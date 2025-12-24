「温泉がない草津に温泉を盗んでくる」。そんなユニークなストーリーを持つ、滋賀県草津市のご当地キャラ「おんせんどろぼう」。生みの親でもあり、草津市観光物産協会で企画・広報を担当している谷坂優希さんによると、群馬の草津温泉と間違われるという悩みが誕生の背景にあったそうです。

【写真】「琵琶湖を温泉にしたい」大きな夢を持つおんせんどろぼうの物語（3枚目から/全12枚）

草津温泉と間違え海外からの観光客も

丸いフォルムがかわいいおんせんどろぼう

── 滋賀県南西部に位置する草津市で、今年6月におんせんどろぼうというご当地キャラが誕生しました。どのようなキャラクターか教えていただけますか？

谷坂さん：草津市はその名前から群馬県の草津温泉と間違われることが多く、それをきっかけに生まれたキャラクターです。おんせんどろぼうは、ある日、草津市に来た観光客のおばあさんから「草津温泉はどこにあるのか」と聞かれて困ってしまって「僕がおばあさんのために温泉を盗んでこよう」と決意する、心優しいどろぼうという設定です。

── 草津温泉と間違われることが誕生のきっかけだったんですね。

谷坂さん：昔から草津温泉と間違えた問い合わせをいただくことは多かったんですが、2022年に全国のみなさんを対象に草津市の観光に対する意識調査を行ったところ、草津温泉を念頭に答えられたお客さまが非常に多くて。たとえば「草津市の観光名所は？」の問いに「温泉」という回答が多く、正しい結果が出なかったんです。そのことに危機感を覚え、草津市の知名度を上げる取り組みをしたいと考えるようになりました。

そこで、まずは「温泉ないけどいいとこ草津」というプロジェクトを立ち上げました。協会のホームページや観光パンフレットに「滋賀県草津市に草津温泉はございません」と表記することから始め、ほそぼそと取り組むなかで「温泉を盗むどろぼう」という設定をふと思いついたんです。私のほうで簡単なラフを描いて、デザイナーの方にイラストに起こしていただき、おんせんどろぼうが誕生しました。

ただ、草津の知名度をあげて実際に来ていただくところを目標にしたかったので、インパクトのあるキャラクターを作って出して終わりではなく、より好きになってもらうしかけとしてキャラクターのストーリーを作ることにしました。このストーリーは公式ホームページで紹介しています。

── 草津温泉と間違えた問い合わせには具体的にどんなものがありましたか？

谷坂さん：「おすすめの温泉宿はどこですか」といったメールでの問い合わせは毎年100件はゆうに超えていました。メディアの方から、湯もみの写真素材についての問い合わせがあったりもしましたね。草津温泉と間違えた台湾からのお客さまが観光案内所にいらっしゃったこともあります。

── 台湾から…！それは観光客の方も案内所の方も驚いたでしょうね。

谷坂さん：こちらから群馬のほうに行くのは9時間くらいかかるので、そのことをお伝えして草津市をご案内させていただきました。

旅行って1年に何回もするものではないので、お客さまが間違われたという話を聞くと知名度の低さが理由だととても申し訳なく思っていました。おんせんどろぼうには、その申し訳なさも込められています。

温泉ないまんじゅうの反響が追い風に

── おんせんどろぼうが公開になる少し前のタイミングには、「温泉まんじゅう」ならぬ「温泉ないまんじゅう」がX（旧Twitter）で話題になりました。こちらも谷坂さんのアイデアですか？

谷坂さん：はい。温泉に温泉まんじゅうがあるならば、温泉がない草津には温泉ないまんじゅうがあったらいいんじゃないかというひらめきから生まれました（笑）。おまんじゅうの温泉マークに斜線が入った「温泉ない」マークの焼印が押されてあり、現在は制作に協力してくださっている和菓子店の店舗や道の駅、ホテルなどで販売しています。

県外からの問い合わせも多い温泉ないまんじゅう

温泉ないまんじゅうをXに投稿したところ、すぐに1300万回インプレッションとバズりまして。実は、そのころにはおんせんどろぼうもすでにできあがっていたんですが、しかるべきタイミングで世に出したくて機会をじっとうかがっていたんです。それで、温泉ないまんじゅうの反響を見て「今だ！」とおんせんどろぼうも公開しました。

── そんな戦略だったんですね！温泉がないことをPRするのはとてもユニークですが、別の角度から見ると自虐的ともとらえられると思います。方向性に反対意見などはなかったのでしょうか？

谷坂さん：初めは協会内でも半信半疑の空気で、おもしろいという声だけでなく、そうした方向性はリスクもあるのではと心配の声もありました。しかし、温泉ないまんじゅうの反響によってみなさん納得してくださいました。

── 満を持して世に出たおんせんどろぼうですが、反響はいかがでしたか？

谷坂さん：実は、私としてはおんせんどろぼうについては「どろぼう」というコンセプトなので批判の声も覚悟していたんです。でも公開してみると好意的な声が多くて、テレビなどのメディアでも取り上げていただきました。ありがたいことに、みなさんストーリーを読んでコンセプトを理解してくださっていると感じます。

11月にはクラウドファンディングで作った着ぐるみのお披露目イベントを行いました。最初は定員30名だったのが即完売してしまって、あわてて40名に増やしました。当日は市内だけでなく市外や県外からもお客さまがいらしゃいましたし、「おんどろ」と呼ばれているところを見かけて「そんなふうに略されているんだ！」と発見もありました（笑）。生みの親としてはみなさんに愛されているのを感じてうれしかったです。

── おんせんどろぼうのグッズや温泉ないまんじゅうの売れ行きもいいそうですね。

谷坂さん：現在、市内の道の駅やホテルにおんせんどろぼうのグッズを置いていただいてますが、今までにうちで作ったどのグッズよりも売れ行きがいいですね。10月からは道の駅に缶バッチのカプセルトイを設置していて、ひと月に150個くらい売れています。温泉ないまんじゅうについては、先日中学生と駅で販売するイベントがあったんですが、2時間で100箱以上売れて驚きました。県外からも通販がないのかという問い合わせも相次いでいます。その分、最近では草津温泉との間違いメールも減ってきていて、そうした形での効果も感じていますね。

草津温泉とのコラボも調整中

──「温泉がない」PRにあたって草津温泉側にも了承をとられたそうです。

谷坂さん：ホームページに「草津市に温泉はございません」と文言を入れる段階でメールでご相談していました。その後、温泉ないまんじゅうやおんせんどろぼうを出すにあたり、今年6月に訪問してご説明させていただきました。

草津温泉のみなさんはとても好意的で、「温泉ないまんじゅうを食べてみたい」とおっしゃって。「もちろん持ってきています！」とその場で食べていただきました（笑）。「一緒に何かPRできたらいいね」とも言っていただいて、現在調整中です。

── どんなコラボになるか楽しみです！おんせんどろぼうを通して、草津市のどんな魅力を発信したいですか？

谷坂さん：草津市はもともと宿場町で、文化と琵琶湖の自然が融合した都市なんです。そういった面でも見どころがありますが、私は草津市のことを説明するのにいつも「温泉はないけど、人があたたかい」という言葉を使っています。

今、草津市は人口がどんどん増えていて、県で第2位の人口なんです。その理由には住みやすさだけでなく、住んでいる人たちがとてもあたたかいことにあると思っています。今回のプロジェクトでも、私たちの思いを理解してくださり、一緒に頑張っていこうと協力してくださる方々ばかりでとても助けられました。そんな人のあたたかさが、おんせんどろぼうの取り組みから伝わったらと思います。

取材・文／阿部祐子 写真提供／草津市観光物産協会