡Ö¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ï¡Ø´°À®¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡Ù¤È¤·¤Æ¸«¤Ê¤µ¤ì¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¸Ä¤ÎÇ½ÎÏ¸þ¾å¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢Áª¼ê¤ËÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ò¤Ä¤±¤Æ¹â¤¯Çä¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤¬³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ª¥é¥ó¥À¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¡¢Áª¼ê¤ÎÄ¹½ê¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤ê¡¢·çÅÀ¤ò²þÁ±¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥ÈºßÀÒ3µ¨ÌÜ¤Î¾åÅÄ¤¬¡¢º£µ¨Âç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·´ÆÆÄ¡¢¤½¤·¤Æ¥³¡¼¥Á¿Ø¤¬Ç®¿´¤Ë»ØÆ³¡¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¤¿¤Þ¤â¤Î¤À¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢±Ñ¸ìÎÏ¤òÃÃ¤¨¤ë¤Ë¤â¥ª¥é¥ó¥À¤Ï¤¤¤¤´Ä¶¤À¡£Âç¤²¤µ¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ª¥é¥ó¥À¿Í¤Ï¤Û¤ÜÁ´°÷¡¢±Ñ¸ì¤ò¤·¤ã¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢Èà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂè2¸À¸ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÊ¹¤¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¡£
NEC¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¥é¥ó¥À¤ËÍè¤¿º¢¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤·¤ã¤Ù¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Èà¤é¤Ïº£¡¢¥ª¥é¥ó¥À¿Í¤Ë¤è¤ë±Ñ¸ì¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÌäÂê¤Ê¤¯±þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤Ï¾®Ìî¡¢ËÜÅÄ¡¢µÈÅÄËãÌé¡Ê¸½LA¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¡£¥ª¥é¥ó¥À¤Ç¤ÏVVV¤Ë½êÂ°¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤½¤Î¸å¤Î¸ì³Ø¤ÎÃ£¿Í¤¿¤Á¤â¤¿¤É¤Ã¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¡£
¥ª¥é¥ó¥À¥ê¡¼¥°¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ï¡¢ÉÚ°Â¤È¤¤¤¦Ì¾¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤òÎã³°¤È¤·¤Æ¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤ÆÎÏ¤òËá¤¡¢±Ñ¸ì¤â¥Þ¥¹¥¿¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤Ø¤È±©¤Ð¤¿¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¡£
