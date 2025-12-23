¥¸¥ç¥ó¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¡¢¤¦¤Í¤êÈ±¤ò½¸Ãæ¥±¥¢¤¹¤ë¥Ø¥¢¥Þ¥¹¥¯¤¬ÅÐ¾ì
¥¸¥ç¥ó¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¡¢È±¤òÆâÂ¦¤«¤éÊä½¤¤·¡¢¤¦¤Í¤ê¤Î¤Ê¤¤¼«Á³¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë½¸Ãæ¥Ø¥¢¥Þ¥¹¥¯¤ò¡¢2025Ç¯12·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÈ¯Çä¡£
¢£¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÎÏ¤Ç¤¦¤Í¤êÈ±¤òÊä½¤¤·¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤Þ¤È¤Þ¤ëÈ±¤Ø
»ç³°Àþ¤ä¥Ñ¡¼¥Þ¡¢¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤¸¤ë¤¦¤Í¤ê¤ËÃåÌÜ¤·¤¿½¸Ãæ¥±¥¢ÍÑ¥Ø¥¢¥Þ¥¹¥¯¡£ÊÝ¼¾À®Ê¬¤È¤·¤Æ¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥°¥ê¥»¥ê¥ó¡¢¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥ª¥¤¥ë¡Ê¥ä¥·Ìý¡Ë¡¢¥¢¥Ü¥«¥ÉÌý¤Ê¤É¤Î¿»Æ©¢¨1¥ª¥¤¥ë¤òÇÛ¹ç¤·¡¢´¥Áç¤·¤¿È±¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î½á¤¤¤È¼«Á³¤Êµ±¤¤òÍ¿¤¨¤ë½èÊý¤È¤Ê¤ë¡£Êä½¤À®Ê¬¤È¤·¤Æ²Ã¿åÊ¬²ò¥¥Î¥¢¼ï»Ò¤ä12¼ï¤Î¥¢¥ß¥Î»À¢¨2¤òÇÛ¹ç¤·¡¢È±ÆâÉô¤Þ¤Ç¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¼Á´¶¤ØÆ³¤¯Àß·×¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥ó¥º³ËÌý¤¬È±É½ÌÌ¤ò¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤·¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤¯»ØÄÌ¤ê¤ÎÎÉ¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤ò¼Â¸½¡£¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥À¥Þ¥¹¥¯¥í¡¼¥º¤Î¹á¤ê¤Ç¡¢¿´¤Þ¤ÇËþ¤¿¤µ¤ì¤ë¥Ø¥¢¥±¥¢¥¿¥¤¥à¤ò³ð¤¨¤ë¡£
¢¨1 È±¤ÎÆâÉô¤Þ¤Ç¢¨2 ¥¢¥ë¥®¥Ë¥ó¡¢¥¢¥¹¥Ñ¥é¥®¥ó»À¡¢¥°¥ê¥·¥ó¡¢¥¢¥é¥Ë¥ó¡¢¥»¥ê¥ó¡¢¥Ð¥ê¥ó¡¢¥×¥í¥ê¥ó¡¢¥È¥ì¥ª¥Ë¥ó¡¢¥¤¥½¥í¥¤¥·¥ó¡¢¥Ò¥¹¥Á¥¸¥ó¡¢¥Õ¥§¥Ë¥ë¥¢¥é¥Ë¥ó¡¢¥³¥à¥®¥¢¥ß¥Î»À
¢£¾¦ÉÊ¾ðÊó
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥ç¥ó¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥°¥ë¡¼¥×
R&A¥Ø¥¢¥Þ¥¹¥¯ N148mL ÀÇ¹þ4,950±ß258mL ÀÇ¹þ7,260±ß